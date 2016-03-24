Из журналистов в трактористы: учимся управлять «Беларусом»!

Опробовать настоящий трактор, к сожалению, не удалось, зато представители учебного заведения предложили освоить азы работы тракториста на современном тренажере. Как пояснил один из преподавателей, именно с этого имитатора начинают осваивать профессию студенты-механизаторы. В рамках проходящего в эти дни в городе Тюмени чемпионата WordSkills-2016, лесотехникум организовал в Выставочном зале мастер-класс по управлению «чудо-машиной».
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Наша задача — зачерпнуть ковшом гравий из большой кучи справа от нас и загрузить его в кузов самосвала, стоящего рядом. Подъехать к груде камней оказалось нетрудно — все как на автомобиле, а вот зачерпнуть груз ковшом было значительно сложнее. Совладать с тремя рычагами управления стрелой с непривычки получилось не сразу.