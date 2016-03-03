В моде бородатость, а мы изучаем электробритву

Судя по тенденции последних лет, число последних преобладает — в моде бородатые парни. Впрочем, чтобы иметь действительно красивую и аккуратную бороду, порой нужно прилагать большое количество усилий. Мне же проще тратить каждое утро по пять минут на то, чтобы быстро провести по своим щекам и подбородку электробритвой и 24 часа жить спокойно. К тому же сетчатые электрические бритвы не оставляют на моей коже раздражений и мелких царапин.
Электробритва Braun, которая служила мне верой и правдой долгие пять лет приказала долго жить. Почему бы не изменить популярной немецкой компании с ее японским конкурентом и не проверить, есть ли жизнь после Braun?
Мой выбор пал на модель Panasonic ES-6002. Три бритвенные головки, встроенный триммер, возможность влажного бритья. Ценовой диапазон 2–3 тысячи рублей в зависимости от магазина. Вполне посильный вариант для многих лентяев.
Удивление номер один: массивное зарядное устройство весит, пожалуй, в три раза больше, чем сама бритва. Не самый удачный вариант для любителей просыпаться не у себя дома и на всякий случай носить с собой зубную щетку и бритву.
Удивление номер два: полного заряда батареи хватает всего на 3–4 бритья.
Удивление номер три: невозможность работы от сети. То есть, если вы начали бриться и обнаружили, что заряд вашей электробритвы на исходе, то даже наличие зарядного устройства вас не спасет. Придется ждать, пока бритва зарядится хотя бы на треть аккумулятора. Кстати, узнать, насколько хорошо заряжена электробритва, вы тоже не сможете — соответствующего индикатора нет.
На этом неприятные сюрпризы подошли к концу. Со своей жесткой двухнедельной щетиной я справился за 8–10 минут. Спасибо триммеру, который позволяет убирать отросшие волоски, чтобы уже по маленьким «пенечкам» пройтись тремя головками электробритвы. В руке прибор сидит, как влитой.
Конечно, любителей идеально гладкой кожи результат может не устроить. Но те, у кого нет времени на то, чтобы завершать процесс подбриванием неровностей обычными станками, должны остаться довольны. Устроит эта бритва и тех, кто мучается с раздражениями на коже — после нее, даже при сухом бритье, кожа не станет красной.
В комплект также входит щеточка для отчистки лезвий и сетки, а также небольшой черный мешок, чтобы брать электробритву с собой не травмируя ее.
Плюсы:
— гладко сбривает даже жесткую щетину
— встроенный триммер
— возможность влажного бритья, водонепроницаемый корпус
— цена
Минусы:
— Массивная и увесистая зарядка
— Не работает от сети
— Нет индикатора уровня зарядки
А какой бритвой пользуетесь вы? Расскажите в комментариях.
Виталий Беспалов