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Сезон начался: на улицы Тюмени выехали велосипеды и мотоциклы

4 апреля 2016, 15:16
С наступлением тепла на улицах областного центра стало больше двухколесного транспорта. В связи с этим, корреспонденты портала NashGorod.ru решили напомнить об основных нарушениях, допускаемых владельцами «двухколесных коней», и в очередной раз призвать водителей к осторожности на дорогах.

По данным, опубликованным порталом Газета.ру, самым распространенным нарушением мотоциклистов признано движение между полос. В ходе проведенного опроса на данную особенность езды байкеров обратило внимание более половины опрошенных водителей Москвы. Ситуация в нашем городе аналогична. Случаи, когда мотоциклы проносились через пробку в нескольких сантиметрах от зеркал заднего вида, знакомы каждому водителю.

Как уточняют федеральные журналисты, по этому вопросу между представителями байк-клубов и ГИБДД возникали нешуточные споры. Полицейские настаивали на противозаконности езды в междурядье, ссылаясь на пункт 9.7 ПДД, обязующий водителей двигаться при наличии разметки строго по обозначенным полосам. В ответ участники мотосообщества говорили об отсутствии прямого запрета в ПДД на езду по несколько транспортных средств в одной полосе.

Часто встречается и другой проступок — мотоциклисты серьезно превышают допустимую скорость движения. Мощные и высокооборотистые двигатели современных мотоциклов невольно подталкивают к чрезмерному разгону, что нередко приводит к трагедиям. В августе 2015 года на улице Чаплина мотоцикл Honda CBR 1000 сбил мужчину. По расчетам экспертов, скорость транспортного средства в момент ДТП превышала 90 км/ч. Спасти пострадавшего в аварии пешехода не удалось, он скончался в больнице.

В списке частых «мотоциклетных грехов» также присутствует езда с отсутствующими гос. номерами, без шлема, движение по встречной полосе. По данным ГИБДД, летом 2015 года аварии с участием транспортных средств категорий «А» и «М» регистрировались практически ежедневно.

  1. С наступлением теплой погоды необходимо помнить, что кроме автомобилей на дороге появляются мотоциклисты и велосипедисты. Повторите соответствующие требования правил дорожного движения.
  2. Тщательно контролируйте обстановку позади автомобиля по зеркалам. Будьте особо внимательны при поворотах и перестроениях.
  3. Не злоупотребляйте музыкой. Уменьшите громкость аудиосистемы — это поможет своевременно услышать звук мотоциклетного двигателя или велосипедный звонок.
  4. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходным переходом. Это даст шанс затормозить, если на «зебре» внезапно окажется велосипед.
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