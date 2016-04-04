Сервис и диагностика: готовим автомобиль к весне

Автоцентр «Полюс-ДМ» на улице Харьковской известен жителям города уже много лет. За годы работы специалисты автосалона помогли огромному количеству тюменцев приобрести личный автомобиль. Сегодня «Полюс-ДМ» предлагает, пожалуй, самые доступные цены в городе на новые внедорожники УАЗ и Chevrolet Niva.
Узнав о том, что «Полюс-ДМ» теперь предлагает и услуги по техническому обслуживанию автомобилей всех марок, мы решили воспользоваться услугами автоцентра. Тем более, в настоящее время на СТО проходит акция — автомобилистам предлагается комплексная диагностика машины по 100 контрольным точкам по цене 990 рублей, а также сокращенная диагностическая программа за 400, включающая проверку подвески, осмотр световых приборов, контроль уровня жидкостей и состояния аккумулятора.
Мы решили воспользоваться услугой полной диагностики. С приходом весны хотелось убедиться, что машина в полном порядке. Предварительно записавшись по телефону, в назначенное время мы подъехали к известному зданию на улице Харьковской. Общение со специалистами началось с приятного сюрприза — как оказалось, «отбивку» автомобиля перед проведением работ «Полюс-ДМ» предоставляет бесплатно.
И это не единственный бонус — с начала апреля автоцентр предлагает отличные условия автомобилистам, желающим сменить масло в двигателе. Эта услуга без учета расходных материалов стоит всего 300 рублей. Также в «Полюс-ДМ» действует весеннее предложение на шиномонтаж — бортовка и балансировка четырех колес радиусом до R16 обойдется в 1100 рублей. В качестве бенефита каждому клиенту, воспользовавшемуся данными акциями, на СТО предложат бесплатную техническую мойку и диагностику машины.
Пока опытные автомеханики занимались нашим автомобилем, у нас было время ознакомиться с предложениями автосалона. Как оказалось, «Полюс-ДМ» предоставляет отличные условия покупателям новых машин. Весь апрель каждому покупателю одного из самых популярных в России внедорожников Chevrolet Niva автосалон дарит магнитолу Alpine, а при приобретении автомобиля УАЗ Patriot действуют скидки до 230 000 рублей. Также в автосалоне «Полюс-ДМ» действуют программы утилизации и Trade-In.
Полная проверка автомобиля заняла не более часа. По мнению специалистов, наша машина успешно пережила зимовку и в ремонте не нуждается. Перед тем как прощаться, мы попросили сотрудников «Полюс-ДМ» подробнее рассказать о преимуществах компании. Со слов менеджеров, в настоящее время в состав автоцентра входит одна из самых современных и высокотехнологичных СТО города. Обладатели автомобиля любой марки могут получить услуги высококвалифицированных мастеров, способных в сжатые сроки устранить какую угодно неисправность. Для этого в сервис-центре есть все необходимое: полный арсенал оборудования, электронные системы диагностики и регулировки развала-схождения, шиномонтаж. В «Полюс-ДМ» есть также склад запчастей, позволяющий быстро найти замену вышедшим из строя деталям, но если нужной замены не окажется — ее доставят под заказ в течение 7 дней.
Также «Полюс-ДМ» предлагает услуги кузовного цеха, специалисты которого способны восстановить даже самые сложные повреждения автомобиля. В случае, если произошло ДТП, работники автоцентра готовы предложить бесплатную дефектовку и полный расчет стоимости ремонта, включая подбор деталей, материалов и краски. Кстати, цвет автоэмали в «Полюс-ДМ» подбирается при помощи компьютерной лаборатории немецкого производства, гарантирующей идеальную точность.
И еще одна приятная новость — задержка выплат страховой компанией больше не является причиной откладывать ремонт. С начала весны «Полюс-ДМ» предлагает отремонтировать кузовные повреждения в рассрочку на сумму от 10 до 400 тысяч рублей без удорожания и переплат. Как заверили специалисты «Полюс-ДМ», оформление рассрочки на кузовной ремонт занимает не более одного дня. Начать восстановление аварийной машины можно сразу же после оформления документов в ГАИ, а рассчитаться с автоцентром — в течение 6 месяцев.
Предложения по акциям действительны до 30.04.16. Рассрочка предоставляется ООО «Полюс-ДМ».