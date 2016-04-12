Студвесна-2016: старт дан

Приветствовала участников фестиваля начальник отдела управления молодежных и профилактических программ Юлия Мясникова. Она отметила, что в этот раз им придется сразится за возможность представить Тюменскую область на финале всероссийской студенческой весны, который состоится в Казани.
Пока участники фестиваля готовятся к конкурсным дням, перед собравшимися выступили лауреаты предыдущих лет.
Так, Тюменский Государственный Университет презентовал две коллекции моды: экстравагантные наряды в светлых тонах и классические вечерние платья. Кроме того, под занавес концерта ТюмГУ порадовал присутствовавших экспрессивным танцевальным номером. На его протяжении «офисные работники» сначала пытались угодить своему начальнику, сделав в кратчайшие сроки необходимый отчет, а после пустились бунтовать и в заключение номера избавились от надоевших галстуков.
Одним из самых ярких номеров непродолжительного концерта стало выступление театра света ТГНГУ: с помощь святящихся костюмов и специальных фонарей в полной темноте артисты рассказали трогательную историю любви и смерти. Кроме того, необычными хореографическими находками порадовало зрителей и выступление театра танца «Проспект» под названием «Шел человек по земле».
В этот раз соревнования студентов пройдут по восьми направлениям: «Мода», «Оригинальный жанр», «Музыка», «Хореография», «Театр», «Интеллектуальные игры», «Концертная программа» и «Журналистика». Гала-концерт состоится в субботу, 16 апреля, в ДК «Нефтяник».
Вход на концертные площадки фестиваля свободный.
Виталий Беспалов