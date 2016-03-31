Как я заказывал фермерские продукты: дорого, но очень вкусно

Итак, дабы не возникло недопонимания: доставка фермерских продуктов совсем не то же самое, что доставка пиццы на дом. Продукты вам подбирают индивидуально, некоторые готовятся специально под ваш заказ, а значит занимает это не несколько часов, а несколько дней.
Вторая особенность в том, что заказ вам могут доставить только в первые три дня недели. Соответственно, чтобы получить свой пакет с продуктами в понедельник целесообразно оставлять заявку перед выходными или в крайнем случае в субботу. «Своя ферма» честно предупреждает обо всей этой процедуре на своем сайте, а также в памятке покупателя.
После этого вам еще перезвонят и уточнят время доставки. Если не удается собрать все продукты вовремя, перезвонят еще раз, извинятся и попросят перенести заказ. Так получилось и в нашем случае: мы оставили заказ в субботу с ориентировочным временем доставки в понедельник. В итоге пакет с товаром был доставлен вечером в среду, поскольку, чтобы дособрать заказ, пришлось ждать свежей партии молочных продуктов.
Необходимость подстраиваться под условия доставки с лихвой окупается широким ассортиментом товаров. Тут и различные виды мяса — от свинины до крольчатины, полуфабрикаты из мяса; разнообразная молочка, включая брынзу и сулугуни домашнего производства, хлеб и выпечка. Разумеется, в списке — овощи, грибы, ягоды и домашняя консервация. Все это многообразие поставляют в основном тюменские фермеры. На сайте «Своей фермы» все они перечислены.
Наиболее ценная опция — это возможность заказать определенный набор продуктов в пробной корзине. Недолго раздумывая, мы решили приобрести корзину «Фермерскую». В ее перечень входит достаточно базовый набор продуктов, с которым все мы сталкиваемся в супермаркете. В наличии: литр коровьего молока, сыр «Сулугуни», сметана и творог, сливочное масло, кефир. Также в заказе по килограмму картофеля, моркови и лука, и 500 граммов меда из подсолнечника. Помимо этого предлагается килограмм говядины (мякоть, задняя часть). Стоимость корзины на сайте — 1795 рублей, хотя может обойтись чуть дешевле или наоборот чуть дороже — в зависимости от фактического веса продуктов. Все это тоже оговорено на сайте.
Доехал заказ в двух пакетах. В полиэтиленовом — овощи, в бумажном — остальные продукты. Распаковываем. Внутри находим памятку покупателя и товарный чек.
Как видим, итоговая цена несколько отличается от заявленной на сайте. Мяса в корзине чуть больше заявленного килограмма, сыра наоборот чуть меньше 500 граммов. Стоимость продуктов тоже, мягко говоря, отличается от магазинной розницы. Если по овощам цены примерно сопоставимы, то молоко и яйца уже дороже.
Упакованы продукты самым незатейливым образом. Но содержание ведь куда интереснее формы, правда?
Вся молочная продукция принадлежит хозяйству ИП Швейна из села Юргинское. На всех упаковках датой выработки проставлен день доставки заказа.
Первым делом пробую термостатный кефир, который оказался самой что ни на есть настоящей густой деревенской простоквашей.
Производитель рекомендует взбалтывать при употреблении. Оказалось, что не напрасно: початая бутылка кефира постояла в холодильнике ночь, успела загустеть еще больше и выделить сыворотку. В общем самая настоящая простокваша. Оладьи готовить не пробовали, но не сомневаюсь, что получились бы они намного удачнее, чем из магазинного кефира.
Теперь молоко.
От деревенского молока ожидаешь запредельной жирности и характерного коровьего душка. Но нет, ничего подобного. По консистенции от привычного «городского» оно ничем не отличается, зато чувствуется, что делали его точно не из молочного порошка. Сто процентный натуральный продукт.
Творог оценивали вместе с супругой, поскольку я не большой его любитель. Первое, что бросается в глаза — мелкозернистость и рассыпчатость продукта, которая легко разделяется ложкой на составные части.
Какой творог без сметаны? Добавляем и ее в тарелку. Густота сметаны видна невооруженным глазом. На упаковке указано 30 процентов жирности, но по ощущениям даже больше.
Сыр «Сулугуни» мы смели с тарелки, едва успев нарезать.
Не знаю, насколько юргинский сулугуни соответствует критериям грузинского сыроварения, но на вкус он просто великолепен. В меру соленый, в меру плотный, не крошится и не распадается на части.
На этом с дегустацией «молочки» покончили, решив отложить сливочное масло на потом.
Впрочем, позднее качество и этого продукта не вызвало никаких сомнений. На вкус и запах — чистые сливки, по консистенции — твердое, а не похоже на кусок пластилина. Кстати, верный способ проверить качество масла — положить в морозильник. Если после этого продукт под ножом не откалывается кусками, а режется податливыми ломтиками — перед вами типичный фальсификат. Или, как кокетливо его именуют сами производители, «спред». Кусок масла из нашего продуктового набора испытание заморозкой прошел успешно.
Мед из подсолнечника выглядит вот таким образом:
Не стоит пугаться — это его естественный внешний вид. Подсолнечниковый мед прозрачный и яркий только первое время, а потом быстро кристаллизуется, становясь именно такого белесого оттенка. Сравнил его с нашим домашним медом из разнотравья — показался чуть менее ароматным и слегка более сладким.
Переходим к говядине. Кусок мяса вышел чуть больше килограмма и соответственно чуть дороже. Вполне обычный кусок постного мяса. Не лежалый и не перемороженный.
Такой можно купить и на рынке, но вряд ли по 500 с лишним рублей за килограмм. Хотя может я чего-то не знаю и цены на свежую говядину действительно так выросли? Половину мяса следующим днем пустил на гуляш, убедившись в его сочности и мягкости. Может и не случайно оно столько стоит. Оставшаяся часть отправилась до лучших времен в морозилку.
Про овощи в наборе сказать особо нечего. Морковка довольно крупная, картошка средняя, лук тоже. Доставляют их, видимо, сразу из погреба, потому немытыми.
Яйца тоже внешностью отличаются от тех, что мы привыкли видеть на прилавках. Во вкусе, если честно, не нашел каких-то существенных отличий от магазинных. Может быть просто зимой фермерских кур кормят не так хорошо, как летом? Надо будет сравнить позже.
Короче говоря, распробовав продукты, впал в уныние: это какой же гадостью, оказывается, я питаюсь каждый день? Посмотрел на ценник заказа — приуныл еще больше. Вроде бы говорят, что на здоровье экономить нельзя, но при такой диете разориться недолго. Хотя, признаю, потратить продукты из набора можно и более рациональным способом, а при желании и вовсе растянуть на целую неделю. Кроме того, некоторые из них, вроде яиц или овощей, по личным ощущениям не слишком отличаются от магазинных. Впрочем, ничто не мешает в дальнейшем заказывать только то, что понравилось. Сыр и прочие молочные продукты явно стоят того.
Плюсы:
— Очевидный и неоспоримый — вкусовые качества продуктов;
— продукты подбирают для вас индивидуально, можно заказывать столько, сколько вам необходимо — плюс-минус несколько сот граммов;
— Хороший ассортимент товаров;
— Наличие пробных корзин;
— Нет необходимости бегать по рынку и выбирать продукты самостоятельно
Минусы:
— Необходимо заранее планировать день доставки;
— Высокая цена;
— Сезонность некоторых продуктов.