Каждый восьмой тюменский школьник рискует стать диабетиком

По словам медиков в последние годы наблюдается еще одна неприятная тенденция: увеличение количества детей с избытком веса до пяти лет. «Это вызывает беспокойство по той простой причине, что чем раньше у ребенка манифестирован избыточный вес, тем более велик риск для него вырасти в очень полного взрослого. Не надо объяснять, что это влечет за собой множество заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет второго типа, — прокомментировала Анна Шайтарова. — Исходя из статистики, можно сказать, что 90% таких детей остаются с той же высокой массой тела и во взрослом возрасте».