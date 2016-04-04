Сервис и диагностика: готовим автомобиль к весне

Полная проверка автомобиля заняла не более часа. По мнению специалистов, наша машина успешно пережила зимовку и в ремонте не нуждается. Перед тем как прощаться, мы попросили сотрудников «Полюс-ДМ» подробнее рассказать о преимуществах компании. Со слов менеджеров, в настоящее время в состав автоцентра входит одна из самых современных и высокотехнологичных СТО города. Обладатели автомобиля любой марки могут получить услуги высококвалифицированных мастеров, способных в сжатые сроки устранить какую угодно неисправность. Для этого в сервис-центре есть все необходимое: полный арсенал оборудования, электронные системы диагностики и регулировки развала-схождения, шиномонтаж. В «Полюс-ДМ» есть также склад запчастей, позволяющий быстро найти замену вышедшим из строя деталям, но если нужной замены не окажется — ее доставят под заказ в течение 7 дней.