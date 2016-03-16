Застройщик ЖК «Олимпия» открыл демо-квартиру внутри нового офиса продаж

«Когда мы говорим о функциональности, то подразумеваем именно удобство для клиента. Чтобы при первоначальном знакомстве с будущей квартирой ему не пришлось выходить на строительную площадку, а непосредственно посмотреть ее на месте, — прокомментировал директор по маркетингу и продажам компании Сергей Харциенко. — Выбор в пользу этого варианта квартиры был сделан, исходя из того, что именно такое планировочное решение будут нами предлагаться в строящемся доме ГП-12. Похожие квартиры будут и в другом нашем проекте ЖК „Москва“. Кроме того, львиная доля вопросов от покупателей связана именно с квартирами-студиями и именно с такой площадью — менее тридцати „квадратов“. На этом примере мы показываем, что в подобных квартирах можно и нужно жить с комфортом, функционально расставив мебель и используя каждый метр пространства».