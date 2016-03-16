Самые дорогие билеты на «Гонку чемпионов» будут стоить пять тысяч рублей

В преддверие соревнований у тюменцев вновь возникли опасения, что газонное покрытие стадиона «Геолог» пострадает. Дмитрий Грамотин в свою очередь заверил, что проведение соревнований никак не скажется на его состоянии. «Мы проводили фотосъемку до и после проведения прошлогодних гонок. Никаких нарушений покрытия не было выявлено. Были дефекты легкоатлетических дорожек, но они были связаны не с проведением Гонки чемпионов, а с недоработкой подрядчика. Им были нарушены технологии укладки покрытия и качества бетона. Что касается, самой гонки, то снег укладывается не на сам газон, а на защитное покрытие и фанеру, — прокомментировал он. — В принципе сам стадион открытый и рассчитан на то, что снежный покров лежит практически в течение всего зимнего сезона. Кроме того, в преддверие весенних матчей проводится очистка поля и есть возможность обогрева газонов».