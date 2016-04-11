«50 оттенков модного»: любят ли тюменцы БДСМ?

Дорогое удовольствие
Если в СССР секса не было, то в современной России на этой потребности человека делаются большие деньги. Речь, конечно же, о так называемых магазинах интим-товаров (в простонародье «секс-шопы»). Именно здесь можно приобрести все необходимые приспособления, для того, чтобы постигать сладость БДСМ’а не только в теории, но и на практике.
В Тюмени располагается крупная сеть магазинов, в которой можно приобрести все для незабываемого секса или утех в одиночестве. Отправляемся в самый центральный из них, который располагается неподалеку от Цветного бульвара.
Небольшое безлюдное помещение охраняют две продавщицы. Мой взгляд сразу же притягивает та часть витрины, на которой находятся наручники, плетки и кожаные маски. «Здесь вы может найти и те вещи, которые выглядят наиболее эстетично и привлекательно, а также и то, что больше подойдет для знающих людей», — поясняет мне одна из консультантов.
Стоимость БДСМ-атрибутики от 1000 до 4500 рублей. Самые дорогие — это полноценные наборы с кружевными креплениями для бондажа, флогерами (в простонародье «плетки»), ошейниками и многим другим.
По словам работницы магазина, такие товары пользуются большим спросом у тюменцев. На прощание она вручает мне каталог, в котором теме бондажа и доминирования уделено аж десять страниц.
Не больно и не опасно
«БДСМ — это не секс. Многие считают, что БДСМ — это разновидность секса, при которой тебя бьют, связывают и унижают. Но для настоящих представителей этой культуры это всего лишь прелюдия перед сексом. Как правило, после БДСМ-практик наступает время для секса», — указано на страницах каталога. Кроме того, здесь объясняется, что БДСМ-практиканты — это такие же люди, как обычно, БДСМ — это не больно, а в подчинении может оказываться как женщина, так и мужчина.
Кроме того, одну из страниц каталога занимает увлекательный тест из восьми очень простых вопросов, который призван помочь читателю определиться с БДСМ-ролью. Преодолев его, с радостью узнаю, что являюсь универсалом, и направляюсь в еще один магазин сети, расположенный на улице Холодильной.
Он гораздо больше, да и покупателей здесь достаточно много. Удивительно, но все они сосредоточены в том зале, где представлены БДСМ-товары. С удивлением узнаю в одном из покупателей своего знакомого, ранее не замеченного в подобных увлечениях.
— О, привет! Чего тут делаешь?! — слышу я не самый скромный вопрос.
— Да так, решил БДСМ’чиком закупиться для фотосессий, — на месте сочиняю «легенду».
— А, я тоже за этим творцом. Но для жизни, не для фото, — произносит мой собеседник, внимательно рассматривая оковы для бондажа.
Покидаю магазин, не дожидаясь, когда продавщица освободится от покупателей.
«Во всем виновата книга»
Эта сеть секс-шопов — не монополист в сфере интим-товаров в Тюмени. Направляюсь в магазин, работающий под другим брендом, он находится на улице Малыгина.
Здесь наручники, ошейники и плетки также занимают почетное место среди остального товара. Цены значительно ниже, чем в предыдущих торговых точках. Как поясняет консультант в магазине, дело в материале, из которого производится товар: «К нам однажды заходил мужчина, который сам производит такую продукцию из натуральной кожи. Ее цена по 7–8 тысяч рублей за экземпляр. Конечно, мы отказали, ведь такой товар будет долго не продаваться. У нас он из другого материала, от этого и цены ниже».
По ее словам, БДСМ-продукция пользуется большой популярностью: «Это все началось после выхода книги „50 оттенков серого“. Люди стали больше интересоваться БДСМ-культурой, пробовать, покупать для этого разные вещи».
Напомним, эротический роман британской писательницы Э. Л. Джеймс «50 оттенков серого» был написан и издан в 2011 году, став мировым бестселлером. Роман повествует об истории отношений между предпринимателем Кристианом Греем и выпускницей университета Анастейшей Стил. В книге содержатся сцены откровенного сексуального характера, в том числе с БДСМ. В минувшем году на экран вышла экранизация популярного романа.
Мнение профессионала
«Из-за этой книженции все вокруг помешались на БДСМ, совершенно не понимая, что это такое, — на условиях анонимности поделился с NashGorod.ru Никита, который уже на протяжении восьми лет практикуют эту форму сексуальных взаимоотношений. — Есть огромное количество разновидностей таких отношений. Но никаких договоров, как это было в книге, не заключается. Но нет же, никому не хочется углубляться в философию БДСМ — проще нацепить наручники из секс-шопа и кричать: „Назови меня ****** (плохой девочкой), сделай меня своей вещью!“. Противно становится от того, что у людей искажено представление об этом, и БДСМ стал мейнстримом».
По словам Никиты, БДСМ позволяет человеку раскрыться, реализовать свои желания и потребности, о которых он даже стеснялся подумать. Главное, по его словам, найти подходящего партнера, для которого БДСМ — это жизнь, а не мода.
Иллюстрации к новости: кадры из кинофильма «50 оттенков серого»