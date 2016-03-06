«Челюсти» или «Ошибки»? Что выберете вы?

Согласно данным совместного исследования, проведенного ВЦИОМ и экспертным центром «Движение без опасности», каждый 5-ый россиянин имеет среди родственников или знакомых тех, кто получил травмы в результате ДТП, а 86% водителей уверены в том, что именно неправильный выбор дистанции является самой частой причиной аварий.
Выбор недостаточной дистанции до впереди идущей машины — весьма распространенная привычка. Именно эту проблему отражает новый видеоролик «Челюсти». Создатели представили обычную ситуацию на дороге, в которой может оказаться любая семья: одна машина оказывается в опасной близости от другой из-за неожиданного торможения. Оригинальной частью истории становится манера подачи — глазами маленькой девочки, которая ярче всех интерпретирует опасность, и неожиданный герой сюжета — золотая рыбка… Видеоролик представляет собой искусное сочетание повествования, динамичных и комедийных сцен с совершенно неожиданной кульминацией.
Поиск схожих по теме материалов на YouTube в очередной раз показал, насколько актуальна проблема безопасности дорожного движения во всем мире. Видеозаписи, призывающие водителей к соблюдению правил, безопасной скорости и вежливости на дорогах сняты в десятках стран, однако для сравнения с «Челюстями» мы в конечном итоге выбрали три из них.
«Не думаешь — заплатишь», Чехия
Авторы из Восточной Европы решили напомнить о необходимости использования детских кресел и наглядно показать последствия пренебрежения этим средством безопасности. На первый взгляд видео может показаться шокирующим, однако, на наш взгляд, в случае, когда речь идет о жизнях маленьких пассажиров, такой прием можно назвать оправданным.
Темой ролика, снятого на Туманном Альбионе, стало использование ремней. Английский режиссер провел аналогию между этими средствами пассивной безопасности и объятиями жены и дочери, спасающих жизнь водителя при метафорической аварии.
Пожалуй, одним из лучших примеров социальной рекламы на тему дорожной безопасности стал ролик «Ошибки», снятый по заказу министерства транспорта Новой Зеландии. Создатели видео попытались представить, как бы мог выглядеть разговор двух водителей за секунду до ДТП, если бы время остановилось. В основу сюжета легли сразу две проблемы — невнимательность за рулём и превышение скорости.