Тюменцы полюбили мейн-кунов. Сфинксы уже не в тренде

Кошки в тюменских семьях, пожалуй, появляются даже чаще, чем собаки. Только нельзя сказать, что за кошкой требуется меньше ухода. Да, ее не нужно выводить на улицу, но недостаточно лишь кормить и менять лоток вовремя. Кошке требуется подстригать когти, чистить ушки, длинношерстную стоит расчесывать. Кошке нужна ласка и игрушки, в общем, животному, кстати любому, требуется просто внимание.
Несколько лет назад в Тюмени был бум бесшёрстных кошек — сфинксов. Сегодня мода изменилась. Какие же кошки сегодня живут у горожан?
Самые крупные в мире домашние кошки — мейн-куны — уже не первый год занимают первые места в кошачьих рейтингах по всей России. Тюмень — не исключение. В прошлом году котята мейн-кунов стали самой продаваемой породой в областном центре.
В Тюменском областном объединении любителей животных их популярность объясняют не только нестандартными размерами четвероногих, но и демократичным характером. Кошки очень дружелюбны, аккуратны и преданны хозяину как собаки. Также мейн-куны легко поддаются дрессировке.
На втором месте — британцы. Тюменские заводчики котят этой породы наблюдают небольшой спад покупательской активности, хотя буквально три года назад британцы были на пике популярности не только в нашем городе, но и во всем регионе.
Главное достоинство этих животных в том, что они приживаются и в маленькой квартире, и в просторном доме. Их легко можно приучить к горшку и когтеточке. Однако при всем этом британцы очень гордые и упрямые.
Спокойные, покладистые, интеллигентные — это про шотландцев. Как говорят любители этой породы, недостатков у усатых почти нет, называя их характер «ангельским». Наверное поэтому шотландцы, наряду с британской породой кошек, уже не первый год в Тюмени остаются одними из самых востребованных.
В рейтинг редких пород попали те же шотландцы, только золотого окраса. К слову, заводчики им пророчат большую популярность засчет сочетания экзотической внешности и прекрасного характера. Однако пока тюменцы не торопятся заводить золотых шотландцев дома. Возможно из-за их дороговизны. Цена такой кошки — 90 тысяч рублей.
Бенгальские кошки
Эти пятнистые красавцы совсем недавно завоевали народную любовь не только внешней красотой, но и игривым характером и не привередливостью. Раньше их цена в Тюмени колебалась от 40–80 тысяч, и спрос на котят был немалый. В последние годы в городе стало появляться все больше питомников с модными котятами (на сегодняшний день их в городе насчитывается не менее десятка). В условиях конкуренции многим заводчикам приходится опускать цены в несколько раз. Так, сегодня маленького бенгала можно приобрести за 10–15 тысяч рублей.
Они стройны, грациозны и очень общительны. Именно благодаря своему ласковому и игривому нраву, эти кошки столь популярны среди тюменцев. Кроме этого, у этих кошек нет проблем с шерстью, да и в быту абиссины не очень прихотливы.
Впрочем, не будем забывать и о сибирских кошках. Среди простых сибирских пушистиков есть много очаровашек, способных затмить красоту даже самых редких выставочных экземпляров. Они популярны в Тюмени. Они не привередливы, но неплохо поддаются дрессировке. Однако, как говорят профессионалы, сибирских кошек сложно держать в квартире. Из-за того, что у них в роду были дикие предки, многие представители этой породы хищные и независимые. Также они имеют особенность метить территорию, что совсем не по нраву их хозяевам.
В список редких пород, как ни странно, попали сфинксы. В Тюменском областном объединении любителей животных отмечают, что прошли времена «гладкошерстной» экзотики, теперь тюменцы предпочитают заводить мурлык со средней и длинной шерстью. Ну а представители модной породы 2000-ных годов — сиамские кошки — сейчас и вовсе почти не встречаются.
Безусловно, любая кошка, появившаяся в вашем доме, останется другом и любимчиком семьи. Неважно, какая у нее порода, важен ведь характер и привычки. Воспитывайте своих животных, заботьтесь о них, не забывайте вовремя вакцинировать и дегельминтизировать, и, конечно, балуйте своих кис.
А какая кошка живет у вас? Пишите в комментариях.
Анжелика Кукушкина