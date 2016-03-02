На Туре готовят бассейн для моржей

Напомним, в течение следующей недели, 8 — 12 марта, Тюмень впервые будет принимать чемпионат мира по зимнему плаванию. В столицу Западной Сибири съедется более 1200 участников из 39 стран мира, включая довольно много именитых моржей. Посоревноваться приедет, в частности, аргентинский спортсмен-марафонец Матиас Ола, обладатель рекорда Гиннесса Рэм Баркаи из ЮАР и другие иностранные пловцы.
Разумеется, будут участвовать в заплывах и представители тюменских клубов закаливания — принимающая сторона выставила порядка сотни спортсменов разных возрастов, включая десятерых пловцов с ограниченными возможностями здоровья.
Температура воды в Туре в дни чемпионата ожидается на уровне плюс 1,5 — 2 градусов. Как отмечают организаторы, ранней весной при относительном потеплении атмосферы она гораздо холоднее, нежели в декабре—январе.
Подобный сибирский «экстрим» особенно ценится иностранными моржами. Впрочем, в программе не будет экстремально длинных дистанций (так называемая «ледяная миля»), на которые отваживаются плавать далеко не все участники. Оргкомитет проводит «классический» зимний чемпионат для широкой аудитории.
Тем временем на акватории Туры поблизости от Моста влюбленных ведется обустройство будущего места состязаний. В настоящее время рабочие обустраивают стандартную 25-метровую прорубь на десять дорожек и баннерные ограждения по периметру места соревнований. Отдельная бригада обустраивает деревянные скамьи для зрителей и лестницы для спуска на лед.
Отдельно помосты укладываются непосредственно на замерзшую поверхность реки, дабы уменьшить давление. В дальнейшем в прорубь будет спущен каркас бассейна и натянуты ограждения дорожек.
В палатке неподалеку от парковки будут переодеваться участники:
К слову, вся верхняя парковка будет занята сервисным транспортом в дни чемпионата. Для зрителей определены шесть мест, где можно будет оставить личные авто: одна у Круглой бани на улице Ленина, две в районе стадиона «Геолог» и Ледового дворца спорта, отдельная парковка у офисного здания на улице Розы Люксембург и другие места.
Оперативный штаб соревнований будет располагаться прямо в пришвартованном к берегу судне:
Рабочие пилят прорубь. Бруски льда оттаскивают в сторону баграми, погружают на сани и оттаскивают за пределы площадки квадроциклом:
Как рассказал исполнительный директор Федерации закаливания и зимнего плавания Тюменской области руководитель координационного штаба соревнований, Дмитрий Драгожилов, на льду сможет одновременно находиться более сотни человек, включая службу обеспечения соревнований и самих спортсменов. Зрителям на лед вход будет закрыт, за заплывами они смогут понаблюдать с набережной, либо с моста Влюбленных.
«У международной ассоациации зимнего плавания есть одиннадцать критериев в пользу выбора места соревнований. Одно из них — популярность, чтобы можно было привлечь как можно больше зрителей к мероприятию. Этот критерий в нашу пользу, скажем так, самым бронебойным, — пояснил Драгожилов. — На набережной Туры одновременно может наблюдать за соревнованиями очень большое количество зрителей, при этом не заходя на лед и не создавая толчеи».
Одновременно организаторы соревнований развеивают сомнения о безопасности воды в Туре. По словам Драгожилова, ее качество проверялось еще до подачи заявки проведения чемпионата, Роспотребнадзор регулярно берет пробы из акватории соревнований. Никаких опасных для здоровья веществ и микроорганизмов в реке не обнаружено. В этой воде можно спокойно плавать, однако, организаторы на всякий случай советуют спортсменам ее все же не пробовать на вкус.