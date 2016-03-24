Есть ли жизнь без мяса, или Что едят тюменцы

По ее мнению переубеждать людей отказываться от мяса бессмысленно — каждый человек решает сам, как ему жить и питаться. «Меня окружают разные люди, по большей части моё общение происходит со студентами. Но никто из них не пытался меня переубедить. Наоборот, многие прислушиваются и экспериментируют на себе. Но я не кричу на каждом шагу, что я вегетарианец. Не занимаюсь пропагандой, ни в коем случае не говорю, как надо делать, а как не надо. Я спокойно отношусь и к мясоедам, и к веганам, и к сыроедам. Это их выбор», — считает Лайсан.