Благодаря помощи тюменцев экс-омоновец Иван Голиней возвращается к жизни

Обстоятельствами, при которых парень получил травмы, заинтересовалась прокуратура, а следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Однако на то, что добиться истины все-таки получится, мама Ивана не очень рассчитывает. Сейчас проводится дополнительная экспертиза, потому что заключение, вынесенное в Тюмени, женщину не устраивает: «Сейчас все получается так, что мой сын поступил на службу уже с такими травмами». Расследование, тем не менее, продолжается.