На Туре готовят бассейн для моржей

«У международной ассоациации зимнего плавания есть одиннадцать критериев в пользу выбора места соревнований. Одно из них — популярность, чтобы можно было привлечь как можно больше зрителей к мероприятию. Этот критерий в нашу пользу, скажем так, самым бронебойным, — пояснил Драгожилов. — На набережной Туры одновременно может наблюдать за соревнованиями очень большое количество зрителей, при этом не заходя на лед и не создавая толчеи».