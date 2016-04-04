Сезон начался: на улицы Тюмени выехали велосипеды и мотоциклы

По данным, опубликованным порталом Газета.ру, самым распространенным нарушением мотоциклистов признано движение между полос. В ходе проведенного опроса на данную особенность езды байкеров обратило внимание более половины опрошенных водителей Москвы. Ситуация в нашем городе аналогична. Случаи, когда мотоциклы проносились через пробку в нескольких сантиметрах от зеркал заднего вида, знакомы каждому водителю.
Как уточняют федеральные журналисты, по этому вопросу между представителями байк-клубов и ГИБДД возникали нешуточные споры. Полицейские настаивали на противозаконности езды в междурядье, ссылаясь на пункт 9.7 ПДД, обязующий водителей двигаться при наличии разметки строго по обозначенным полосам. В ответ участники мотосообщества говорили об отсутствии прямого запрета в ПДД на езду по несколько транспортных средств в одной полосе.
Часто встречается и другой проступок — мотоциклисты серьезно превышают допустимую скорость движения. Мощные и высокооборотистые двигатели современных мотоциклов невольно подталкивают к чрезмерному разгону, что нередко приводит к трагедиям. В августе 2015 года на улице Чаплина мотоцикл Honda CBR 1000 сбил мужчину. По расчетам экспертов, скорость транспортного средства в момент ДТП превышала 90 км/ч. Спасти пострадавшего в аварии пешехода не удалось, он скончался в больнице.
В списке частых «мотоциклетных грехов» также присутствует езда с отсутствующими гос. номерами, без шлема, движение по встречной полосе. По данным ГИБДД, летом 2015 года аварии с участием транспортных средств категорий «А» и «М» регистрировались практически ежедневно.