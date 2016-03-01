Тюменцы полюбили мейн-кунов. Сфинксы уже не в тренде

Эти пятнистые красавцы совсем недавно завоевали народную любовь не только внешней красотой, но и игривым характером и не привередливостью. Раньше их цена в Тюмени колебалась от 40–80 тысяч, и спрос на котят был немалый. В последние годы в городе стало появляться все больше питомников с модными котятами (на сегодняшний день их в городе насчитывается не менее десятка). В условиях конкуренции многим заводчикам приходится опускать цены в несколько раз. Так, сегодня маленького бенгала можно приобрести за 10–15 тысяч рублей.