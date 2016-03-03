Какой букет купить на 8 марта: рекомендации тюменских флористов

Юлия Аксенова, основатель и флорист студии флористики Juliet garden:
«Цветочные тренды меняются очень быстро, сейчас модно выбирать монобукеты. Это могут быть собранные по спирали цветы (розы, кустовые розы, тюльпаны и другие), завернутые в крафт-бумагу и перевязанные лентами.
Также в моде плоские композиции в коробочках, как в картонных, так и деревянных, с добавлением кондитерских изделий — макарунов, пирожных, шоколада, чайных наборов, вина.
Актуальны также композиции в стиле эко в деревянных ящиках: нежные или яркие, ажурные, с большим количеством зелени — эвкалипта, хамелациума, лиминиума и др. В моде сборные букеты — не массивные, а милые, с красивыми сезонными цветами, такими как ранункулюс, пион, анемон, гортензия, пионовидная кустовая роза и конечно же садовые розы селекционера Дэвида Остина; композиции в шляпных коробках (мода сходит на нет).
Чаще всего на 8 марта покупают готовые букеты и просто цветы. Основной цветок — тюльпан, те, кто заботится о букете заранее, заказывают сборные — яркие, весенние — букеты и композиции.
В среднем на букет тратят 2000–2500 рублей. Цветочный подарок для корпоративного поздравления укладывается в бюджет 500–1000 рублей. Берут также и сборные букеты и композиции — от 3500 руб.
У нас к 8 марта можно найти очень красивые композиции в деревянных стильных ящиках, они могут быть и „домашними“ — уютными, и презентабельными. Все зависит от цветочного наполнения, которое передаёт настроение. Также мы предлагает сборные букеты, в европейском стиле, с интересными цветами, с ароматом, с ажурной зеленью и красивыми лентами».
Ирина Козлова, руководитель студии свадебного декора и флористики Wed.decor:
«Последние 2 года тренды во флористике — натуральность, естественность, непосредственность. Цветы нужно любить такими, какие они есть, без ядовитого окрашивания и блеска для листьев.
Впечатление о модном букете должно быть таким, как будто вы только что сорвали эти цветы с клумбы и собрали в охапку.
На смену большим пестрым букетам приходят букетики аккуратные, но с обильным использованием разнофактурной зелени; или же монобукеты из ранункулюсов, тюльпанов, нарциссов, ирисов или розы необычного сорта и невысокой (!) ростовки.
Упаковка для букета должна носить исключительно практичный характер. На данный момент сердца флористов завоевала крафт-бумага: супер экологично, просто и не отвлекает внимание от цветов.
Ещё одним сравнительно новым явлением в коммерческой флористике являются коробки с цветами: высокие однотонные «шляпные» коробки с моно-композицией или обычные милые коробочки, в которые можно поместить не только цветы, но и какие-нибудь сладости: макарунсы, зефирки, меренги и прочая вкуснота.
Ирина Домотенко, флорист мастерской «Цветочница»:
«В целом, из года в год популярно одно и то же. Но в последнее время стали не так востребованы дорогие составные букеты с большим упором на оформление, километрами упаковочной бумаги. Мы движемся к трендам европейской флористики — букеты практически без оформления, пучки цветов вроде полевых, перевязанные лентой, бечевкой, кружевом, в стиле рустик.
Популярны такие цветы, как розы, тюльпаны, ранункулюсы, нарциссы. Снова становятся популярными гвоздики — они обретают новое дыхание. Люди постепенно отходят от традиций. Также пользуются спросом растения в горшках: гиацинты, тюльпаны. Кроме того, популярны букеты-комплименты — маленькие, аккуратные композиции с несколькими цветами и красиво оформленные зеленью. Еще люди любят композиции в деревянных ящиках, коробочках с добавлением сладостей. Средняя стоимость букета на 8 марта — от 500 до 1000 рублей».