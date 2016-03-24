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Есть ли жизнь без мяса, или Что едят тюменцы

24 марта 2016, 09:32
«Почему ты не ешь мясо? Это плохо для здоровья!». «Как ты можешь пить молоко? Ты знаешь, как мучают коров на его производстве?». Пожалуй, споры между приверженцами различных систем питания не утихнут никогда. Любители мяса шутят над вегетарианцами и веганами, сами веганы пытаются переманить на свою сторону вегетарианцев, а сыроеды зачастую вынуждены объяснять, что они вовсе не любители сыра, а те, кто исключает из рациона пищу, подвергшуюся тепловой обработке.
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Тюмень

NashGorod.ru побеседовал со сторонниками различных систем питания и узнал, почему они сделали именно такой выбор и с какими трудностями им приходится сталкиваться, контактируя с окружающими.

Без мяса

«Для меня мясо — это насилие, рыба — страх, а яйца — жизнь. Эти три продукта я не ем», — заявляет преподаватель Тюменского нефтегазового университета Лайсан Хазиева. Окончательно она стала вегетарианцем четыре года тому назад, хотя на протяжении всей своей жизни не испытывала любви к продуктам животного происхождения: «Я с рождения не любила мяса, отдавала предпочтение овощам. Мама с папой проявляли заботу, говорили: „Доченька, ты должна быть здоровой, кушай!“. После, когда я вела уже самостоятельную жизнь, мясо попадало в мой рацион лишь случайно».

По ее мнению переубеждать людей отказываться от мяса бессмысленно — каждый человек решает сам, как ему жить и питаться. «Меня окружают разные люди, по большей части моё общение происходит со студентами. Но никто из них не пытался меня переубедить. Наоборот, многие прислушиваются и экспериментируют на себе. Но я не кричу на каждом шагу, что я вегетарианец. Не занимаюсь пропагандой, ни в коем случае не говорю, как надо делать, а как не надо. Я спокойно отношусь и к мясоедам, и к веганам, и к сыроедам. Это их выбор», — считает Лайсан.

Без мяса и молока

«Если человек утверждает, что он вегетарианец по этическим соображениям, то это должно восприниматься исключительно как переходный период к тому, чтобы стать веганом. Иначе странно, что человек не ест мясо, так как ему жалко животных, но в то же время употребляет в пищу промышленное молоко и яйца тех животных, которые находятся в ужасных условиях», — уверена сотрудница сферы продаж Мария Баранова, которая уже больше года является веганом.

«У меня был резкий переход, не было промежуточного этапа вегетарианства — в один день решила, что больше не буду есть мясо и молочные продукты. На тот момент у меня было много знакомых веганов, и я видела, что с их здоровьем все в порядке», — отметила собеседница NashGorod.ru По словам девушки, родители достаточно адекватно приняли ее отказ от мяса и молока. Также спокойно к этому отнеслись и ее друзья, которые едят мясо. «Но негативная реакция общества на это ощущается, особенно в социальных сетях. Приходится часто спорить и доказывать cвою позицию», — поделилась Мария.

По ее мнению, родители-веганы имеют полное право ограничить питание своих чад с первых дней их жизни: «Я знаю много детей, которые с рождения веганы и никогда не употребляли в пищу продукты животного происхождения. Некоторым из них уже по 10 лет, и они не испытывают тяги к мясному и спокойно питаются так же, как и их родители».

Только овощи, только фрукты

С этим согласен IT-специалист Кирилл: «Можно быть вегетарианцем, веганом, сыроедом, фрукторианцем, праноедом или варено-мясо-едом от рождения, если родители так живут и с детства воспитывают своих чад именно так. Тут есть о чем поспорить (о вкусах, миропонимании и предназначении человека), но в целом подход верен — родители воспитывают своих детей так, как посчитают нужным, и никто не вправе навязывать им стороннюю линию поведения».

Свою систему питания Кирилл обозначает следующим образом: «В данный момент я питаюсь живой растительной пищей, преимущественно овощами, также, но меньше и реже, употребляю семена различных растений. Такой тип питания в этой формулировке со мной с детства, но до 2014 года я также употреблял животную и растительную термообработанную пищу». Перейти на такую систему питание его побудило желание поправить свое здоровье.

Кирилл отмечает, что в первые полтора года часто сталкивался с непониманием друзей и знакомых. «Сейчас научился общаться с обычноедными людьми без затрагивания лишних тем, научился отшучиватсья и уводить тему разговора. Самый нелепый и самый встречающийся аргумент против — это «А где же брать белки?» и «А как же незаменимые аминокислоты?!" При этом стоит отметить, что вообще-то белки раскладываются на аминокислоты».

С непониманием окружающих сталкивается и фруторианка Иллиана, которая придерживается такой системы питания уже 4 года. Начать питаться исключительно фруктами ее побудило плохое физическое и психическое состояние.

«Да и вареная еда стала неприятна на вкус» — отмечает Иллиана. По ее словам окружающие часто пытаются доказать ей, что фрукты — это вообще не еда и ими невозможно наесться.

Мясо, мясо и еще раз мясо

Еще один специалист в IT-сфере Владимир придерживается особой низкоуглеводной кетогенной диеты, основанной на рыбе и мясе с элементами сезонности. «Зимой минимум углеводов, 30 грамм в сутки и меньше. В летние месяцы (июнь—август) основа питания та же, но допускаю большее количество углеводов. Такой схемы придерживаюсь чуть более 4-х лет. Перешёл на такую схему после того, как основательно заинтересовался функционированием организма, изучил концепцию палео и эпи-палео, ознакомился со множеством материалов», — рассказал Владимир. По его словам, трудность в такой системе питания лишь одна — высокая цена.

«Конечно, многие люди удивляются, для них это необычно. Тем, кто интересуется, рассказываю то, что сам знаю. Обычно говорят что-то вроде „Да ну, что может быть плохого в углеводах“. Но я не считаю, что нужно биться головой о стену и стараться всех переубеждать. Нужно повышать количество доступной информации по этой теме, писать обоснованные статьи, проводить исследования, создавать научно обоснованную концепцию, ну и создавать сообщества приверженцев, так сказать. Лично я сделал несколько переводов статей одного американского нейрохирурга, который ведёт блог на эту тему», — поделился страстный любитель мяса Владимир.

Виталий Беспалов

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