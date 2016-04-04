Сезон начался: на улицы Тюмени выехали велосипеды и мотоциклы

Как уточняют федеральные журналисты, по этому вопросу между представителями байк-клубов и ГИБДД возникали нешуточные споры. Полицейские настаивали на противозаконности езды в междурядье, ссылаясь на пункт 9.7 ПДД, обязующий водителей двигаться при наличии разметки строго по обозначенным полосам. В ответ участники мотосообщества говорили об отсутствии прямого запрета в ПДД на езду по несколько транспортных средств в одной полосе.