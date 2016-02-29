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Если в кране нет воды, или Приключения немытой головы

29 февраля 2016, 13:36
«Если в кране нет воды — значит, выпили коты», — поется в одной из версий известного куплета. Тюменцы уже не удивляются — можно прийти домой вечером с работы, а воды в кране и в самом деле нет. А что если у тебя вечером самая важная встреча в жизни, а волосы выглядят немытыми? Исправить ситуацию можно. Как — читайте в материале NashGorod.ru.

Если руки можно протереть влажными салфетками или дезинфицирующей жидкостью, то с мытьем головы все, казалось бы, сложнее. Но нет. После многолетних раздумываний (да-да, многолетних. Почему-то интересовала эта вещь, но купить ее я не решалась) я купила «сухой шампунь». Он продается в аптеках. Возможно, его можно найти и в магазинах, но я на их полках его не замечала.

Шампунь стоял дома с месяц и никак не пригождался. И вот настал день «икс». Прихожу домой — воды нет, а голову освежить хочется.

Достаем шампунь, читаем инструкцию — все понятно. Противопоказаний не нашла. Приступаем.

Наносим шампунь как лак для волос, только не на челку или кудри, а конкретно на все волосы. Пытаемся это делать равномерно. На короткие волосы хватило 4–5 «пшиков». Шампунь видно — это мелкие белые точки.

Затем массажируем голову так, будто моем ее обычным шампунем. Только пены не ждите — ее не будет. Но в этом даже плюс, ведь нет воды, чтобы смывать ее с плеч.

После минутного массажа берем расческу и просто вычесываем шампунь из волос.

Готово!

Плюсы:

— позволяет вымыть голову в отсутствие воды

— легкое и быстрое применение

Минусы:

— высокая цена

— не очень приятно пахнет (хотя это, конечно, индивидуально)

Ксения Билге-Красовская

Не является рекламой

#Новости#Косметика#Тест-драйвы#Аналитические материалы#Женя#Общество
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