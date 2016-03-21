Строительный сезон в Тюмени открывают лучшие

Директор группы компаний «Новая земля» Роман Гейн сначала объяснил, что участники конкурса компании «Новая земля» и «Злата горница» — это части одной группы компаний. «Наше строительное направление существует уже второй год. И образовалось оно неслучайно. Люди покупают земельный участок, чтобы построить на нем дом своей мечты. Они пытаются быть прорабами, сталкиваются с некачественными услугами на рынке загородной недвижимости… И мы приняли решение создать свое строительное направление и дать услугу по принципу одного окна: мы реализуем земельный участок и помогаем человеку построить тот самый дом своей мечты», — рассказал он. Роман поблагодарил тех, кто отдал свои голоса за объекты компаний.