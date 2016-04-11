«50 оттенков модного»: любят ли тюменцы БДСМ?

«Из-за этой книженции все вокруг помешались на БДСМ, совершенно не понимая, что это такое, — на условиях анонимности поделился с NashGorod.ru Никита, который уже на протяжении восьми лет практикуют эту форму сексуальных взаимоотношений. — Есть огромное количество разновидностей таких отношений. Но никаких договоров, как это было в книге, не заключается. Но нет же, никому не хочется углубляться в философию БДСМ — проще нацепить наручники из секс-шопа и кричать: „Назови меня ****** (плохой девочкой), сделай меня своей вещью!“. Противно становится от того, что у людей искажено представление об этом, и БДСМ стал мейнстримом».