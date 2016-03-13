Ветераны зимнего плавания зовут тюменцев в прорубь

Анне Николаевне Семеновой из Петрозаводска уже 90 лет, но на ежегодно принимает участия в соревнованиях по зимнему плаванию. «Я начала плавать в прорубе уже после того, как оставила работу. Первый раз окунулась в 78 лет. Поехала на соревнования в район, но участия в них не принимала — просто проверила свои силы. Затем начала ездить в Мурманск на соревнования каждый год. Первый раз я заняла второе место, а на следующий год уже первое», — рассказала пловчиха. Дети Анны Николаевны также занимаются зимним плаванием.
Тренируется Семенова регулярно: «Сначала зимой я тренировалась по три раза в неделю. А сейчас я стала лениться и делаю это лишь два раза — в субботу и в воскресенье. Конечно, плаваю и летом».
Президент Международной федерации зимнего плавания Мария Юрьё-Коскинен приехала в Тюмень из Финляндии. По ее словам, в этой североевропейской стране зимнее плавание пользуется особой популярностью: «Население Финляндии — 5 млн человек. Около 200 тысяч людей регулярно занимается зимним плаванием. Изначально оно было популярно среди старшего поколения, в первую очередь среди женщин старше 40 лет. Но сегодня этим занимается все больше и больше молодежи. Повышается и количество мужчин, которые занимаются моржеванием. Это стало популярно и среди студентов. Они ныряют или делают заплывы либо до экзаменов, либо после них».
Юрьё-Коскинен отметила, что в Финляндии заплывы в зимнее время очень серьезно организованы, как на городском уровне, так и в небольших деревнях. Пловчиха посоветовала тюменцам начинать заниматься зимним плаванием в первую очередь для того, чтобы укрепить свое здоровье и стать привлекательнее: «Это делает кожу значительно лучше. Посмотрите на Анну Николаевну, какая у нее хорошая кожа. А ведь ей 90 лет!».
Гостья из Финляндии рассказала о двух способах, как лучше всего начать заниматься зимним плаванием: «Можно начать плавать летом, когда температура воды наиболее комфортна для вас, и продолжить эти занятия осенью, когда она начинает понижаться. Происходит постепенное привыкание к более низким температурам. Второй вариант — это просто почувствовать, что вы готовы сделать это прямо сейчас, прийти зимой к проруби, окунуться и выйти. Но, чтобы получить благоприятный результат для своего здоровья, надо заниматься этим регулярно».
Председатель тюменской областной федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алексей Салмин рассказал присутствующим, что в рамках чемпионата состоялась конференция по вопросам создания Всероссийской федерации зимнего плавания, которая будет заниматься не только реализацией и организацией зимнего плавания, но и способствовать укреплению здоровья нации.
При этом Салмин отметил, что не нужно переусердствовать и приводить к проруби детей с первых месяцев их жизни. По его мнению, наиболее оптимальный возраст для начала купания зимой — 7–8 лет.
Автор: Виталий Беспалов