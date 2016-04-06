Каждый восьмой тюменский школьник рискует стать диабетиком

По словам медиков в последние годы наблюдается еще одна неприятная тенденция: увеличение количества детей с избытком веса до пяти лет. «Это вызывает беспокойство по той простой причине, что чем раньше у ребенка манифестирован избыточный вес, тем более велик риск для него вырасти в очень полного взрослого. Не надо объяснять, что это влечет за собой множество заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет второго типа, — прокомментировала Анна Шайтарова. — Исходя из статистики, можно сказать, что 90% таких детей остаются с той же высокой массой тела и во взрослом возрасте».
Медики уже давно и не случайно проводят параллели между избыточным весом и сахарным диабетом, поскольку в подавляющем большинстве случаев диабет является приобретенным заболеванием по причине ожирения и недостаточной двигательной активности. Наиболее удручает то, что сахарный диабет молодеет с каждым годом. Еще в XX веке это заболевание считалось «приобретением» пожилых людей, теперь такой диагноз могут поставить и в двадцать лет.
В Тюменской области, согласно статистике департамента здравоохранения, в 2015 году зарегистрировано 42186 пациентов с диагнозом «сахарный диабет». Из них лишь 2038 человек болеют диабетом первого типа, который носит аутоимунный характер. Подавляющее большинство — 40148 человек — приобрели диабет из-за неправильного питания и образа жизни.
Еще примерно такое же количество человек можно записать в «преддиабетики», считает главный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова. Помимо этого, диабет сопровождает множество других заболеваний. Каждый второй пациент тюменских клиник, перенесший инфаркт миокарда, имеет в анамнезе еще и сахарный диабет второго типа. Также диабет диагностируется у 80% больных с нарушениями углеводного обмена.
Впрочем, не стоит думать, что проблема диабета столь остро стоит только в Тюменской области — наш регион только отражает общемировую тенденцию. А она такова: за восемь лет с 2006 по 2014 год количество больных диабетом по всему миру увеличилось до 415 миллионов человек. Эта статистика значительно превысила ожидания экспертов Всемирной диабетической ассоциации. Их прогноз от 2007 года гласил, что к 2025 году количество диабетиков составит около 315 миллионов человек.
Виной всему — неправильное питание, недостаток физической активности и в целом нежелание граждан следить за своим здоровьем, констатировали участники пресс-конференции. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, в структуре питания тюменцев по-прежнему слишком много сахара, хлебобулочных и макаронных изделий. Злоупотребление ими и ведет к ожирению и болезням нарушения обмена веществ.
По словам Людмилы Суплотовой, население региона хорошо осведомлено о последствиях неправильного питания, однако, перейти на более здоровый рацион и приступить к профилактике готовы немногие.
«В этой ситуации уместнее говорить уже не о лечении сахарного диабета, а о его профилактике. Всего две простые вещи следует соблюдать: регулярные физические нагрузки и правильное питание. Эксперты ВОЗ отмечают, что в 70% случаев этого уже достаточно, чтобы избежать диабета, — прокомментировала Людмила Александровна. — Однако в обществе сахарный диабет воспринимается просто как некая особенность организма, образ жизни. Так вот, это не образ жизни, а тяжелое инвалидизирующее заболевание с тяжкими последствиями, вплоть до ампутации конечностей и почечной недостаточности».
В целом, в Тюмени уже давно и на постоянной основе выявляют диабет еще на ранних стадиях. В каждой городской поликлинике есть врач-эндокринолог, а любые анализы крови обязательно включают в себя тест на уровень сахара в крови. Медики советуют, помимо здорового питания и физической активности, периодически проходить обследования.
Для определенных категорий населения — это не исключение, а правило. В группу риска входят все люди старше 45 лет — по международному стандарту они должны проходить обследование не реже, чем раз в три года. Также сдавать тест на сахар, разумеется, рекомендуют всем людям с избыточным весом и ожирением; женщинам, которые во время беременности перенесли гестационный диабет, или рожали крупного ребенка. Автоматически в группу риска по диабету попадают также больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и женщины, которые страдают поликистозом яичников.
Что касается питания, особенно детского, медики рекомендуют потреблять меньше соли (не более 5 граммов в день) и сахара (не более 20 граммов), а также уменьшить количество насыщенных жиров (не более 10% от всего рациона). Разумеется, не следует злоупотреблять мучными и хлебобулочными изделиями, сладким, а наоборот увеличить количество овощей и фруктов.