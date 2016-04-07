Велосипед в Тюмени: 12 аргументов «за» и «против»

Станислав: «Стаж езды на велосипеде у меня уже более десяти лет, но катаюсь далеко не каждый день, даже летом. Чем мне нравится этот вид транспорта? Тем, что не приходится подстраиваться под трафик, просчитывать заранее маршрут, узнавать, где сегодня пробки, по какому пути поехать и во сколько выехать, чтобы успеть, куда мне надо. Сел и поехал. Но это транспорт не на каждый день. Детей в садик на нем не повезешь, если нужно за покупками куда-то, тоже не очень. И вообще, если честно, на дороге нет лучшего способа почувствовать себя третьесортным, чем сесть на велосипед. У некоторых водителей прямо пунктик: надо обязательно посигналить и шугануть в канаву… Уж не знаю, чем их так веллеры обидели. Так что владение велосипедом для меня скорее некая опция, возможность сэкономить и приятный отдых».