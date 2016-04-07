Сервисы «попуток» вытеснят такси?

Более точно проблему описал в своем комментарии Евгений Барсучевский. «Феномен такси появился в эпоху, когда даже проводной телефон был диковинкой, дороги были пустыми, а автотранспорт недоступен для обывателей. В эпоху поголовной автомобилизации, интернета и мобильных приложений в обществе уже нет запроса на дорогое профессиональное такси. Можно сказать, профессия отмирает… В большинстве случаев людям вместо таксомоторов достаточно сервисов поиска попуток, которыми, по сути, и являются диспетчерские компании, а попутка с автолюбителем за рулем дорого стоить не может по определению», — рассказал он.