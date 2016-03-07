Фаст-фуд за 100 рублей: быстро, недорого, но вкусно ли?

Все мы знаем, что фаст-фуд — это хоть и быстрое, но совсем нездоровое питание. Тем не менее, многие из нас в той или иной ситуации не чураются услугами так называемых «ресторанов быстрого питания». Смоделируем ситуацию: вы в центре Тюмени и очень голодны. Так вышло, что в вашем кармане всего сто рублей, а в сумке лишь небольшая бутылочка воды. NashGorod.ru решил проверить, получится ли вам в таком случае наесться, заглянув в Макдоналдс, Subway или KFC.