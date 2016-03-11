Благоустройство лесопарка «Затюменский»: за и против

Предварительный план благоустройства лесопарка «Затюменский» появился на сайте городской администрации в начале февраля. Он вызвал оживленную дискуссию среди жителей и активистов: кто-то высказал сомнения в целесообразности изменений; кто-то считает, что благоустройство погубит лесопарк; другие поспешили высказать предложения, каким должен стать «Затюменский».
Скейт-парк вместо парковки
Из предварительного плана можно узнать, что на территории «Затюменского» планируются масштабные изменения. Предполагается строительство пешеходной и велосипедной дорожки с асфальтобетонным покрытием, усиление и расширение существующих тротуаров, установка освещения и туалетов, значительное расширение парковочных мест (с 80 до 354 мест). Кроме того планируется строительство спортивной и детской площадок, а также площадки для воркаута.
«Необходимо создать условия для того, чтобы здесь можно было отдыхать семьей, с детьми, заниматься спортом. Предлагается оформить две большие площадки для собак, где горожане будут выгуливать своих питомцев, заниматься с ними. В планах оборудовать места для проведения спортивных мероприятий», — заявлял глава администрации Тюмени Александр Моор.
После публикации предварительного плана благоустройства у горожан было две недели для того, чтобы высказать свою позицию и предложить изменения. Большое количество парковочных мест тюменцам показалось ненужным, а число зон для отдыха и занятий спортом жители города попросили увеличить. Горожане также считают необходимым оборудовать отдельные трассы для лыжников и для тех, кто занимается скандинавской ходьбой или бегом. Кроме того, показался нелишним и скейт-парк, который расположился бы на территории «Затюменского».
«Такое благоустройство незаконно»
Оптимизм администрации города не разделяют в комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области. Ее председатель Альберт Фахрутдинов направил обращение к Александру Моору, в котором указал, что заявленные работы нанесут непоправимый вред лесопарку.
В беседе с NashGorod.ru Фахрутдинов отметил, что городская администрация не имела права проводить опрос жителей Тюмени, не пояснив им реальную значимость «Затюменского».
«Администрация поступила некорректно, когда разместила на своем сайте так называемый рабочий проект и предложила тюменцам вносить свои предложения. Потому что не были доведены до сведения жителей нашего города ограничения, которые предусмотрены законодательством, Лесным кодексом. Есть постановление о том, что этот зеленый уголок признан природным парком регионального значения. То есть особо охраняемой природной территорией. Требования к ее использованию еще жестче, чем к Гилевской роще, которая не имеет такого статуса», — заявил председатель комиссии.
По его словам, сам проект благоустройства Затюменского лесопарка идет вразрез с действующем природоохранным законодательством и строительными нормами. Так, согласно СНиП (Строительные нормы и правила) покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях. В предложенном же проекте планируется заасфальтировать более 30 000 квадратных метров территории лесопарка.
Фахрутдинов также отмечает, что создание искусственного освещения недопустимо в лесопарках, так как освещение в ночное время нарушает естественные природные процессы флоры и фауны, да и любое капитальное строительство запрещено в лесах. «Это плохо влияет на природную среду. На деревья, кустарники, птиц. А все объекты, которые предполагается там воздвигнуть — это объекты капитального значения. Конечно, любой участок леса требует вмешательства. Где-то замусоренность, где-то старый гниющий валежник, поломанные деревья, нет ограждений, ямы. Всегда есть куда приложить руки. Но нужно это делать в соответствии с законодательством», — уверен Фахрутдинов.
Неуместный автосервис
В обращении председателя комитета по экологической безопасности также указывается, что на благоустройство двух лесопарков «Гилевская роща» и «Затюменский» выделено около 1 млрд рублей, которые могли быть потрачены на более актуальные нужды. Например, на отселение граждан из ветхих домов, ремонт тепловых сетей, водопровода, канализации, поддержку малоимущих.
Фахрутдинов также сообщил порталу NashGorod что далеко не все, что происходит сейчас на территории «Затюменского», вписывается в рамки закона. «На территории лесопарка и так располагается служба автосервиса, которая является незаконным объектом и ее необходимо оттуда убрать», — заявил председатель комитета.
По его словам, ответной реакции от Администрации города еще не последовало: «Ответа пока нет — чиновники как всегда выдерживают месячный срок, предусмотренный законом. Мне известно, что на данный момент производится корректировка проектной документации. Вроде как уменьшили количество паковочных мест с 350 до 200. Но подробности пока неизвестны».
«Оставьте лесопарк в покое»
Кроме того, не все посетители Затюменского одобряют предварительный план благоустройства. Любитель активного отдыха Николай рассказал порталу NashGorod.ru, что не видит явных недостатков в нынешнем состоянии лесопарка.
«Я часто бываю в Затюменском лесопарке: бегаю, катаюсь на лыжах и коньках. Это мой любимый парк в городе. До него легко добираться на общественном транспорте. У него удобный ландшафт, он чистый, но не глухой — там постоянно есть люди. В парке расположены сразу два пункта проката лыж. Они достаточно удобные: есть гардеробы, туалеты, два кафе», — отметил тюменец.
По его мнению, местоположение лесопарка не подразумевает то, что он должен превратиться в место отдыха большого числа горожан, которые могли бы зайти в него из праздного любопытства. «Лично меня все устраивало. Возможно лишь, что не хватает парковочных мест для тех, кто приезжает на автомобилях. Но это можно сделать не за счет территории парка, а где-нибудь неподалеку от него. В остальном все вполне нормально. Не думаю, допустим, что там есть проблема с освещением. Парк находится на отшибе города и вряд ли кто-то пойдет туда гулять поздно вечером, а те же лыжники ходят туда в светлое время суток, — считает Николай. — Мне бы не хотелось, чтобы парк закатали в асфальт, чтобы поставить там скамейки, фонари и урны. Наоборот, мне нравится, что там грунтовые дорожки, по которым удобнее и приятнее бегать. Если бы этот парк находился в городе, то это было бы совсем другое дело. Но за городом, куда не попадают случайные прохожие, нет смысла благоустраивать парк таким образом».
На данный момент никаких строительных работ на территории лесопарка не ведется. Как пояснил Альберт Фахрутдинов, до их начала объект должен быть подвергнут государственной экологической экспертизе: «Если этого не будет сделано, то это будет новое нарушение закона».
Виталий Беспалов