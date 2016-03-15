Тюмень не может избавиться от луж: канализация не справляется с дождями и снегом

Он рассказал, что канализация в районе Старой Зареки есть — и закрытого, и открытого типа. Но та, что закрытого, построена в послевоенные годы и «на сегодняшний день ни администрация, ни эксплуатирующая организация понятия не имеют о том, где находятся просмотровые люки. И это является серьезной проблемой, потому что канализация заиливается, а ее необходимо прочищать, так как пропускная способность коллекторов из года в год уменьшается — и у людей из года в год все больше подтапливает». Открытая канализация — это каналы, которыми испещрена вся Старая Зарека, но она изничтожена самими же жителями. Жители сами берут и закапывают ее: кто-то решил сделать выезд, кто-то забыл положить трубу, где должна проходить вода, на это ведь не нужно никаких разрешений. Таким образом, каналы частично есть, но они не водоотводные, а просто для сбора талых вод и скопления мусора.