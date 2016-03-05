Владимир Якушев: ВВП страны удвоится за 15 лет при стратегическом планировании

Начало своего выступления Якушев посвятил нынешней экономической ситуации в стране. По словам губернатора прежняя модель экономического роста исчерпала себя еще в 2012–2013 годах, когда цена на нефть была высока, а экономический рост страны уже замедлился. «К сожалению, не все успели оценить значимость этих событий. Апологеты так называемой либеральной модели до сих пор ждут, что „нас простят, и нефть вырастет в цене“. Но мне кажется, что не простят, и не вырастет. А если даже и простят, и вырастет, то прямого значения для роста экономики в том выражении, что нам необходим, мы уже не получим», — отметил Якушев в своем выступлении.
В качестве положительного примера губернатор привел опыт Тюменской области. Принимаемые региональными властями меры по поддержке промышленности хоть и имеют характер ручного управления, однако, позволяют создавать новые производства и обеспечивают промышленный рост региона уже несколько лет подряд.
План индустриализации по мнению тюменских чиновников должен включать в себя модернизацию объектов действующей промышленности и создание новых производств с расстановкой по субъектам федерации. Все уровни власти, начиная от федеральных и заканчивая муниципальными, а также ресурсоснабжающие организации должны определить конкретные меры поддержки при создании новых производств.
Это позволит сконцентрировать финансовые ресурсы и льготы, которые имеются в распоряжении всех уровней власти на такие проекты, а также выстроить под них инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. Так, шаг за шагом можно будет заместить импортное производство в регионах.
«При таком подходе будет абсолютно понятно, кому, сколько и когда нужно специалистов и какого они нужны уровня подготовки. А это гарантия качественного исполнения государственного задания вузами и ссузами, получающими бюджетное финансирование на подготовку кадров», — отметил Якушев в своем выступлении.
В долгосрочной перспективе необходимо получить исчерпывающий перечень критически важных для страны технологий. Он должен быть подробно расписан между конкретными заказчиками, с определением сроков, когда и какие технологии необходимо получить и внедрить. В разработке такого заказа должны участвовать только те бюджетополучатели, материально-техническая и научно-кадровая составляющая которых позволяет выполнить госзаказ качественно и в срок.
Участие в инвестировании нового производства, разумеется, должен принимать участие и частный капитал. Для этого необходимо внести поправки в Налоговый кодекс для вычета сумм из налога на прибыль, которые были затрачены инвестором на приобретение инновационной продукции и разработку новых технологий. Также, необходимо доработать 44 и 223 федеральные законы, окончательно установив приоритет такой продукции, и определив порядок разработки и актуализации ее единого реестра.
Тем не менее, все эти меры, отметил Якушев, не имеют ничего общего с Госпланом советских времен.
«Во избежание спекуляций сразу отвечу тем, кто скажет, что плановость и прочие предложения являются ущемлением частной и рыночной экономики. Мы прошли этот этап в ХХ веке и возврат в то время невозможен, хотя бы потому, что мы уже стали совсем другими. Но чем тщательнее мы будем планировать, а самое важное предопределять развитие и темпы роста экономики, создавая технологический и производственный задел себе и нашим потомкам, тем больший эффект получим», — подчеркнул Владимир Якушев.
На вопрос от модератора встречи Валерия Фадеева, когда при таком управлении следует ждать удвоения ВВП, Якушев назвал срок в 15 лет. Однако при этом, подчеркнул губернатор, вся страна должна работать единой проектной командой. В нынешних же условиях существует конкуренция между регионами, когда отдельные субъекты федерации, привлекая инвесторов на свою территорию, переманивают и квалифицированные подготовленные кадры из другого региона. В таких условиях необходимо грамотно соблюдать принцип производственных сил и отношений.
Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин, который открывал пленарное заседание, в своей вступительной речи напомнил, что в сентябре предстоят выборы в Государственную Думу РФ и уже спустя небольшое время новоизбранным депутатам предстоит принимать бюджет страны на 2017 год. Стране нужна национальная идея с учетом нынешних экономических реалий, отметил Нарышкин.