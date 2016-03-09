Феминистки отметили 8 марта митингом за права женщин

«Никто не хочет угнетения»
Еще до начала акции, одна из ее участниц Александра рассказала NashGorod.ru о том, за что борются тюменские феминистки:
«Мы выступаем за равное отношение при приеме на работу, против домашнего насилия. Тем, кто говорят, что дискриминации нет, надо задуматься, часто ли они слышат, что женщина избила мужчину, и как часто они слышат, что мужчина избил женщину. Во многих случаях женщины стесняются сообщить, что их бьют дома: есть общественное мнение „ой, как плохо выносить сор из избы“. Кроме того, обращения по таким поводам в полицию зачастую неэффективны. Есть стереотип, что если молодая женщина устраивается на работу, то она обязательно скоро забеременеет и уйдет в декрет. Но важно понять, что феминистки и чайлдфри — это не одно и то же. Мы выступаем за право выбора женщины».
По словам Александры, некоторые женщины выступают против феминисток, так как не осознают, за что именно они борются: «Многие женщины не до конца понимают посыла о равноправии. У многих это ассоциируется с тем, что их отправят пахать с утра до ночи. При этом, я думаю, никому не хочется угнетения и работать за копейки. Но не все понимают, что может быть лучше, и привыкли жить так, как жили их дедушки и бабушки».
Нет закона — нет ответственности
Открывая митинг, «организаторка» акции Марина Герц напомнила собравшимся, что Международный женский день возник после того, как женщины начали отстаивать свои права, а уже после превратился в День весны и женственности.
«На протяжении 70 лет образ праздника был трансформирован. До сих пор он считается праздником матерей, тех женщин, которые занимаются физическим и эмоциональным обслуживанием мужчин. Нас чествуют за то, что мы покорные и нежные, а не за то, что мы равные и способные достигнуть высот в сфере науки и труда», — отметила Герц.
По ее словам, в российском патриархальном обществе женщина будто бы лишена возможности и права говорить, так как многие мужчины считают возможным указывать женщине, где ее место и какое у нее положение в обществе. Герц привела данные исследований, согласно которым мужчины часто перебивают женщин, чтобы показать свою власть.
Следующая выступающая Татьяна Беляшникова уделила большое внимание теме домашнего насилия. Из-за отсутствия соответствующего закона жертвы домашнего тирана не имеют реальной возможности привлечь его к ответственности. Собирать доказательства насилия женщине приходится самостоятельно, чаще всего находясь под одной крышей с обидчиком.
«Это пятая колонна!»
В праздничный день в парке Комсомольский было немного людей и случайными зрителями происходящего оказалось всего несколько человек. Однако, некоторые из них, судя по всему, специально пришли на место акции еще до ее начала, чтобы поспорить с ее участницами.
Получив ответ, что обо всех требованиях будет высказано на самой акции, молодые люди отошли в сторону и дождались ее начала. Доводы выступающих они пытались ставить под сомнение, заявляя, что перед ними «происки пятой колонны», а девушки «отрабатывают западные гранты».
Один из них неоднократно повторял тот «факт», что в детских садах Германии «мальчиков учат писать сидя, чтобы это не обижало девочек». По его словам, подобные акции феминисток могут привезти к такому же в России, где «совсем другой менталитет».
Татьяна Беляшникова пояснила NashGorod. Ru, что акция никак не связана с западными грантодателями: «Организатором митинга является наша тюменская инициативная группа „Гербера“. О мероприятии было заявлено три недели назад, подготовка к нему происходила на протяжении последней недели: рисовали плакаты, готовили тексты, печатали листовки».
По ее словам, комментарии под новостями о подобных акциях — дело рук тех, кто не понимает их сути: «Я думаю, что оставляют комментарии те, кто не осознают, что происходит. Те, кто действительно понимают, что в нашей стране существуют такие проблемы, ничего не комментируют, так как понимают, что реагировать на троллинг бессмысленно. Все же угрозы носят лишь характер психологического давления»
«На моей работе сотрудники прочитали новость о нашей предстоящей акции и задались вопросом, зачем женщине нужны какие-то права, зачем вообще людям выходить на митинг. Когда начинаешь людям объяснять, зачем мы выходим, в чем именно заключаются проблемы и какова вообще история праздника, то люди начинают понемногу понимать тебя», — добавила Беляшникова.
Неженское лицо феминизма
Удивление некоторых прогуливающихся по парку вызвало участие в митинге нескольких молодых людей. «А это кто, „феменисты“? Они-то тут что забыли?», — задавались вопросом прохожие.
Один из участников акции пояснил, почему ему захотелось принять участие в этом митинге.
«Я считаю, что все равны. Надо быть солидарными со всеми движениями за права людей. В интернете я часто вижу много комментариев в сторону женщин нелицеприятного характера. В жизни я тоже часто это вижу. Не могу сказать, что в моей семье были каике-то проблемы. Но, когда я учился в школе и институте, то видел это постоянно», — рассказал молодой человек.
По его мнению, акция может помочь решению проблем: «Я думаю, что любая акция за свои права учит социализироваться людей, привлекает внимание к проблеме. Сегодня нас сюда пришло 30 человек, но, возможно, в следующем году будет 50 человек, а через какое-то время соберет 1000 участников, и об этих проблемах станет известно гораздо большему числу человек».
Виталий Беспалов
Видео: Сергей Шарапов