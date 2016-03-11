От бревна до интерьера: мебельные предприятия Тюмени хотят дружить с застройщиками

«В СССР ты приехал с чемоданом и заселился — квартира меблированная и с ремонтом — и тебе хорошо. Сейчас люди покупают жилье только в черновой отделке, чтобы сделать то, что они хотят», — высказала мнение одна из посетительниц, сославшись на свои ощущения и выбранные варианты своих знакомых. Но ей в противовес ответили, что есть все-таки пласт людей, выбирающих готовое жилье с мебелью и сейчас. Это могут быть молодые семьи, у которых итак квартира приобретена в кредит. Подходит оснащенное жилье и тем, кто купил квартиру, чтобы сдавать ее в аренду.