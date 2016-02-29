Если в кране нет воды, или Приключения немытой головы

Если руки можно протереть влажными салфетками или дезинфицирующей жидкостью, то с мытьем головы все, казалось бы, сложнее. Но нет. После многолетних раздумываний (да-да, многолетних. Почему-то интересовала эта вещь, но купить ее я не решалась) я купила «сухой шампунь». Он продается в аптеках. Возможно, его можно найти и в магазинах, но я на их полках его не замечала.
Шампунь стоял дома с месяц и никак не пригождался. И вот настал день «икс». Прихожу домой — воды нет, а голову освежить хочется.
Достаем шампунь, читаем инструкцию — все понятно. Противопоказаний не нашла. Приступаем.
Наносим шампунь как лак для волос, только не на челку или кудри, а конкретно на все волосы. Пытаемся это делать равномерно. На короткие волосы хватило 4–5 «пшиков». Шампунь видно — это мелкие белые точки.
Затем массажируем голову так, будто моем ее обычным шампунем. Только пены не ждите — ее не будет. Но в этом даже плюс, ведь нет воды, чтобы смывать ее с плеч.
После минутного массажа берем расческу и просто вычесываем шампунь из волос.
Готово!
Плюсы:
— позволяет вымыть голову в отсутствие воды
— легкое и быстрое применение
Минусы:
— высокая цена
— не очень приятно пахнет (хотя это, конечно, индивидуально)
Ксения Билге-Красовская
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