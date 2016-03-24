5 мифов о металлочерепице

Если сравнивать с обычным шифером или оцинковкой — да, металлочерепица стоит несколько дороже. Но мы же хотим не просто крышу, а красивую, современную и долговечную крышу, и в этом смысле шифер и оцинковка, конечно, не могут рассматриваться, как альтернатива металлочерепице. Если же сравнивать с более реальными конкурентами — шифером из битумного картона или пластика, то, во-первых, разница в стоимости такого шифера и металлочерепицы не столь значительна, а, во-вторых, необходимо принимать во внимание срок службы кровли — шифер выцветет уже через несколько лет и, соответственно, потеряет товарный вид, а металлочерепица будет служить десятилетиями. Таким образом, с точки зрения соотношения цена/качество конкурентов у металлочерепицы просто нет и быть не может!