Из журналистов в трактористы: учимся управлять «Беларусом»!

Наша задача — зачерпнуть ковшом гравий из большой кучи справа от нас и загрузить его в кузов самосвала, стоящего рядом. Подъехать к груде камней оказалось нетрудно — все как на автомобиле, а вот зачерпнуть груз ковшом было значительно сложнее. Совладать с тремя рычагами управления стрелой с непривычки получилось не сразу.