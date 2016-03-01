7 вещей, которые превращают женщину в тетку

Синдром «тетки» не описан в энциклопедиях и научных изданиях. Но, согласитесь, этим недугом все-таки иногда страдают окружающие: унылое состояние, ворчание, потухший взгляд, безынтересность ко многим вещам, к современным реалиям, к чему-то новому.
Тетка — это даже не столько возрастная граница, сколько образ жизни. Именно поэтому ею может стать и вполне молодая барышня.
Эксперты выделяют некоторые черты, присущие именно теткам. Присмотритесь, вы не в группе риска?
Брови
Нарисованные тонкие брови — давно не в моде. Еще несколько лет назад девушки сбривали и выщипывали брови, чтобы дорисовать или даже полностью нарисовать их. Сегодня это выглядит как макияж для злого клоуна и откровенно выдает возраст женщины.
Макияж
Вспомните макияж 90-х годов — подведенные глаза с перламутровыми тенями и такая же яркая помада. Сегодня в тренде натуральность — это неброские тона. Забудь о перламутровых тенях навсегда! Они украшают только моделей на фото. Всех остальных перламутровые голубые, зеленые, серебряные тени и подводки превращают в кассиршу продуктового магазина из Советского Союза. Губы карандашом и подводкой уже давно не очерчивают, и если ты до сих пор рисуешь губы не на особенный праздник, а на работу, то это даже не выдает твой возраст, а добавляет его тебе.
Украшения
Тетки предпочитают носить украшения советских времен, вне ювелирных трендов. Добавляют «теткости» украшениям нагромождение камней, которые и драгоценными-то не являются. Важно носить одно или два атрибута, подходящие к одежде, а не играть роль новогодней елки, обвешиваясь украшениями как гирляндой.
Неухоженные волосы
Лет с 20 у женщин легко может появляться седина. И если она все-таки есть, не стоит кричать на каждом углу, что вы за натуральность, нужно просто взять и избавиться от этого возрастного признака и, если не красить шевелюру полностью, то хотя бы тонировать пряди.
Прическа а-ля «короткая стрижка с локонами» из версии «зато укладывать не нужно» совсем не придает легкости и молодости. Это удел уставших женщин. Неизменный «бабулин» пучок тоже шарма не добавит. Прическа — это всегда чистые волосы, оформленные утюжком, который сегодня есть в обиходе любой девушки.
Сумка
«Если в женскую сумочку не помещается маленькая бутылочка вина, то не нужна такая сумочка», — говорит моя подруга. Но бесформенная сумка на каждый день и в любой сезон — это не про нее. Сумка должна быть стильной, сочетаться с одеждой или быть ярким украшением образа.
Обувь
Девушка должна и обязана ходить на каблуках, если нет медицинских противопоказаний. На каблуках она выглядит стройнее, выше и просто по-женски. Но каблуки каблукам рознь. Тонкие «шпильки» более молодят даму, нежели грубый низкий каблук. Классические туфли на обычной шпильке всегда смотрятся не ультрамодно, но элегантно.
Шуба в пол
Да, норковая или из иного меха шуба в пол для некоторых — признак богатства, но в современной жизни это опять же элемент какого-то пошлого костюма. Шуба в пол неудобна для современных бизнес-леди, разъезжающих на автомобиле. А в реалиях тюменского климата длинная шуба и вовсе неудобна во всех отношениях. Мало того, специалисты уверены, что такой фасон также придает возраст его обладательнице.
Безусловно, это не все признаки тетки.
Помните, тетка живет в плену стереотипов, она переживает о том, как про нее подумают, «чтобы все было как у людей». Но сегодня это все пережитки. Наших детей мы учим быть индивидуальными и самим нужно быть такими. Жить нужно с любовью и легкостью — для себя, помнить о том, что женщина — не прислуга, а вдохновительница мужчин на подвиги, и она никому ничего не должна.