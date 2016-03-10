Ирина Хакамада делилась опытом с тюменками почти 4 часа

Больше трех часов Ирина Муцуовна транслировала свои взгляды на жизнь, шутила, давала советы по построению карьеры, рассказывала, благодаря чьей поддержке ей удалось стать депутатом, разбирала, чем кайф отличается от драйва.
Ирине Хакамаде удалось добиваться успеха в самых разных сферах — от научной работы до бизнеса, от политики до создания одежды, поэтому ей было чем поделиться. Было интересно не только слушать, но и смотреть, ведь выглядела Ирина Муцуовна ярко и стильно: пиджак, галстук, «неформатная» майка, кеды Передать общий дух выступления непросто — ведь Ирина Хакамада очень разносторонний человек, однако мы попытаемся сделать это, процитировав отрывки из ее выступления.
Женщинам все равно, откуда произошла Вселенная, что такое бозон Хиггса, что происходит, если разогнать микрочастицу до запредельной скорости, что об этом говорит Хокинг и так далее. Ну вот им — пофиг. А почему? Потому что нету любознательности.
«Чем старше вы становитесь, тем больше вы должны стремиться к самореализации: это лекарство от старости, это ваша вечная молодость и независимость. Уйдет муж — не уйдет, изменит — не изменит — у вас есть свой стержень, и вы нанизываете на него свои жизненные ценности. Тогда и возникает счастье».
«Когда я сказала, что хочу стать депутатом, мне собственный муж-миллионер не дал ни копейки. Никто не верил. Он говорил: «Посмотри на себя в зеркало — таких депутатов не бывает. Твою фамилию в России никто не сможет произнести, об отчестве я вообще молчу».
«Ни в одном зале в качестве „кайфовых“ занятий не называют чтение научно-популярной литературы. Почему женщины не нобелевские лауреаты в области физики и других наук? Ведь они не дуры, мозг у них точно такой же талантливый — но они не хотят. Им все равно, откуда произошла Вселенная, что такое бозон Хиггса, что происходит, если разогнать микрочастицу до запредельной скорости, что об этом говорит Хокинг и так далее. Ну вот им — пофиг. А почему? Потому что нету любознательности. Но чтобы вскрыть свои резервы, нужно включить этот ресурс».
Чем старше вы становитесь, тем больше вы должны стремиться к самореализации: это лекарство от старости, это ваша вечная молодость и независимость.
«Раньше мужчина звонил вам каждый день, а потом — раз в неделю едва дождешься звонка. Какая у вас первая мысль? Нашел другую. Это неправильно. Чаще всего — у него поперла карьера, и он полетел. С другой стороны, если после года-двух вялотекущих отношений он вдруг „взбодрился“, стал инициировать частые встречи, дарить подарки, что это значит? На работе неприятности. И он тянется к вам в критические моменты, как к маме, даже если вам 18 лет. Тут главное не переусердствовать».
«Женщины после 45, прекратите ходить с тяжелыми челюстями и говорить, что вы старухи. Самореализация бесконечна. Нужно убрать преграды и понять, что вы хотите, выбрать комфортную форму этой реализации и двигаться маленькими шагами».
«Делай то, что нравится; делай так хорошо, чтоб получать достойные деньги; делай среди людей, которые тебе нравятся; для людей, которые понимают, что твой продукт хороший».
«Хобби и увлечения — это must be. Это не типа хорошо бы, а должно быть. Не should be, a must be. Если этого нет, вы не сможете ни переключиться, ни отдыхать, ни быть креативной и радостной. Находите, что вам нравится, и вписывайте в свой график».
«Мне один астролог сказал, что вычислил секрет моего успеха — график. Он сказал, что таких дисциплинированных людей очень мало».
«Не надо говорить: „Я так устала, мне нужно спать“. Вам нужно переключиться, это эмоциональная энергия. Потом вы будете спать намного меньше и чувствовать себя отлично. Человек, который не получает кайф, у которого нет увлечений, может спать по 12–15 часов (я знаю жен миллиардеров) и при этом выглядеть хуже, чем я, хотя моложе меня на 15 лет. Корень вашего успеха, красоты — в самореализации. Вы провели закон, написали книгу, написали картину, и ее повесили на выставке, вы реализовали в корпорации свое решение — и летаете. Человек — создатель. Потребление не делает счастливым, вещь радует максимум 2 дня».