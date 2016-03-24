5 мифов о металлочерепице

Металлочерепица в настоящее время является одним из самых востребованных материалов на строительном рынке, но сомневающиеся есть всегда. А раз есть сомнения, то появляются мифы. Вокруг металлочерепицы их сложилось немало, т. к. далеко не все верят, что существует материал, который бы настолько соответствовал запросам большинства покупателей. Попробуем развеять основные из них.
Миф 1. Металлочерепица — это дорого.
Если сравнивать с обычным шифером или оцинковкой — да, металлочерепица стоит несколько дороже. Но мы же хотим не просто крышу, а красивую, современную и долговечную крышу, и в этом смысле шифер и оцинковка, конечно, не могут рассматриваться, как альтернатива металлочерепице. Если же сравнивать с более реальными конкурентами — шифером из битумного картона или пластика, то, во-первых, разница в стоимости такого шифера и металлочерепицы не столь значительна, а, во-вторых, необходимо принимать во внимание срок службы кровли — шифер выцветет уже через несколько лет и, соответственно, потеряет товарный вид, а металлочерепица будет служить десятилетиями. Таким образом, с точки зрения соотношения цена/качество конкурентов у металлочерепицы просто нет и быть не может!
Миф 2. Металлочерепица — это не экономно (остается много обрези).
Обрези при монтаже, действительно, может остаться много, но лишь по причине непрофессионального подхода. Для избежания подобных проблем необходимо обращаться в профильные компании, где специалисты на основании вашего проекта произведут компьютерный расчет и предоставят полную спецификацию требуемых материалов, что избавит от излишков и позволит обустроить кровлю с минимальными затратами.
Миф 3. Крыша из металлочерепицы плохо сохраняет тепло и шумит во время дождя.
И опять же стоит вести речь о непрофессиональном подходе, на этот раз — при проведении строительно-монтажных работ. При соблюдении всех технологических требований — использовании тепло- и гидроизоляции, правильном устройстве вентиляции — кровля из металлочерепицы не преподнесет никаких неприятных сюрпризов.
Миф 4. Качество металлочерепицы определяется в первую очередь толщиной листа.
Толщина листа, действительно, важный параметр, но далеко не определяющий. Не меньшее значение имеют качество сырья (металла), из которого производится лист, качество полимерного покрытия и грунтовки. Кроме того, стоит обращать внимание на геометрию листа, в том числе — стыковку замков. Подробные консультации по всем характеристикам можно получить в офисах профильных компаний и, исходя из полученной информации, сделать правильный выбор.
Миф 5. Все продавцы одинаковые. Черепицу можно покупать у любого.
К сожалению, не все продавцы одинаковы. Нередки случаи, когда кровельные фирмы не соблюдают сроки поставок или поставляют материалы не в полном комплекте. Исключить подобные неприятности и купить металлочерепицу в минимальные сроки, требуемом количестве и по оптимальным ценам, можно обратившись в компании, которые являются непосредственными производителями продукции.
Одна из таких компаний — это «Сталепромышленная компания» — компания с богатым опытом в производстве и продажах металлочерепицы и сопутствующих кровельных материалов.
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