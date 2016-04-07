Велосипед в Тюмени: 12 аргументов «за» и «против»

Итак, преимущества велосипедов в городе:
Скорость передвижения. Для Тюмени велосипед особенно актуален тем, что практически все мосты и путепроводы стоят в час-пик. Живущий, к примеру, в Заречных микрорайонах тратит на поездку в центр на общественном транспорте в среднем 45–50 минут, а на велосипеде — на десять минут меньше. Экономия времени налицо. Личный автомобиль с учетом пробок и нередко поиска парковочного места, думаю, в расчет вообще можно не брать.
Компактность. Велосипед значительно меньше автомобиля, следовательно, проходить ежедневный утренний квест с поиском парковочного места не придется. Впрочем, этот пункт относителен — в Тюмени с велопарковками дело обстоит так же неважно, как и с обычными.
Дешевизна и удобство эксплуатации. Велосипед — самый дешевый вид транспорта. В обслуживании он также относительно неприхотлив. Кроме того, его не надо ставить на регистрационный учет и платить транспортный налог. Впрочем, российские законодатели уже задумались над тем, чтобы ввести отдельную категорию водительских удостоверений для велосипедистов. Кроме того, владение велосипедом не избавляет от необходимости знать правила дорожного движения (дополнительные требования перечислены в 24-ом разделе ПДД).
Отличный способ поддерживать себя в форме. Регулярно садишься на велик — ожирение и лишний вес тебе точно не страшны. При относительно легкой прогулке велосипедист будет тратить в среднем 280 килокалорий в час, при езде со средними нагрузками — все 480. Это не говоря уже о других «полезностях» велосипедного спорта: улучшение иммунитета, поддержание в тонусе сердечной мышцы, улучшение аппетита и сна и так далее.
Возможность расширить круг общения. Можно, конечно, находить и другие способы, однако, велосипед — прекрасный инструмент коммуникации, способ завести новые знакомства, да и вообще прекрасный способ проведения досуга. В Тюмени довольно большое коммьюнити почитателей этого вида транспорта, регулярно проводятся фестивали, к примеру, ежегодный «ВелоГон», многочисленные велосипедные квесты и так далее.
Пришло время взвесить минусы. Итак:
Неразвитая велосипедная инфраструктура. В Тюмени мало мест, где можно покататься в свое удовольствие. Не говоря уже о том, чтобы без проблем добраться из одного конца города в другой. С велодорожками в Тюмени, скажем прямо, напряженка. Относительно недавно городские власти задумались над созданием условий для перемещения по городу на двухколесном транспорте, сформирован план по созданию 29 километров велодорожек в течение трех лет. Тем не менее, строительство полноценной инфраструктуры для велотранспорта — это вопрос времени и финансовых затрат.
Конфликты с другими участниками движения. Второй минус плавно проистекает из первого: перемещаться велосипедисту приходится либо по тротуарам, либо по дорогам общего пользования. Полагаю, не стоит говорить, какие взаимоотношения у велосипедистов в нашем городе складываются с автовладельцами и пешеходами. Мягко их можно охарактеризовать как очень сильную взаимную неприязнь. У водителей в загашнике найдется немало историй про «наглых хрустов», которые выпрыгивают под колеса невесть откуда, перестраиваются перед самым носом или снуют между рядами на светофоре, рискуя поцарапать рулем лакокрасочное покрытие. Велосипедисты, думаю, тоже расскажут немало интересного про то, как их подрезали, обсигналили или специально окатили грязью, пока они мирно катили по обочине. Ну а пешеходы в свою очередь непременно захотят пожаловаться, как любят велосипедисты нагло расталкивать их на тротуаре или пугать звонком, неожиданно и практически бесшумно возникая за спиной.
Короткий велосезон в Тюмени. Уже в середине лета начинается «сезон дождей» и холода, так что катания на велосипеде, мягко говоря, становятся некомфортными. Впрочем, отдельных любителей байка это обстоятельство не смущает: они катаются с ранней весны и до поздней осени. А некоторые и вовсе круглый год.
Мало велопарковок в городе. По-хорошему их бы следовало ставить у каждого крупного офисного здания, однако, в Тюмени они есть разве что у торговых центров и у отдельных зданий. Если начальство у вас на работе разрешает «парковаться» прямо в офисе, проблема решена. Но как быть, если с этим строго, а оставить байк банально негде?
Велосипеды часто воруют. Ежегодная статистика МВД гласит, что с наступлением теплого сезона начинается эпидемия краж скутеров и байков. Еще одна причина и одновременно головная боль не оставлять двухколесного друга без присмотра.
Нужно место для хранения. Если ваше жилье достаточно просторное, то этой проблемы для вас не существует. А вот как быть, когда живешь в тесной однушке? В любом случае выделить место в квартире под двухколесного друга придется, даже если он складной.
Риск нарваться на свору собак. Не такой очевидный, но тоже немаловажный минус. Братья наши меньшие любят гоняться за велосипедистами, чтобы клацнуть за ногу. Это их естественная реакция на любой быстро движущийся объект. Учитывая, сколько в отдельных районах Тюмени бродячих домашних животных (да и не только бродячих — собачники тоже не всегда успевают отдернуть своего питомца от вашей штанины), езда на велосипеде по ним будет крайне «увлекательным» занятием.
Что думают тюменцы.
Ирина: «Велосипед — это здорово, это свобода. Ты передвигаешься когда хочешь и куда хочешь, сам строишь свои маршруты, срезаешь дорогу по кварталам, где транспорту проезд запрещен, наслаждаешься свежим воздухом и ощущением своего тела. Да, появляются головные боли — где парковать и хранить велосипед, техническое обслуживание, будет ли хорошая погода (под дождем не очень уютно), но это все мелочи по сравнению с удовольствием, которое ты получаешь. Мало того, что ты экономишь на бензине, общественном транспорте и такси, так еще и не привязан к расписанию, тебе не нужно искать парковку и собачиться с другими автовладельцами насчет соблюдения правил движения. А еще ты можешь участвовать в Велосамогоне, знакомиться с другими такими же позитивными и интересными людьми на тематических тусовках. Эх, жаль, что теплый сезон у нас такой короткий».
Станислав: «Стаж езды на велосипеде у меня уже более десяти лет, но катаюсь далеко не каждый день, даже летом. Чем мне нравится этот вид транспорта? Тем, что не приходится подстраиваться под трафик, просчитывать заранее маршрут, узнавать, где сегодня пробки, по какому пути поехать и во сколько выехать, чтобы успеть, куда мне надо. Сел и поехал. Но это транспорт не на каждый день. Детей в садик на нем не повезешь, если нужно за покупками куда-то, тоже не очень. И вообще, если честно, на дороге нет лучшего способа почувствовать себя третьесортным, чем сесть на велосипед. У некоторых водителей прямо пунктик: надо обязательно посигналить и шугануть в канаву… Уж не знаю, чем их так веллеры обидели. Так что владение велосипедом для меня скорее некая опция, возможность сэкономить и приятный отдых».
Фото: из паблика ВелоГон (Тюмень) vk.com/velogon72