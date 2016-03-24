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Из журналистов в трактористы: учимся управлять «Беларусом»!

24 марта 2016, 16:28
Наверняка, у многих жителей Тюмени хоть раз в жизни появлялся вопрос: что видит и ощущает машинист трактора? Возможность почувствовать себя трактористом за рулем МТЗ-82 корреспондентам NashGorod.ru предоставил Тюменский лесотехнический техникум.

Опробовать настоящий трактор, к сожалению, не удалось, зато представители учебного заведения предложили освоить азы работы тракториста на современном тренажере. Как пояснил один из преподавателей, именно с этого имитатора начинают осваивать профессию студенты-механизаторы. В рамках проходящего в эти дни в городе Тюмени чемпионата WordSkills-2016, лесотехникум организовал в Выставочном зале мастер-класс по управлению «чудо-машиной».

Фото: WikiMedia Foundation

Наша задача — зачерпнуть ковшом гравий из большой кучи справа от нас и загрузить его в кузов самосвала, стоящего рядом. Подъехать к груде камней оказалось нетрудно — все как на автомобиле, а вот зачерпнуть груз ковшом было значительно сложнее. Совладать с тремя рычагами управления стрелой с непривычки получилось не сразу.

  • позволяет быстро и безопасно объяснить основы управления трактором;
  • полная копия реальной кабины трактора, схожие нагрузки на руле, педалях и рычагах;
  • отличная трехмерная графика на экранах.

  • тренажер статичен, не имитируется даже вибрация от двигателя;
  • на экране тяжело правильно оценить расстояние до препятствий.
#Новости#WorldSkills#Трактор#Тест-драйв#Тест-драйвы#Аналитические материалы#Евгений#Общество
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