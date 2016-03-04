Дизайнер Toyota и Citroen: «Автомобили в России никогда не удавались»

Свое выступление перед корреспондентами дизайнер начал словами о том, что мы переживаем переломный период в развитии технологий. «Мир сейчас очень быстро меняется, и страны-лидеры с очень большой скоростью уходят вперед. Если мы хотим лидировать, то нам нужно готовить молодежь. Нужно готовить малышей, которые будут мечтать о большем, чем импортозамещение. Если мы будем думать, что кто-то все сделает за нас, то у нас плохие шансы. Мне бы хотелось увеличить шансы моей родины», — рассказал Владимир Пирожков.