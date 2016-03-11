Благоустройство лесопарка «Затюменский»: за и против

По его мнению, местоположение лесопарка не подразумевает то, что он должен превратиться в место отдыха большого числа горожан, которые могли бы зайти в него из праздного любопытства. «Лично меня все устраивало. Возможно лишь, что не хватает парковочных мест для тех, кто приезжает на автомобилях. Но это можно сделать не за счет территории парка, а где-нибудь неподалеку от него. В остальном все вполне нормально. Не думаю, допустим, что там есть проблема с освещением. Парк находится на отшибе города и вряд ли кто-то пойдет туда гулять поздно вечером, а те же лыжники ходят туда в светлое время суток, — считает Николай. — Мне бы не хотелось, чтобы парк закатали в асфальт, чтобы поставить там скамейки, фонари и урны. Наоборот, мне нравится, что там грунтовые дорожки, по которым удобнее и приятнее бегать. Если бы этот парк находился в городе, то это было бы совсем другое дело. Но за городом, куда не попадают случайные прохожие, нет смысла благоустраивать парк таким образом».