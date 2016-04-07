Сервисы «попуток» вытеснят такси?

Ситуация на рынке таксомоторных перевозок остается напряженной. Жители Тюмени голосуют рублем за недорогие поездки, и диспетчерские компании идут горожанам навстречу, создавая все более дешевые предложения. Профессиональные таксисты обращают внимание горожан на то, что существование отрасли в таких условиях находится под угрозой. Выходит, профессия умирает?
«Поездка на такси должна стоить в районе 50 рублей в любой конец города. Дорогое такси нам не нужно!», — прокомментировал пользователь форума NashGorod.ru «Repsac» мартовский сюжет о подготовке тюменских таксистов к митингу. Читатели интернет-портала были солидарны с этим мнением — горожанина поддержали еще 19 пользователей.
Более точно проблему описал в своем комментарии Евгений Барсучевский. «Феномен такси появился в эпоху, когда даже проводной телефон был диковинкой, дороги были пустыми, а автотранспорт недоступен для обывателей. В эпоху поголовной автомобилизации, интернета и мобильных приложений в обществе уже нет запроса на дорогое профессиональное такси. Можно сказать, профессия отмирает… В большинстве случаев людям вместо таксомоторов достаточно сервисов поиска попуток, которыми, по сути, и являются диспетчерские компании, а попутка с автолюбителем за рулем дорого стоить не может по определению», — рассказал он.
Такси не нужно! Едем на «такси»!
Люди, посвятившие такси не один год своей жизни, признают: существование профессиональных таксистов при минимальном тарифе ниже 150–200 рублей невозможно.
Из интереса мы рассчитали, сколько должна стоить минимальная поездка, чтобы водитель смог работать, уплачивая налоги и не нарушая закон. Результаты получились довольно интересными. Чтобы выплатить шоферу заработную плату в размере 20000 рублей, таксомоторное предприятие обязано уплатить во внебюджетные фонды около шести тысяч. При этом рабочее время водителя ограничено примерно 200 часами в месяц — находиться за рулем дольше опасно, это запрещают нормативные акты.
Задача сводится к тому, чтобы за 200 часов заработать 26000 рублей. Выходит, одна лишь только работа водителя без учета бензина, ремонта, обслуживания и износа автомобиля стоит 130 рублей в час. Как рассказали опытные водители, в среднем на выполнение одной заявки с учетом поиска заказа и подачи машины тратится 40 минут. Выходит, работа водителя по средней заявке стоит 86 рублей. При этом автомобиль сжигает около 2 литров топлива (70 рублей) и пробегает 5–7 километров (ТО, ремонт и амортизация — примерно 15 рублей).
Альтернативу предлагают современные диспетчерские службы заказа «такси» (именно в кавычках), готовые передавать заказы всем владельцам автомобилей без исключения — были бы «колеса» и желание кататься. Как рассказал представитель одной из таких служб, ставка в таких организациях сделана на «подработчиков», готовых брать одну-две заявки в день по дороге на работу или с работы. Фактически, речь идет уже не о коммерческих таксомоторных перевозках, а о сервисе попуток.
С одной стороны, заказы в таких службах передаются случайным людям, что неизбежно сказывается на качестве. В то же время, такая модель работы позволяет значительно снизить тариф и приблизить его к тем самым 50 рублям, о которых говорили пользователи.
А если без диспетчерской?
Пока одни компании завоевывают клиентуру низкими тарифами, другие предлагают пассажирам бескомпромиссный вариант — устанавливайте цену сами и выбирайте из откликнувшихся водителей. Именно по этому пути пошел интернет-агрегатор inDriver. С его помощью каждый обладатель смартфона может разместить заказ и предложить тариф по своему усмотрению. Также inDriver позволяет найти свободную машину на интерактивной карте, связаться с водителем по телефону и договориться о поездке.
Аналогичные возможности открываются и у пользователей сайта NashGorod.ru. При помощи одной из функций портала можно найти попутную машину практически из любого района города. Главную идею данного сервиса очень точно сформулировал пользователь Zidrin, предлагающий попутные поездки по будням из Восточного округа в район ТЦ «Магеллан».
На сегодняшний день более 70 горожан готовы «поделиться» своим автомобилем и регулярно подвозить по пути других тюменцев бесплатно, либо за символическую плату.
Найти недорогую попутку по цене дешевле автобусного билета можно и при междугородней поездке. Французский сервис BlaBlaCar уже несколько лет действует в России. Каждому водителю, желающему найти компанию для поездки в другой город, предлагают оставить заявку на сайте и ждать звонка пассажиров. Как показывает практика, попутчики находятся практически всегда. Например, сегодня, 7 апреля, все зарегистрированные в системе автомобили, направлявшиеся из Тюмени в Екатеринбург, смогли найти попутчиков за символическое вознаграждение в размере около 500 рублей.
Фото: the-clu.com
Грач грачу: «покатать хочу!»
Пожалуй, самым необычным и своеобразным предложением для водителей и попутчиков является тюменское движение «Грачи». Как сказано на официальном сайте pograchi.ru, изначально с этими птицами сравнивали людей, которые ловят машину на дороге с руки, позже так стали называть таксистов, а после данное слово ушло из языка. По словам идеологов проекта, выбирая название им хотелось «вернуть в оборот это милое и добродушное слово в старом понятии».
Свое детище организаторы сервиса называют «антитакси» — движение волонтеров, готовых подвозить людей за «благодарность», которая может быть как денежной, так и нематериальной.
При подготовке данной статьи в роли водителя-волонтера попробовал себя и корреспондент NashGorod.ru. Как выяснилось, попасть в ряды «Грачей» может не каждый. К кандидату предъявляются довольно серьезные требования: человек должен продемонстрировать свою мотивацию к помощи людям, а также хорошие навыки коммуникации и управления автомобилем. В общей сложности вступительные испытания заняли более трех часов — такой строгостью отбора не могут похвастаться даже коммерческие диспетчерские службы.
Попросить помощи «Грачей» пассажиры могут через сайт движения, либо по телефону диспетчера, работающему в вечернее время, однако при обращении к волонтерам надо четко понимать особенности их работы. «Грачи» работают по принципу «друг подвозит друга», поэтому пассажиры, желающие быть «клиентами», а не друзьями водителю, вряд ли останутся довольны — здесь принято общаться на «ты», делиться позитивом, вместе радоваться жизни. Пользователям, замеченным в обмане или злоупотреблении гостеприимством, диспетчеры будут стараться отказать в поездке.
А что будет с такси?
Можно ли сказать, что услуга профессионального такси постепенно уходит в небытие? Наверное, это не совсем так. На данный момент у легковых перевозчиков есть определенный круг клиентов: это и транзитные пассажиры, нуждающиеся в поездке от вокзала до аэропорта без приключений, и корпоративные клиенты, желающие расплачиваться с таксопарками безналом, и пассажиры с детьми, не готовые рисковать даже в мелочах…
Профессиональное такси будет жить, однако спрос на его услуги продолжит снижаться. Как рассказали представители одной из диспетчерских фирм: в 9 случаях из 10 жителям города вместо такси достаточно попутной «любительской» машины при условии, что такая поездка будет стоить недорого, а время подачи автомобиля останется в разумных пределах. Практика показывает справедливость такого утверждения. Вероятно, к эпохе таксопарков и зеленых огоньков мы уже не вернемся никогда.