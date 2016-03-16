Самые дорогие билеты на «Гонку чемпионов» будут стоить пять тысяч рублей

Как рассказала директор Центра спортивной подготовки Тюменской области Елена Брохес во время сегодняшней пресс-конференции, 60% билетов в настоящее время отдано на реализацию через интернет и их уже практически не осталось. В понедельник 21 марта оставшаяся часть поступит в кассы стадиона «Геолог». Разумеется, останутся и социальные предложения: вход для детей до пяти лет бесплатный, места для ветеранов физкультурного, лучших воспитанников спортивных школ.
Вместе с тем в этом году билеты на трибуны стадиона подорожали минимум на 800 рублей. Найти себе место на центральных местах (трибуны A, B, D, E, F) можно не дешевле чем за две тысячи рублей. Как отметил директор департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин, спрос рождает предложение — в прошлом году эти места раскупали наиболее активно.
Что касается расходов на мероприятие, спикеры не стали озвучивать точную сумму. «Речь идет о десятках миллионов, но совершенно точно она будет существенно ниже, чем в прошлом году», — прокомментировал Грамотин. Уменьшить расходы, по словам главы департамента, удалось за счет того, что обе гонки проводятся в одном месте. В прошлом году пришлось потратиться на перевозку оборудования для телетрансляций из «Жемчужины Сибири», где проходил Приз губернатора, на «Геолог». Кроме того, в гонках будут использоваться те же декорации с деревянным стрелецким городком, что и год назад.
В преддверие соревнований у тюменцев вновь возникли опасения, что газонное покрытие стадиона «Геолог» пострадает. Дмитрий Грамотин в свою очередь заверил, что проведение соревнований никак не скажется на его состоянии. «Мы проводили фотосъемку до и после проведения прошлогодних гонок. Никаких нарушений покрытия не было выявлено. Были дефекты легкоатлетических дорожек, но они были связаны не с проведением Гонки чемпионов, а с недоработкой подрядчика. Им были нарушены технологии укладки покрытия и качества бетона. Что касается, самой гонки, то снег укладывается не на сам газон, а на защитное покрытие и фанеру, — прокомментировал он. — В принципе сам стадион открытый и рассчитан на то, что снежный покров лежит практически в течение всего зимнего сезона. Кроме того, в преддверие весенних матчей проводится очистка поля и есть возможность обогрева газонов».
Сумма призового фонда для спортсменов также не была озвучена, поскольку переговоры с инвестором на этот счет по-прежнему ведутся. Однако по словам заместителя директора департамента по спорту и молодежной политике Сергея Вотинова она будет сопоставима с прошлогодними соревнованиями. Тем не менее, известно, что в прошлом году за победитель Гонки чемпионов получал 10 тысяч евро, за первое место в гонке на Приз губернатора полагалось 20 тысяч.
Напомним, «Гонка чемпионов» — ежегодное коммерческое мероприятие, которое проводится по окончании биатлонного сезона. С 2011 года она проводилась на стадионе «Лужники» в Москве, а в 2015-ом впервые переехало в Тюмень. Впрочем, не исключено, что в 2017 году оно вновь сменит «прописку». По словам Дмитрия Грамотина, Союз биатлонистов России рассматривает возможность проведения шоу в других городах, например, в Уфе, Сочи, Ханты-Мансийске или, как в предыдущие годы, в Москве.