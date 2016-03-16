Застройщик ЖК «Олимпия» открыл демо-квартиру внутри нового офиса продаж

Сам офис располагается непосредственно на территории застраиваемого ныне жилого комплекса, вблизи будущего 17-этажного дома ГП-12. За ходом строительства высотки можно понаблюдать непосредственно из окна. Как отмечают менеджеры по работе с клиентами ОАО «Сибстройсервис», офис продаж вблизи строительной площадки — наиболее функциональное и удобное решение для покупателей.
Помимо квартир в ЖК «Олимпия» новый офис будет также заниматься реализацией квартир в новом проекте компании — ЖК «Москва», строительство которого началось в районе улицы Интернациональной и Объездной дороги. В ближайшее время компания получит аккредитацию на этот новый жилой квартал от банков-партнеров, и жилье в нем можно будет приобрести в ипотеку. К слову, в новом офисе компании помимо троих менеджеров по работе с клиентами будет также работать сотрудник отдела банковских услуг, чья непосредственная задача консультировать клиентов по ипотечным продуктам. Банки-партнеры отметили эту инициативу своими поздравлениями.
Решения с продажами вблизи строящихся объектов сейчас практикуют многие тюменские застройщики, однако, в «Сибстройсервисе» решили пойти дальше и показать клиенту его будущее жилье непосредственно в самом офисе. Внутри здания оборудована полноценная квартира-студия с лоджией площадью 26 квадратных метров — в точности такие предлагаются сейчас в ЖК «Олимпия». Все экскурсии по строящимся объектам менеджеры будут начинать с показа этого готового решения. Для большей наглядности квартира полностью меблирована. В коридоре полностью поместился шкаф для одежды, есть диван, небольшая обеденная зона и кухонный гарнитур, а также стол, книжный шкаф и телевизор. Санузел и краны на кухне подключены к водоснабжению.
«Когда мы говорим о функциональности, то подразумеваем именно удобство для клиента. Чтобы при первоначальном знакомстве с будущей квартирой ему не пришлось выходить на строительную площадку, а непосредственно посмотреть ее на месте, — прокомментировал директор по маркетингу и продажам компании Сергей Харциенко. — Выбор в пользу этого варианта квартиры был сделан, исходя из того, что именно такое планировочное решение будут нами предлагаться в строящемся доме ГП-12. Похожие квартиры будут и в другом нашем проекте ЖК „Москва“. Кроме того, львиная доля вопросов от покупателей связана именно с квартирами-студиями и именно с такой площадью — менее тридцати „квадратов“. На этом примере мы показываем, что в подобных квартирах можно и нужно жить с комфортом, функционально расставив мебель и используя каждый метр пространства».
Говоря о продажах, Харциенко отметил, что все проектные решения компании, предлагаемые на рынке, пользуются стабильным спросом. «Мы очень тщательно анализируем те продукты, которые собираемся предлагать потребителю. И, возможно, благодаря этому, динамика продаж у нас равномерна», — отметил он.
Как отметил руководитель отдела по работе с застройщиками агентства недвижимости «Сова» Александр Косогоров во время ознакомительной экскурсии, такой формат работы с клиентом весьма удобен как для клиентов, так и для риэлторов. «Пространственное мышление работает далеко не у всех, а так можно, что называется, сразу примерить квартиру на себя. Тем более это удобно, если самого дома пока фактически еще нет», — прокомментировал он.
Само планировочное решение менее 30 квадратов, как показывает, практика идеально подходит как стартовое жилье для студентов или молодой семьи. Исходя из практики АН «Сова», примерно четверть клиентов ориентируется на подобный вариант, отметил Александр Косогоров.
Что касается самого комплекса «Олимпия», то уже в течение трех-четырех недель ожидается ввод в эксплуатацию первых пяти домов. Также в настоящее время продолжается строительство домов ГП-6, ГП-7 и ГП-12. Ближе к концу лета «Сибстройсервис» займется возведением еще двух объектов — ГП-13 и ГП-14, которые будут располагаться ближе к улице Комбинатской.
Посетить новый офис продаж и примерить на себя демо-версию квартиры можно +7 (3452) 21-77-55. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте застройщика.. В будние дни специалисты ждут вас с 9.00 до 19.00, в выходные с 10.00 до 17.00. Подробности по телефону: