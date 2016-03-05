Владимир Якушев: ВВП страны удвоится за 15 лет при стратегическом планировании

Начало своего выступления Якушев посвятил нынешней экономической ситуации в стране. По словам губернатора прежняя модель экономического роста исчерпала себя еще в 2012–2013 годах, когда цена на нефть была высока, а экономический рост страны уже замедлился. «К сожалению, не все успели оценить значимость этих событий. Апологеты так называемой либеральной модели до сих пор ждут, что „нас простят, и нефть вырастет в цене“. Но мне кажется, что не простят, и не вырастет. А если даже и простят, и вырастет, то прямого значения для роста экономики в том выражении, что нам необходим, мы уже не получим», — отметил Якушев в своем выступлении.