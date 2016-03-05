nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Владимир Якушев: ВВП страны удвоится за 15 лет при стратегическом планировании

5 марта 2016, 11:54
В экономике России необходимо внедрять элементы стратегического планирования. Они необходимы в наиболее важных для жизнедеятельности страны областях, при разработке планов по развитию инфраструктуры, индустриализации и введения новых технологий. Эти планы должны быть увязаны с процессом бюджетного планирования и финансовыми планами крупных игроков рынка. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время своего выступления на пленарном заседании «Технологии. Территории. Кадры» III Тюменского инвестиционного форума.

Начало своего выступления Якушев посвятил нынешней экономической ситуации в стране. По словам губернатора прежняя модель экономического роста исчерпала себя еще в 2012–2013 годах, когда цена на нефть была высока, а экономический рост страны уже замедлился. «К сожалению, не все успели оценить значимость этих событий. Апологеты так называемой либеральной модели до сих пор ждут, что „нас простят, и нефть вырастет в цене“. Но мне кажется, что не простят, и не вырастет. А если даже и простят, и вырастет, то прямого значения для роста экономики в том выражении, что нам необходим, мы уже не получим», — отметил Якушев в своем выступлении.

В качестве положительного примера губернатор привел опыт Тюменской области. Принимаемые региональными властями меры по поддержке промышленности хоть и имеют характер ручного управления, однако, позволяют создавать новые производства и обеспечивают промышленный рост региона уже несколько лет подряд.

План индустриализации по мнению тюменских чиновников должен включать в себя модернизацию объектов действующей промышленности и создание новых производств с расстановкой по субъектам федерации. Все уровни власти, начиная от федеральных и заканчивая муниципальными, а также ресурсоснабжающие организации должны определить конкретные меры поддержки при создании новых производств.

Это позволит сконцентрировать финансовые ресурсы и льготы, которые имеются в распоряжении всех уровней власти на такие проекты, а также выстроить под них инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. Так, шаг за шагом можно будет заместить импортное производство в регионах.

«При таком подходе будет абсолютно понятно, кому, сколько и когда нужно специалистов и какого они нужны уровня подготовки. А это гарантия качественного исполнения государственного задания вузами и ссузами, получающими бюджетное финансирование на подготовку кадров», — отметил Якушев в своем выступлении.

В долгосрочной перспективе необходимо получить исчерпывающий перечень критически важных для страны технологий. Он должен быть подробно расписан между конкретными заказчиками, с определением сроков, когда и какие технологии необходимо получить и внедрить. В разработке такого заказа должны участвовать только те бюджетополучатели, материально-техническая и научно-кадровая составляющая которых позволяет выполнить госзаказ качественно и в срок.

Участие в инвестировании нового производства, разумеется, должен принимать участие и частный капитал. Для этого необходимо внести поправки в Налоговый кодекс для вычета сумм из налога на прибыль, которые были затрачены инвестором на приобретение инновационной продукции и разработку новых технологий. Также, необходимо доработать 44 и 223 федеральные законы, окончательно установив приоритет такой продукции, и определив порядок разработки и актуализации ее единого реестра.

Тем не менее, все эти меры, отметил Якушев, не имеют ничего общего с Госпланом советских времен.

«Во избежание спекуляций сразу отвечу тем, кто скажет, что плановость и прочие предложения являются ущемлением частной и рыночной экономики. Мы прошли этот этап в ХХ веке и возврат в то время невозможен, хотя бы потому, что мы уже стали совсем другими. Но чем тщательнее мы будем планировать, а самое важное предопределять развитие и темпы роста экономики, создавая технологический и производственный задел себе и нашим потомкам, тем больший эффект получим», — подчеркнул Владимир Якушев.

На вопрос от модератора встречи Валерия Фадеева, когда при таком управлении следует ждать удвоения ВВП, Якушев назвал срок в 15 лет. Однако при этом, подчеркнул губернатор, вся страна должна работать единой проектной командой. В нынешних же условиях существует конкуренция между регионами, когда отдельные субъекты федерации, привлекая инвесторов на свою территорию, переманивают и квалифицированные подготовленные кадры из другого региона. В таких условиях необходимо грамотно соблюдать принцип производственных сил и отношений.

Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин, который открывал пленарное заседание, в своей вступительной речи напомнил, что в сентябре предстоят выборы в Государственную Думу РФ и уже спустя небольшое время новоизбранным депутатам предстоит принимать бюджет страны на 2017 год. Стране нужна национальная идея с учетом нынешних экономических реалий, отметил Нарышкин.

#Новости#Инновации#Экономика#Производство#Инвестиционный форум 2016#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Алексей
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25