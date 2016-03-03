В моде бородатость, а мы изучаем электробритву

Судя по тенденции последних лет, число последних преобладает — в моде бородатые парни. Впрочем, чтобы иметь действительно красивую и аккуратную бороду, порой нужно прилагать большое количество усилий. Мне же проще тратить каждое утро по пять минут на то, чтобы быстро провести по своим щекам и подбородку электробритвой и 24 часа жить спокойно. К тому же сетчатые электрические бритвы не оставляют на моей коже раздражений и мелких царапин.