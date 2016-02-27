На встрече с тюменцами Дмитрий Губерниев пел и шутил про «Евровидение»

Дмитрий признался, что очень спокойно относится к критике в свой адрес. «Как-то раз ко мне подошла женщина и сказала „Пожалуйста, заткнитесь. Из-за вас в прошлый раз Шипулин не выиграл!“. Я ответил ей, что она может переключить на другой канал. Если там Шипулин попал и стал чемпионом, то я сразу же уволюсь», — рассказал Дмитрий случай из своей жизни.