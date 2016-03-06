«Челюсти» или «Ошибки»? Что выберете вы?

Поиск схожих по теме материалов на YouTube в очередной раз показал, насколько актуальна проблема безопасности дорожного движения во всем мире. Видеозаписи, призывающие водителей к соблюдению правил, безопасной скорости и вежливости на дорогах сняты в десятках стран, однако для сравнения с «Челюстями» мы в конечном итоге выбрали три из них.