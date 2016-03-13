Ветераны зимнего плавания зовут тюменцев в прорубь

Анне Николаевне Семеновой из Петрозаводска уже 90 лет, но на ежегодно принимает участия в соревнованиях по зимнему плаванию. «Я начала плавать в прорубе уже после того, как оставила работу. Первый раз окунулась в 78 лет. Поехала на соревнования в район, но участия в них не принимала — просто проверила свои силы. Затем начала ездить в Мурманск на соревнования каждый год. Первый раз я заняла второе место, а на следующий год уже первое», — рассказала пловчиха. Дети Анны Николаевны также занимаются зимним плаванием.