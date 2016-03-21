Строительный сезон в Тюмени открывают лучшие

В пятницу, 18 марта, в зале гостиницы «Восток» чествовали участников первого в Тюмени конкурса на загородные проекты — «Тюмень Загородная».
«В своем послании губернатор сказал „мы доберемся до всех медвежьих углов“. И в этом направлении мы провели огромную работу и разрабатываем сегодня дорожную карту социально-экономического благоустройства села. Одной из составляющей качества жизни является жилье. И этот конкурс, теплый и нужный, позволил определить, насколько востребован сегодня рынок. Конкурс подтвердил свою актуальность», — открыл церемонию награждения депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн.
Напомним, организовали конкурс портал NashGorod.ru и клуб загородных жителей «Затюмень», заявки начали собирать в январе, а в феврале стартовали четыре голосования — оценить требовалось 46 объектов. По итогам выборов компании-участники получили свои награды. Больше всего дипломов собрала архитектурная мастерская «А-Проект».
Директор группы компаний «Новая земля» Роман Гейн сначала объяснил, что участники конкурса компании «Новая земля» и «Злата горница» — это части одной группы компаний. «Наше строительное направление существует уже второй год. И образовалось оно неслучайно. Люди покупают земельный участок, чтобы построить на нем дом своей мечты. Они пытаются быть прорабами, сталкиваются с некачественными услугами на рынке загородной недвижимости… И мы приняли решение создать свое строительное направление и дать услугу по принципу одного окна: мы реализуем земельный участок и помогаем человеку построить тот самый дом своей мечты», — рассказал он. Роман поблагодарил тех, кто отдал свои голоса за объекты компаний.
Малоэтажного жилья в регионе становится все больше, но качественную комплексную услугу, по мнению его, еще нужно развивать и развивать. «Понятие „бригада с пятака“ должно вообще уйти. Каждый должен заниматься своим делом, и здесь как раз мы — участники рынка — должны себя вести добросовестно, предлагать качественную услугу», — считает руководитель ГК «Новая земля».
Заслуженные награды по результатам зрительского голосования и оценок жюри получили все участники — это компании «Экодом», «Злата горница», «Кирвуд», «ЭлитСтройКомплект», «Калинка Хаус», «Новая Земля», студии «А-Project | А-Проект», Stebelskiy Studio, ООО «Вертикаль», архитектор Николай Гагин, ООО «ИТЦ Запсибгидропром», «ПК «Леском», авторская студия дизайна «Индиго», дизайн-студия MARIA-ART, архитектурно-проектное бюро «Радуга улиц». Какие именно награды получили участники, вы можете видеть на странице проекта.
Отрадно, что конкурс нашел столько отзывов среди пользователей портала NashGorod.ru, ведь к конкурсным работам оставлены более 150 комментариев, а количество просмотров материалов с конкурсными работами превысило 24 тысячи.
Напомним, конкурс «Тюмень ЗАгородная!» поддержали международная некоммерческая ассоциация World Skills Russia и ведущие медиапорталы города: портал о недвижимости Vsemetri.com, городской портал Тюмени Tumix.ru, интернет-сайт «Квартирочка.ру», портал городских событий Events72.ru и «Афиша Бизнес Событий.
Каждый участник конкурса получил право на бесплатную публикацию на ресурсе NashGorod.ru.
А на какие темы вы хотели бы поговорить с участниками? Пишите в комментариях.
*По версии организаторов