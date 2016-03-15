Тюмень не может избавиться от луж: канализация не справляется с дождями и снегом

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской Думы «канализационный» вопрос обсудили депутаты.
Заместитель Главы администрации города Максим Афанасьев рассказал присутствующим, какая работа была сделана за последние три года. Проведена и очистка, и промывка, более 5 км канализация взято на баланс из «беспризорных». Теперь на территории Тюмени по состоянию на 01 января 2016 года на текущем содержании находится 145,11 км сетей ливневой канализации закрытого типа, 171 км ливневой системы водоотведения открытого типа (водоотводных канав). Всего в 2015 году на территории города для откачки дождевых и талых вод с подтопляемых территорий задействовано 20 единиц откачивающей техники и 24 мотопомпы.
«Делается такая огромная работа — все, что можно, все делается, тем не менее, положение в городе Тюмени не улучшается ни на 1%. Как заливались дворы 10 лет назад, так они и заливаются. Улично-дорожную сеть около ресторана „Русь“ и по Пермякова как заливало, так и заливает…», — высказал мнение депутат Юрий Коновалов. Тюменцы добавляют, что ежегодные огромные лужи подолгу держатся на улицах Самарцева, на 30 лет Победы, в Старой Зареке и других районах.
Максим Викторович объяснил почему-то про районы новостроек — там, при строительстве жилья и дорог, ливневая канализация предусматривается, и она функционирует. Только вот тюменцы не дадут соврать — минувшим летом именно в микрорайоне новой застройки — в Тюменском — автомобилистам и пешеходам приходилось не раз вплавь добираться до работы после очередного ливня.
В управе Восточного административного округа тогда поясняли, что ливневая канализация рассчитана на определенный объем воды, и когда осадков выпадает больше нормы, могут происходить такие ситуации. Значит, потоп не финальный.
В районах старой застройки потопы при сильных ливнях тоже уже почти ежегодны
В отчете Афанасьева сказано, что в 2015 году проведены работы по обустройству канализаций в рамках строительно-монтажных работ при строительстве в районе улицы Монтажников); Федюнинского, на Московском тракте, при реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. 50 лет Октября — ул. Республики и строительстве на Первомайской. Кроме того, в 2015 году завершены строительно-монтажные работы на 17 объектах дорожного хозяйства с элементами ливневой канализации открытого типа в том числе: строительство автомобильных дорог в д. Казарово (завершение работ по ул. Алексея Первухина, ул. Михаила Баранова, ул. Василия Левушкина, ул. Хамита Ярми, ул. Булата Сулейманова, ул. Тимофея Несговорова, ул. Петра Шестакова, пер. Травный, ул. Земная, ул. Поликарпа Прокопьева); капитальный ремонт Совхозной; Агеева; Трактовой; Сибирской; Цимлянской; В.Худякова; Пышминской. Это не весь перечень работ по «ливневкам» за 2015 год. Впереди еще масса работы, одна из которых — разработка плана-схемы.
Городу почти 430 лет, и ливневая канализация в нем, как выясняется есть, только вот где она, знают, как выяснилось, не все специалисты. Может, поэтому вопрос не решается?
«Решить вопрос локально зачастую невозможно, не увидев картину в целом. Дело в том, что, если мы предлагаем увеличить пропускную способность того или иного коллектора, и понимаем, что он упирается в коллектор меньшего диаметра, мы проблему не решим. Схема нужна для того, чтобы мы узнали, чем город обладает, и какие инженерные решения нужно предусмотреть в будущем», — объяснил журналистам председатель комиссии Юрий Баранчук.
Он рассказал, что канализация в районе Старой Зареки есть — и закрытого, и открытого типа. Но та, что закрытого, построена в послевоенные годы и «на сегодняшний день ни администрация, ни эксплуатирующая организация понятия не имеют о том, где находятся просмотровые люки. И это является серьезной проблемой, потому что канализация заиливается, а ее необходимо прочищать, так как пропускная способность коллекторов из года в год уменьшается — и у людей из года в год все больше подтапливает». Открытая канализация — это каналы, которыми испещрена вся Старая Зарека, но она изничтожена самими же жителями. Жители сами берут и закапывают ее: кто-то решил сделать выезд, кто-то забыл положить трубу, где должна проходить вода, на это ведь не нужно никаких разрешений. Таким образом, каналы частично есть, но они не водоотводные, а просто для сбора талых вод и скопления мусора.
В общем, пока, кажется, город от грязи и луж не избавится. За последние годы работа хоть и проведена колоссальная, но в городе так и не появилось ни одной очистной станции для талых и дождевых вод. Первая такая станция только еще будет проектироваться в районе Профсоюзного моста.