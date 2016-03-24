Застройщики и риэлторы Тюмени не ждут падения рынка

«Федеральные СМИ говорят о рынке недвижимости в Москве, да, у них серьезные проблемы. В Тюмени же рынок набирает обороты. Покупатели уже не так страшатся кризиса (тот, кто потерял работу, нашел другую), заработная плата стала более-менее стабильной, и спрос на ипотеку возобновился. У нас также есть прекрасные инструменты для поддержания рынка недвижимости, такие как госпрограммы. Например, недавно стали выдавать денежные средства собственникам квартир по улицам Харьковская, 52а и 52б, что поспособствовало круговороту наличных денег на рынке. Не будет большого падения, сейчас 2016 год только начался, уже началось выравнивание спроса и предложения», — уверена специалист агентства недвижимости «Жилищная Инициатива» Оксана Вилинская.