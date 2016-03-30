В Тюмени выйдет сборник комиксов местных авторов

Отбор комиксов в сборник проводит сам Виталий вместе с соорганизатором Георгием Арч-Штурдумц. «У нас совершенно разные вкусы и понимание того, что мы хотим видеть в журнале. Плюс есть один тайный независимый эксперт для того, чтобы мы не поубивали друг друга. Чтобы пройти отбор, работа должна понравится двум из трех человек, — рассказывает Виталий. — Фанзин это самый сок, это физическое подтверждение нашего существования. Хотя, если честно — название принёс Гоша, оно родилось совершенно спонтанно, а все смыслы люди начали придумывать только потом. Как про привязку к нефти или к молоку космической коровы».