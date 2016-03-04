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Дизайнер Toyota и Citroen: «Автомобили в России никогда не удавались»

4 марта 2016, 10:29
В тюменском технопарке состоялась встреча журналистов с промышленным дизайнером, принимавшем участие в разработке автомобилей Toyota и Citroen Владимиром Пирожковым. В общении с прессой спикер рассказал о перспективных технологиях и будущем российской инженерии.

Встреча проходила в рамках конференции, посвященной развитию современных 3D-технологий и моделированию «Строим будущее вместе».

Свое выступление перед корреспондентами дизайнер начал словами о том, что мы переживаем переломный период в развитии технологий. «Мир сейчас очень быстро меняется, и страны-лидеры с очень большой скоростью уходят вперед. Если мы хотим лидировать, то нам нужно готовить молодежь. Нужно готовить малышей, которые будут мечтать о большем, чем импортозамещение. Если мы будем думать, что кто-то все сделает за нас, то у нас плохие шансы. Мне бы хотелось увеличить шансы моей родины», — рассказал Владимир Пирожков.

В ходе мероприятия спикер говорил о планах ознакомиться с работами школьников региона в области трехмерных технологий. Как пояснили организаторы мероприятия, в апреле будет подведены итоги конкурса по прототипированию и моделированию, победители которого поедут в Москву и смогут реализовать свои идеи при помощи промышленных 3D-принтеров в центре промышленного дизайна и инноваций «АстраРосса».

Что касается перспектив отечественного автомобилестроения, Владимир Пирожков отнесся к вопросам журналистов на данную тему с долей иронии. «Автомобили в России никогда не удавались. Кроме „Нивы“ ВАЗ-2121 мы ничего сами не сделали никогда. Мы либо копировали, либо привозили по контрибуции заводы», — пояснил он. Как уточнил Владимир, для нашей страны актуальнее создавать принципиально новые технологии и решения, а задача совершенствования наземного транспорта постепенно теряет значимость.

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