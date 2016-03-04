Восемь тысяч тюменских семей в 2015 взяли ипотеку в Сбербанке

Тюменский регион — один из немногих, показавших экономический рост в 2015 году. Тюменскому отделению банка удалось в прошлом году получить прибыль до налогов в размере 7,4 млрд рублей, рассказал заместитель председателя «Западно-Сибирского банка Сбербанка» Владислав Шиленко. Эта величина сопоставима с уровнем 2014 года.
Корпоративный бизнес
«В связи с ситуацией в экономике активы кредитного портфеля в 2015 году уменьшились на 11%, — отметил Владислав Шиленко. — В прошлом году Сбербанк традиционно поддерживал строительную отрасль. Порядка 4 млрд было направлено на финансирование строительства новых микрорайонов, а также поддержку строительных компаний, которые обслуживались в банке ранее».
По словам управляющего Тюменским отделением Сбербанка, большая часть строительных проектов, которые сейчас реализуются в Тюмени, была начата не в 2015 году, а стартовала в 2013–2014. Проекты, которые закладываются сейчас на 2016–2017 год, носят более консервативный характер.
Активными корпоративными клиентами Сбербанка на юге Тюменской области является 17 тысяч человек и организаций, 96% из них получают сервисы дистанционно, объем таких операций будет еще увеличиваться.
Розничный бизнес
В 2015 году «Сбербанк» выдал больше кредитов физическим лицам, чем годом ранее — на 6%. Общая сумма выданных кредитов составила 63 млрд рублей. Такие показатели стали возможны благодаря в том числе государственной поддержке ипотеки — субсидированию ставок. Всего ипотечные кредиты на общую сумму 12 млрд рублей получили около 8 тысяч семей из Тюмени и Тюменской области. Около 30% ипотечных кредитов было выдано на приобретение жилья на первичном рынке.
Увеличилось и количество выданных потребительских кредитов — около 40 тысяч на общую сумму 7 млрд рублей. «Мы будем наращивать усилия по части развития этого направления, а также удаленных сервисов», — отметил Владислав Шиленко.
В 2015 году банк активно развивал дистанционные сервисы, автоплатежи, выдал порядка 150 тысяч новых карт. Общее количество карт, которые сейчас используют клиенты Сбербанка — 1 млн 160 тысяч. Около 80% операций по ним проводится удаленно. Активность населения в дистанционном обслуживании сейчас достаточно большая.
Развивался в 2015 году и негосударственный пенсионный фонд Сбербанка: рост числа новых клиентов в этом сегменте составил около 20%. Тюменцы передают свои пенсионные накопления Сбербанку как через дополнительные офисы, так получая предложение присоединиться к НПФ, как участники зарплатных проектов. Пока данных о доходности за 2015 год нет, но уже известно, что она выше, чем в государственном пенсионном фонде.
Тюменцы в 2015 году в связи со сложной экономической ситуацией обращались за реструктуризацией долгов по кредитам чаще, однако «проблемных» клиентов, имеющих просроченную задолженность, в 2015 году больше не стало. Такие данные озвучил заместитель председателя «Западно-Сибирского банка Сбербанка», управляющий Тюменским отделением Владислав Шиленко.
Управляющие Сбербанком условно делят граждан на две категории: лояльные, ответственные потребители, и безответственные.
«Мы активно работаем с первой категорией, при необходимости занимаемся реструктуризацией кредитов — запрашиваем справки с работы о сокращении или задержках заработной платы, — рассказал заместитель управляющего Тюменского отделения № 29 Сбербанка России. — В таких случаях идем навстречу — продлеваем срок кредита, даем отсрочку. Стараемся, чтобы у людей была возможность вернуть кредит. Со второй категорией работаем, как и другие банки: если другие способы урегулирования вопроса исчерпаны, обращаемся в суд, затем с ними взаимодействует служба судебных приставов по возврату долга через взыскание имущества. Нельзя сказать, что за 2015 год выросло число „проблемных“ клиентов, с просроченной задолженностью, но стало больше тех, кому требуется реструктуризация».