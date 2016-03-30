В Тюмени выйдет сборник комиксов местных авторов

Работы принимаются до конца апреля.
Первый выпуск был издан тиражом всего 30 экземпляров, он разошелся намного быстрее, чем ожидали его создатели. Так как люди просят дополнительный тираж, вместе с новым сборником будет допечатан и первый — с альтернативной обложкой.
Изданием сборника занимаются организаторы комикс-тусовки в Тюмени, которая объединяет гиков всех мастей, художников и просто интересных личностей под названием Space Cow, рассказал NashGorod.ru один из ее лидеров Виталий Лазаренко.
Молодой человек рассказывает, что у них нет спонсоров или инвесторов, все делается на коленке, своих принтерах и в ближайших типографиях. Финансируют все самостоятельно или с помощью друзей, которые предлагают свою помощь.
Отбор комиксов в сборник проводит сам Виталий вместе с соорганизатором Георгием Арч-Штурдумц. «У нас совершенно разные вкусы и понимание того, что мы хотим видеть в журнале. Плюс есть один тайный независимый эксперт для того, чтобы мы не поубивали друг друга. Чтобы пройти отбор, работа должна понравится двум из трех человек, — рассказывает Виталий. — Фанзин это самый сок, это физическое подтверждение нашего существования. Хотя, если честно — название принёс Гоша, оно родилось совершенно спонтанно, а все смыслы люди начали придумывать только потом. Как про привязку к нефти или к молоку космической коровы».
Изданием сборника занимаются организаторы комикс-тусовки в Тюмени, которая объединяет гиков всех мастей, художников и просто интересных личностей под названием Space Cow.
Молодой человек рассказывает, что у них нет космических бюджетов от спонсоров или инвесторов, все делается на коленке, своих принтерах и в ближайших типографиях. Финансируют все самостоятельно или с помощью друзей, которые предлагают свою помощь.
Второй сборник будет издан тиражом около 50 штук. Его можно будет купить в кофейне «Сальвадор» (Рижская, 70). Сколько будет стоить, пока непонятно, но ребята отмечают, что «зин» будет продаваться по себестоимости печати.
«Комикс-культура в Тюмени только начинает набирать обороты, очень много новых ребят постоянно приходят к нам на встречи, лекции и „рисовачи“, начинают читать комиксы и проникаться этим видом искусства. В нашей группе vk.com/spacecowtmn сейчас 600 человек, почти все они из нашего города, плюс много кого мы не знаем. Я бы сказал, что всё только начинается!» — резюмирует Виталий Лазаренко.
Зин — самиздатовский сборник комиксов и иллюстраций, обычно он печатается в домашних условиях с минимальными затратами на производство. Полистать первый выпуск можно по ссылке https://issuu.com/spacecowtmn/docs/blackmilk.