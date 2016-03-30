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В Тюмени выйдет сборник комиксов местных авторов

30 марта 2016, 14:25
В начале мая увидит свет второй сборник комиксов тюменских авторов Black Milk. Создатели планируют включить в него законченные комикс-истории и стрипы.
Сюжет
Тюмень

Работы принимаются до конца апреля.

Первый выпуск был издан тиражом всего 30 экземпляров, он разошелся намного быстрее, чем ожидали его создатели. Так как люди просят дополнительный тираж, вместе с новым сборником будет допечатан и первый — с альтернативной обложкой.

Изданием сборника занимаются организаторы комикс-тусовки в Тюмени, которая объединяет гиков всех мастей, художников и просто интересных личностей под названием Space Cow, рассказал NashGorod.ru один из ее лидеров Виталий Лазаренко.

Молодой человек рассказывает, что у них нет спонсоров или инвесторов, все делается на коленке, своих принтерах и в ближайших типографиях. Финансируют все самостоятельно или с помощью друзей, которые предлагают свою помощь.

Отбор комиксов в сборник проводит сам Виталий вместе с соорганизатором Георгием Арч-Штурдумц. «У нас совершенно разные вкусы и понимание того, что мы хотим видеть в журнале. Плюс есть один тайный независимый эксперт для того, чтобы мы не поубивали друг друга. Чтобы пройти отбор, работа должна понравится двум из трех человек, — рассказывает Виталий. — Фанзин это самый сок, это физическое подтверждение нашего существования. Хотя, если честно — название принёс Гоша, оно родилось совершенно спонтанно, а все смыслы люди начали придумывать только потом. Как про привязку к нефти или к молоку космической коровы».

Изданием сборника занимаются организаторы комикс-тусовки в Тюмени, которая объединяет гиков всех мастей, художников и просто интересных личностей под названием Space Cow.

Молодой человек рассказывает, что у них нет космических бюджетов от спонсоров или инвесторов, все делается на коленке, своих принтерах и в ближайших типографиях. Финансируют все самостоятельно или с помощью друзей, которые предлагают свою помощь.

Второй сборник будет издан тиражом около 50 штук. Его можно будет купить в кофейне «Сальвадор» (Рижская, 70). Сколько будет стоить, пока непонятно, но ребята отмечают, что «зин» будет продаваться по себестоимости печати.

«Комикс-культура в Тюмени только начинает набирать обороты, очень много новых ребят постоянно приходят к нам на встречи, лекции и „рисовачи“, начинают читать комиксы и проникаться этим видом искусства. В нашей группе vk.com/spacecowtmn сейчас 600 человек, почти все они из нашего города, плюс много кого мы не знаем. Я бы сказал, что всё только начинается!» — резюмирует Виталий Лазаренко.

Зин — самиздатовский сборник комиксов и иллюстраций, обычно он печатается в домашних условиях с минимальными затратами на производство. Полистать первый выпуск можно по ссылке https://issuu.com/spacecowtmn/docs/blackmilk.

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