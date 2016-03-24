Противники реакции Манту обратились к детскому омбудсмену

С инициативой коллективного обращения к омбудсмену выступила жительница Тюмени Екатерина. По словам девушки, с проблемой туберкулинодиагностики она знакома не понаслышке — ее ребенок страдает аллергией, и проведение кожной пробы негативно сказывается на его состоянии. При этом, по ее словам, отказаться от постановки реакции Манту своему ребенку она не может, так как детские учреждения грозят в этом случае не допустить ребенка к занятиям.
Российское законодательство к данной проблеме относится неоднозначно. С одной стороны, Конституция гарантирует право на образование, а федеральные законы запрещают принуждать граждан к медицинским вмешательствам. В то же время, санитарные правила и нормы запрещают допускать в детские сады детей, не прошедших обследование на туберкулез.
Сама Екатерина считает проведение кожные проб «устаревшим и опасным методом», а отказ детских учреждений от приема необследованных детей — незаконным. Тюменка ссылается на письмо уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Павла Астахова, поддержавшего позицию противников данного способа диагностики, а также на разъяснения, которые Генеральная прокуратура давала в схожих ситуациях. К обращению, которое Екатерина 23 марта направила детскому омбудсмену, присоединилось более 160 родителей. Заявители просят оказать содействие в защите прав детей, отстраненных от посещения детских садов.
Комментариев представителей власти по данному обращению пока не поступало. Как ранее рассказал сам уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области, он настаивает на невозможности посещения детских садов необследованными детьми. «Права одного ребенка не могут превалировать над правами остальных. В случае, если в результате отказа от диагностики в детском саду окажется заболевший туберкулезом, под угрозой окажется здоровье остальных детей. При этом конечным основанием для допуска в учреждения является не сама реакция Манту, а справка о здоровье ребенка от врача-фтизиатра», — пояснял Андрей Степанов.
С позицией родителей, подписавших обращение, категорически несогласны и медики. Как пояснила главный врач Тюменского областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова, в Тюменской области сохраняется неблагоприятная ситуация по заболеваемости туберкулезом. По словам фтизиатров, при отказе родителей от обследования, ребенок подвергается неоправданному риску. Врачи уточняют, что проба Манту не является единственным возможным способом диагностики.
При этом медики пояснили что, решение о методе диагностики должно приниматься только после консультации фтизиатра. Как поясняют специалисты, родители часто преувеличивают риски, возникающие при постановке реакции Манту. В реальности забор крови из вены значительно более травматичен и «опасен» для ребенка, нежели привычная кожная проба.
Непонимание убеждений родителей высказали также и сообществе пациентов, больных туберкулезом. Администратор сообщества «Туберкулез: поддержка и ответы», московский журналист Ксения Щенина, сама перенесшая эту болезнь, с недоумением отреагировала на желание тюменских мам отказаться от диагностики детей. «Проблема туберкулеза намного острее, чем обычно представляют люди. По своему печальному опыту я могу сказать, что данное заболевание опасно тем, что на начальных стадиях протекает скрыто, бессимптомно, и своевременно ее обнаружить можно только при помощи регулярных обследований: реакция Манту и Diaskin-тест у детей, флюорография — у взрослых», — прокомментировала активист. Тем не менее, Ксения положительно отнеслась к тому, что тема туберкулеза и его диагностики начала более активно обсуждаться в обществе. «Возможно, если бы годы назад я знала информацию, которая доступна людям сегодня, я смогла бы своевременно обратить внимание на свое здоровье и избежать этой болезни», — добавила она.