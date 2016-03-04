Восемь тысяч тюменских семей в 2015 взяли ипотеку в Сбербанке

«Мы активно работаем с первой категорией, при необходимости занимаемся реструктуризацией кредитов — запрашиваем справки с работы о сокращении или задержках заработной платы, — рассказал заместитель управляющего Тюменского отделения № 29 Сбербанка России. — В таких случаях идем навстречу — продлеваем срок кредита, даем отсрочку. Стараемся, чтобы у людей была возможность вернуть кредит. Со второй категорией работаем, как и другие банки: если другие способы урегулирования вопроса исчерпаны, обращаемся в суд, затем с ними взаимодействует служба судебных приставов по возврату долга через взыскание имущества. Нельзя сказать, что за 2015 год выросло число „проблемных“ клиентов, с просроченной задолженностью, но стало больше тех, кому требуется реструктуризация».