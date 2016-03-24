Есть ли жизнь без мяса, или Что едят тюменцы

NashGorod.ru побеседовал со сторонниками различных систем питания и узнал, почему они сделали именно такой выбор и с какими трудностями им приходится сталкиваться, контактируя с окружающими.
Без мяса
«Для меня мясо — это насилие, рыба — страх, а яйца — жизнь. Эти три продукта я не ем», — заявляет преподаватель Тюменского нефтегазового университета Лайсан Хазиева. Окончательно она стала вегетарианцем четыре года тому назад, хотя на протяжении всей своей жизни не испытывала любви к продуктам животного происхождения: «Я с рождения не любила мяса, отдавала предпочтение овощам. Мама с папой проявляли заботу, говорили: „Доченька, ты должна быть здоровой, кушай!“. После, когда я вела уже самостоятельную жизнь, мясо попадало в мой рацион лишь случайно».
По ее мнению переубеждать людей отказываться от мяса бессмысленно — каждый человек решает сам, как ему жить и питаться. «Меня окружают разные люди, по большей части моё общение происходит со студентами. Но никто из них не пытался меня переубедить. Наоборот, многие прислушиваются и экспериментируют на себе. Но я не кричу на каждом шагу, что я вегетарианец. Не занимаюсь пропагандой, ни в коем случае не говорю, как надо делать, а как не надо. Я спокойно отношусь и к мясоедам, и к веганам, и к сыроедам. Это их выбор», — считает Лайсан.
Без мяса и молока
«Если человек утверждает, что он вегетарианец по этическим соображениям, то это должно восприниматься исключительно как переходный период к тому, чтобы стать веганом. Иначе странно, что человек не ест мясо, так как ему жалко животных, но в то же время употребляет в пищу промышленное молоко и яйца тех животных, которые находятся в ужасных условиях», — уверена сотрудница сферы продаж Мария Баранова, которая уже больше года является веганом.
«У меня был резкий переход, не было промежуточного этапа вегетарианства — в один день решила, что больше не буду есть мясо и молочные продукты. На тот момент у меня было много знакомых веганов, и я видела, что с их здоровьем все в порядке», — отметила собеседница NashGorod.ru По словам девушки, родители достаточно адекватно приняли ее отказ от мяса и молока. Также спокойно к этому отнеслись и ее друзья, которые едят мясо. «Но негативная реакция общества на это ощущается, особенно в социальных сетях. Приходится часто спорить и доказывать cвою позицию», — поделилась Мария.
По ее мнению, родители-веганы имеют полное право ограничить питание своих чад с первых дней их жизни: «Я знаю много детей, которые с рождения веганы и никогда не употребляли в пищу продукты животного происхождения. Некоторым из них уже по 10 лет, и они не испытывают тяги к мясному и спокойно питаются так же, как и их родители».
Только овощи, только фрукты
С этим согласен IT-специалист Кирилл: «Можно быть вегетарианцем, веганом, сыроедом, фрукторианцем, праноедом или варено-мясо-едом от рождения, если родители так живут и с детства воспитывают своих чад именно так. Тут есть о чем поспорить (о вкусах, миропонимании и предназначении человека), но в целом подход верен — родители воспитывают своих детей так, как посчитают нужным, и никто не вправе навязывать им стороннюю линию поведения».
Свою систему питания Кирилл обозначает следующим образом: «В данный момент я питаюсь живой растительной пищей, преимущественно овощами, также, но меньше и реже, употребляю семена различных растений. Такой тип питания в этой формулировке со мной с детства, но до 2014 года я также употреблял животную и растительную термообработанную пищу». Перейти на такую систему питание его побудило желание поправить свое здоровье.
Кирилл отмечает, что в первые полтора года часто сталкивался с непониманием друзей и знакомых. «Сейчас научился общаться с обычноедными людьми без затрагивания лишних тем, научился отшучиватсья и уводить тему разговора. Самый нелепый и самый встречающийся аргумент против — это «А где же брать белки?» и «А как же незаменимые аминокислоты?!" При этом стоит отметить, что вообще-то белки раскладываются на аминокислоты».
С непониманием окружающих сталкивается и фруторианка Иллиана, которая придерживается такой системы питания уже 4 года. Начать питаться исключительно фруктами ее побудило плохое физическое и психическое состояние.
«Да и вареная еда стала неприятна на вкус» — отмечает Иллиана. По ее словам окружающие часто пытаются доказать ей, что фрукты — это вообще не еда и ими невозможно наесться.
Мясо, мясо и еще раз мясо
Еще один специалист в IT-сфере Владимир придерживается особой низкоуглеводной кетогенной диеты, основанной на рыбе и мясе с элементами сезонности. «Зимой минимум углеводов, 30 грамм в сутки и меньше. В летние месяцы (июнь—август) основа питания та же, но допускаю большее количество углеводов. Такой схемы придерживаюсь чуть более 4-х лет. Перешёл на такую схему после того, как основательно заинтересовался функционированием организма, изучил концепцию палео и эпи-палео, ознакомился со множеством материалов», — рассказал Владимир. По его словам, трудность в такой системе питания лишь одна — высокая цена.
«Конечно, многие люди удивляются, для них это необычно. Тем, кто интересуется, рассказываю то, что сам знаю. Обычно говорят что-то вроде „Да ну, что может быть плохого в углеводах“. Но я не считаю, что нужно биться головой о стену и стараться всех переубеждать. Нужно повышать количество доступной информации по этой теме, писать обоснованные статьи, проводить исследования, создавать научно обоснованную концепцию, ну и создавать сообщества приверженцев, так сказать. Лично я сделал несколько переводов статей одного американского нейрохирурга, который ведёт блог на эту тему», — поделился страстный любитель мяса Владимир.
Виталий Беспалов