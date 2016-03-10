Ирина Хакамада делилась опытом с тюменками почти 4 часа

«Ни в одном зале в качестве „кайфовых“ занятий не называют чтение научно-популярной литературы. Почему женщины не нобелевские лауреаты в области физики и других наук? Ведь они не дуры, мозг у них точно такой же талантливый — но они не хотят. Им все равно, откуда произошла Вселенная, что такое бозон Хиггса, что происходит, если разогнать микрочастицу до запредельной скорости, что об этом говорит Хокинг и так далее. Ну вот им — пофиг. А почему? Потому что нету любознательности. Но чтобы вскрыть свои резервы, нужно включить этот ресурс».