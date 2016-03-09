Феминистки отметили 8 марта митингом за права женщин

«Мы выступаем за равное отношение при приеме на работу, против домашнего насилия. Тем, кто говорят, что дискриминации нет, надо задуматься, часто ли они слышат, что женщина избила мужчину, и как часто они слышат, что мужчина избил женщину. Во многих случаях женщины стесняются сообщить, что их бьют дома: есть общественное мнение „ой, как плохо выносить сор из избы“. Кроме того, обращения по таким поводам в полицию зачастую неэффективны. Есть стереотип, что если молодая женщина устраивается на работу, то она обязательно скоро забеременеет и уйдет в декрет. Но важно понять, что феминистки и чайлдфри — это не одно и то же. Мы выступаем за право выбора женщины».