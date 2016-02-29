Если в кране нет воды, или Приключения немытой головы

Если руки можно протереть влажными салфетками или дезинфицирующей жидкостью, то с мытьем головы все, казалось бы, сложнее. Но нет. После многолетних раздумываний (да-да, многолетних. Почему-то интересовала эта вещь, но купить ее я не решалась) я купила «сухой шампунь». Он продается в аптеках. Возможно, его можно найти и в магазинах, но я на их полках его не замечала.