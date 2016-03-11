От бревна до интерьера: мебельные предприятия Тюмени хотят дружить с застройщиками

Чтобы показать, как и из чего делается тюменская мебель, для застройщиков организовали выездной мероприятие.
Внешний вид не имеет значения
Встретил небольшую делегацию из представителей строительных компаний и журналистов ДОК «Красный Октябрь». Это старейшее деревообрабатывающее предприятие областного центра. И выглядит оно, скажем так, на свой возраст.
Тем не менее, на качестве товара, а в частности, ламинированных древесно-стружечных плит, состояние зданий, по мнению заказчиков, не отражается.
«Цех построен больше 50 лет назад, то есть там, конечно, проводятся ремонтные работы, но, чтобы построить новый завод, нужно очень много миллионов. Мы меняем оборудование с нужной периодичностью», — прокомментировала увиденную картину руководитель производства Ольга Вятковская.
Если говорить о технологии строительства, то в качестве сырья берется древесина, измельчается в стружку, смешивается со смолой и прессуется. Так получается плита ДСП. После ее ламинируют, придавая ей цвет, красоту и гладкость. Так появляется один из популярнейших материалов для производства мебели — ЛДСП.
Прежде чем сырье начнут обрабатывать, его примет мастер, и, конечно, дерево должно иметь все соответствующие документы. Везут древесину из Тюменской, Свердловской и Курганской области, всего постоянных поставщиков шестеро.
«Объемы производства у нас разные, в зависимости от заявок. Мы можем и 300 тысяч метров квадратных в месяц делать, можем 400 с лишним. У нас работают в три смены по 12 часов. Но поскольку процесс автоматизации очень высокий, то людей работает мало — порядка 15 человек», — рассказала начальник производства.
Стоит отметить, что немногочисленная бригада работает без касок, как выяснилось, особой нужды в этом и нет. «У нас нет опасных участков производства, тем более, что практически весь процесс завязан на электронику, а чисто механического труда практически нет», — пояснила Ольга Сергеевна.
Гости мероприятия от сотрудников фабрики даже не отличимы.
Брак в работе, конечно, случается, но его минимум — 0,5%. Причем неудавшиеся плиты не идут на вторичную переработку, так как стружка в них уже замешана со смолой. «На отходах наше производство работать не может, потому что эта плита уже со смолой и комками. А вот пыль мы используем — она снова идет в переработку», — объяснила специалист.
Готовую плиту ламинируют, то есть покрывают пленкой с помощью пресса, температура в котором 200 градусов. Прессом же придается плите и структура — это либо гладкость, либо шероховатость, либо какие-то риски и так далее.
Прессу для ламинирования уже 20 лет, но он, как объясняет Ольга Сергеевна, еще в рабочем состоянии.
Плиты получаются одинакового размера — 3500 х 1750 мм. Именно под такой размер настроено все оборудование на заводе. Уходит товар в страны СНГ, такие как Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, а также по России — Тюменская и другие области. Срок годности у мебели 10 лет при бережном уходе, соответственно, у плиты такой же.
Сократили штат
Второй точкой выездной экскурсии стало предприятие «Заречье» — здесь изготавливают мебель, в том числе и из ЛДСП.
В огромных теплых цехах работники предприятия, кстати здесь немало женщин, «раскраивают» полученные от различных поставщиков ламинированные плиты, делая заготовки для будущей мебели, обрабатывают края, делают присадку (сверление отверстий), и собирают мебель, декорируя ее фурнитурой, стеклами и зеркалами.
Оборудование на предприятии сплошь заграничное, а ввиду курса доллара и экономической ситуации в стране, обновить его стало сложнее.
«Мощности у нас не загруженные. Мы сейчас работаем в одну смену по сокращенной рабочей неделе, потому что объемы после Нового года резко упали. Народ не просто беднеет, он нищает, а мебель — не предмет первой необходимости, поэтому мы испытываем давление со стороны рынка», — сказал гендиректор предприятия Сергей Киверин. На производстве осталось 230 человек, и руководитель фабрики не исключает, что сокращение произойдет вновь.
Одним из выходов из сложившейся ситуации руководитель предприятия видит в работе с застройщиками. «Это слабая, может быть, надежда, но вот так», — сказал он и выразил сомнение в том, что покупателям квартиры с мебелью нужны массово.
Ставка на модульность
Изделия фабрики «Заречье» — это, по большей части, серийное производство, а не заказные варианты. Тем не менее, они создаются в современных форматах, совершенствуются, включают в себя проработанные, продуманные варианты с различными «фишками» фурнитуры, с помощью которой даже пространство можно экономить, и красивого оформления.
Особенность мебели — модульность. Модули можно менять местами и укомплектовывать так, чтобы удобно расположить шкафы в том числе, в малогабаритной квартире, которыми сегодня Тюмень полнится и полнится.
Гуляя по выставочному залу, можно найти интерьерные решения, разработанные для определенных площадей. Например, для квартиры-студии в 13–15 квадратных метров «Заречье» предлагает вариант с ценой в розницу до 40 тысяч рублей.
Самый бюджетный вариант — просто мебель из ЛДСП, чуть дороже — с фасадами из МДФ и самый дорогой — зеркальный.
Кому нужны квартиры с мебелью?
«В СССР ты приехал с чемоданом и заселился — квартира меблированная и с ремонтом — и тебе хорошо. Сейчас люди покупают жилье только в черновой отделке, чтобы сделать то, что они хотят», — высказала мнение одна из посетительниц, сославшись на свои ощущения и выбранные варианты своих знакомых. Но ей в противовес ответили, что есть все-таки пласт людей, выбирающих готовое жилье с мебелью и сейчас. Это могут быть молодые семьи, у которых итак квартира приобретена в кредит. Подходит оснащенное жилье и тем, кто купил квартиру, чтобы сдавать ее в аренду.
Представители мебельной индустрии уверены, что мебель в новой квартире от застройщика будет дешевле, чем покупать ее в розницу и вразброс.
Завершилась прогулка посещением двух салонов мебели в торговом центре «Премьер Дом» — это салон фабрики ДОК «Красный Октябрь» и салон «Интеди». Варианты, предложенные здесь, довольно малочисленные, многие коллекции есть лишь в каталогах. Зато застройщиков уверили, что для них действуют особые цены со скидками в 20–50%, в зависимости от объемов заказа, конечно.
Один из застройщиков поделился данными, что в их компании, возводящей сразу несколько жилых кварталов в Тюмени, претендентов на квартиры с мебелью всего около 20%. А вот опрос NashGorod.ru показал, что что из 174 человек 102 готовы приобретать квартиры с отделкой и мебелью. 64 человека против такой идеи. 8 — и вовсе не задумывались над таким вариантом.