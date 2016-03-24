Противники реакции Манту обратились к детскому омбудсмену

Непонимание убеждений родителей высказали также и сообществе пациентов, больных туберкулезом. Администратор сообщества «Туберкулез: поддержка и ответы», московский журналист Ксения Щенина, сама перенесшая эту болезнь, с недоумением отреагировала на желание тюменских мам отказаться от диагностики детей. «Проблема туберкулеза намного острее, чем обычно представляют люди. По своему печальному опыту я могу сказать, что данное заболевание опасно тем, что на начальных стадиях протекает скрыто, бессимптомно, и своевременно ее обнаружить можно только при помощи регулярных обследований: реакция Манту и Diaskin-тест у детей, флюорография — у взрослых», — прокомментировала активист. Тем не менее, Ксения положительно отнеслась к тому, что тема туберкулеза и его диагностики начала более активно обсуждаться в обществе. «Возможно, если бы годы назад я знала информацию, которая доступна людям сегодня, я смогла бы своевременно обратить внимание на свое здоровье и избежать этой болезни», — добавила она.