Фаст-фуд за 100 рублей: быстро, недорого, но вкусно ли?

Все мы знаем, что фаст-фуд — это хоть и быстрое, но совсем нездоровое питание. Тем не менее, многие из нас в той или иной ситуации не чураются услугами так называемых «ресторанов быстрого питания».
Смоделируем ситуацию: вы в центре Тюмени и очень голодны. Так вышло, что в вашем кармане всего сто рублей, а в сумке лишь небольшая бутылочка воды. NashGorod.ru решил проверить, получится ли вам в таком случае наесться, заглянув в Макдоналдс, Subway или KFC.
Макдоналдс. «Просто картошка»
В «Макдаке» на Цветном бульваре всегда многолюдно. Проталкиваюсь к кассе и понимаю, что никаких биг-маков мне не светит: все массивные бургеры здесь стоят значительно выше имеющейся у меня суммы денег. Тогда прохожусь взглядом по более скромным детищам «Макдоналдса» и выбираю гамбургер за 45 рублей. Остаются деньги на маленькую порцию картофеля-фри за 43 рубля. Называю свой заказ девушке у кассы и тут же слышу «Пить будете колу?» сразу не понимая, вопрос это или утверждения. Скромно отказываюсь.
Чуть погодя получаю поднос с двумя небольшими свертками. Гамбургер за 45 рублей — это два куска белого хлеба, посреди которых находится мясная котлета, несколько маленьких кусочков соленого огурца и нечто вроде кетчупа. Скромно, но весьма съедобно.
На бумажном пакетике с картофелем-фри под фирменной эмблемой находится надпись «В чем секрет? Просто картошка. Но только самая лучшая картошка знаменитым картофелем-фри». Действительно, неплохая на вкус, есть можно даже без соуса.
Итог: 88 рублей. Для небольшого перекуса в самый раз. Если не думать о том, сколько химии добавлено в эти яства.
Subway. Размер имеет значение
Эта сеть быстрого питания представлена в нашем городе восемнадцатью точками. Одна из них расположена на фуд-корте ЦУМа. Для тех, кто не в курсе: в Subway вы можете выбрать булку хлеба (серого, белого, с отрубями и т.д.), которую сотрудник заведения разрежет вдоль и положит в нее те ингредиенты, которые вы захотите. Стоимость сэндвича будет зависеть от главной начинки — морепродукты, куриная грудка, индейка и ветчина и т.д.
Наиболее выгодный вариант — взять «саб дня», он стоит 119 рублей. Голодным взором окидываю меню и пытаюсь найти, есть ли что-нибудь менее 100 рублей. Нахожу предложение «мини саб» за 89 рублей. Если стандартный сэндвич в длину 15 сантиметров, то этот лишь 10. Да и выбор начинки невелик: тунец, индейка, ветчина. Заказываю мини-саб с тунцом на сером хлебе и со всеми овощами, какие только входят в комплект.
Получаю сэндвич на треть меньше в размерах, чем стандартный вариант. Расправляюсь с ним за минуту.
Итог: 89 рублей. Ребенок наелся бы мини-сабом на полдня вперед. Для взрослого человека неплохой вариант перекусить. Удобно, что можно выбирать те ингредиенты, которые нравятся.
KFC. Сэкономь, но в следующий раз
Одна из точек этой сети быстрого питания также находится в ЦУМе. В обширном меню не сразу удается найти то, что мне сегодня по деньгам. Практически наугад заказываю некий «Ай-твистер Чиз» за 49 рублей и маленькую картошку-фри за 43 рубля, традиционно отказавшись от соуса. Увидев протянутую мной сторублевую купюру, кассир уже не стала спрашивать, хочу ли я колу или фанту.
Загадочный Ай-твистер Чиз оказался небольшим роллом с сырным соусом и двумя куриными наггетсами, который на картинке выглядел куда красивее и аппетитнее чем в жизни. Картофель-фри также не произвел впечатление: суховато и маловато.
С досадой разглядываю пустой поднос и вижу на нем рекламный лист с надписью «Выгодные купоны: легендарный вкус по привлекательной цене». Например, если бы я обратился на кассу с этим листком, то получил эти же Ай-твистер и картошку-фри, но на 13 рублей дешевле. Кроме того, я мог бы заказать картофель-фри и три острых крыла за 99, а не 128 рублей. Надо было просто найти этот купон немногим раньше.
Итог: 92 рубля и сплошные разочарования.
Эксперимент показал, что даже на сто рублей в так-называемых «ресторанах быстрого питания» есть чем поживиться. Разницы по степени насыщения практически никакой. Все дело лишь в ваших вкусовых предпочтениях, местонахождении и уровне заботы о собственном организме.
Автор: Виталий Беспалов