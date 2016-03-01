7 вещей, которые превращают женщину в тетку

Вспомните макияж 90-х годов — подведенные глаза с перламутровыми тенями и такая же яркая помада. Сегодня в тренде натуральность — это неброские тона. Забудь о перламутровых тенях навсегда! Они украшают только моделей на фото. Всех остальных перламутровые голубые, зеленые, серебряные тени и подводки превращают в кассиршу продуктового магазина из Советского Союза. Губы карандашом и подводкой уже давно не очерчивают, и если ты до сих пор рисуешь губы не на особенный праздник, а на работу, то это даже не выдает твой возраст, а добавляет его тебе.