Как я заказывал фермерские продукты: дорого, но очень вкусно

Короче говоря, распробовав продукты, впал в уныние: это какой же гадостью, оказывается, я питаюсь каждый день? Посмотрел на ценник заказа — приуныл еще больше. Вроде бы говорят, что на здоровье экономить нельзя, но при такой диете разориться недолго. Хотя, признаю, потратить продукты из набора можно и более рациональным способом, а при желании и вовсе растянуть на целую неделю. Кроме того, некоторые из них, вроде яиц или овощей, по личным ощущениям не слишком отличаются от магазинных. Впрочем, ничто не мешает в дальнейшем заказывать только то, что понравилось. Сыр и прочие молочные продукты явно стоят того.