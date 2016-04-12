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Студвесна-2016: старт дан

12 апреля 2016, 15:07
В Тюмени с 11 по 16 апреля проходит XXI Областная «Студенческая весны-2016». Открытие фестиваля состоялось в понедельник в зале дворца культуры «Пионер».

Приветствовала участников фестиваля начальник отдела управления молодежных и профилактических программ Юлия Мясникова. Она отметила, что в этот раз им придется сразится за возможность представить Тюменскую область на финале всероссийской студенческой весны, который состоится в Казани.

Пока участники фестиваля готовятся к конкурсным дням, перед собравшимися выступили лауреаты предыдущих лет.

Так, Тюменский Государственный Университет презентовал две коллекции моды: экстравагантные наряды в светлых тонах и классические вечерние платья. Кроме того, под занавес концерта ТюмГУ порадовал присутствовавших экспрессивным танцевальным номером. На его протяжении «офисные работники» сначала пытались угодить своему начальнику, сделав в кратчайшие сроки необходимый отчет, а после пустились бунтовать и в заключение номера избавились от надоевших галстуков.

Одним из самых ярких номеров непродолжительного концерта стало выступление театра света ТГНГУ: с помощь святящихся костюмов и специальных фонарей в полной темноте артисты рассказали трогательную историю любви и смерти. Кроме того, необычными хореографическими находками порадовало зрителей и выступление театра танца «Проспект» под названием «Шел человек по земле».

В этот раз соревнования студентов пройдут по восьми направлениям: «Мода», «Оригинальный жанр», «Музыка», «Хореография», «Театр», «Интеллектуальные игры», «Концертная программа» и «Журналистика». Гала-концерт состоится в субботу, 16 апреля, в ДК «Нефтяник».

Вход на концертные площадки фестиваля свободный.

Виталий Беспалов

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