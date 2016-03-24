Застройщики и риэлторы Тюмени не ждут падения рынка

По информации федеральных СМИ, падение на рынке жилья в стране ожидается на 10 и более процентов. Так случится, потому что строители сейчас не снижают объемов ввода, а число потенциальных покупателей снижается.
Участники тюменского рынка недвижимости отмечают весенний подъем в целом и уверенно смотрят в будущее.
«Федеральные СМИ говорят о рынке недвижимости в Москве, да, у них серьезные проблемы. В Тюмени же рынок набирает обороты. Покупатели уже не так страшатся кризиса (тот, кто потерял работу, нашел другую), заработная плата стала более-менее стабильной, и спрос на ипотеку возобновился. У нас также есть прекрасные инструменты для поддержания рынка недвижимости, такие как госпрограммы. Например, недавно стали выдавать денежные средства собственникам квартир по улицам Харьковская, 52а и 52б, что поспособствовало круговороту наличных денег на рынке. Не будет большого падения, сейчас 2016 год только начался, уже началось выравнивание спроса и предложения», — уверена специалист агентства недвижимости «Жилищная Инициатива» Оксана Вилинская.
Напомним, два дома на Харьковской признаны ветхими. Ряд семей, живущих в доме, получили новое жилье, а собственникам квартир выплачивают сумму возмещения.
«Судя по оживлению на рынке недвижимости, и по нашим прогнозам, мы настроены оптимистично. И если смотреть в целом, то негативные общероссийские тренды не всегда имеют прямую корреляцию с рынком недвижимости Тюмени. Однако нужно понимать, что из-за общей ситуации все же снизился объем вывода на рынок новых объектов. Возможно, 10% спада как раз говорит о сокращении объемов строительства, что несомненно имеет место быть и в нашем городе», — считает директор по коммерции ГК «ТИС» Светлана Утешева.
Тюменские застройщики уверены, что в нашем городе всегда будут покупатели новостроек. Во-первых, здесь растут и множатся семьи, во вторых, сюда идет немалый поток жителей северных округов региона.
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