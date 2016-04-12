Студвесна-2016: старт дан

Так, Тюменский Государственный Университет презентовал две коллекции моды: экстравагантные наряды в светлых тонах и классические вечерние платья. Кроме того, под занавес концерта ТюмГУ порадовал присутствовавших экспрессивным танцевальным номером. На его протяжении «офисные работники» сначала пытались угодить своему начальнику, сделав в кратчайшие сроки необходимый отчет, а после пустились бунтовать и в заключение номера избавились от надоевших галстуков.