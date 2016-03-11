Благодаря помощи тюменцев экс-омоновец Иван Голиней возвращается к жизни

Тюменцам запомнилась история Ивана Голинея. Напомним, в ноябре 2014 года во время службы в ОМОНе молодой человек получил серьезную черепно-мозговую травму. Он перенес сложную операцию по трепанации черепа в Федеральном центре нейрохирургии, после чего провел месяц в коме.
Однако здоровье Ивана зависело от реабилитации. Деньги на лечение парня горожане собирали буквально «всем миром». Так, на Цветном бульваре состоялся благотворительный концерт и ярмарка, в результате удалось собрать недостающие деньги до необходимой суммы в два с половиной миллиона рублей.
Мама Ивана рассказала корреспонденту портала NashGorod.ru, как проходит сегодня возвращение ее сына к жизни. Наталья Юрьевна сообщила, что запланированная поездка в реабилитационный центр Израиля сорвалась: «Поскольку Иван на тот момент еще являлся сотрудником внутренних органов, для выезда потребовался пакет документов, которые израильская сторона отказалась предоставить. Иначе сложилось с Грецией — туда Иван и отправился на восстановительные процедуры в центр неподалеку от Салоников». По ее словам, смена обстановки и хороший климат благотворно подействовали на сына. После Греции какое-то время тюменец провел в столичной клинике.
Сейчас Иван каждый день проходит процедуры в тюменском «Тараскуле», и, по словам мамы, уже наблюдается значительный прогресс. Ее сын пытается ходить, проводит время в бассейне. Кроме того, с Иваном продолжает работать логопед. «Результат появился уже после третьего занятия — сейчас он может внятно говорить, — рассказывает Наталья Юрьевна, — врачи воздерживаются от прогнозов, но дали понять, что молодость и сила воли могут многое».
Обстоятельствами, при которых парень получил травмы, заинтересовалась прокуратура, а следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Однако на то, что добиться истины все-таки получится, мама Ивана не очень рассчитывает. Сейчас проводится дополнительная экспертиза, потому что заключение, вынесенное в Тюмени, женщину не устраивает: «Сейчас все получается так, что мой сын поступил на службу уже с такими травмами». Расследование, тем не менее, продолжается.