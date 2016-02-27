На встрече с тюменцами Дмитрий Губерниев пел и шутил про «Евровидение»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев встретился в Тюмени с поклонниками биатлона. Он поговорил с ними о секретах популярности этого вида спорта, своей чрезмерной разговорчивости, а также о мужественности победительницы Евровидения-2014 Кончиты Вурст. Встреча с Губерниевым состоялась в пятницу, 26 февраля, во Дворце творчества «Пионер».
Посмотреть и послушать спортивного комментатора пришло большое количество людей, которые заняли все места в зрительном зале. Сам Губерниев, казалось, был удивлен этому, неоднократно подшучивая: «Если устали, то можете спокойно вставать и выходить, мероприятие все равно бесплатное, да и если что, то деньги мы вам вернем».
По словам Губерниева, биатлон — это уникальный вид спорта. «Последние годы он стал приобретать феноменальную популярность. К тому же официально его женская аудитория превышает мужскую», — заявил собравшимся известный комментатор, — «В биатлоне, как и в сериалах, всегда одни и те же лица. Кроме того, женщин интересует и личная жизнь спортсменов».
Дмитрий признался, что очень спокойно относится к критике в свой адрес. «Как-то раз ко мне подошла женщина и сказала „Пожалуйста, заткнитесь. Из-за вас в прошлый раз Шипулин не выиграл!“. Я ответил ей, что она может переключить на другой канал. Если там Шипулин попал и стал чемпионом, то я сразу же уволюсь», — рассказал Дмитрий случай из своей жизни.
Собравшихся интересовал и опыт Губерниева в комментировании песенного конкурса «Евровидение» Он признался, что долго просил руководство телеканала «Россия-1» дать ему возможность поехать на этот конкурс, так как ему интересен не только спорт, но и музыка. К удивлению многих, Дмитрий положительно отозвался о Кончите Вурст, которая одержала победу на «Евровидение» в 2014 году: «На самом деле, Кончита — настоящий мужик. На фоне болельщиков она выглядела гораздо мужественнее».
Кадр из сети instagram Дмитрия Губерниева.
Помимо ответов на вопросы собравшихся, Губерниев устроил небольшой концерт, исполнив под аккомпанемент гитары несколько песен из репертуара группы «Ария», Гарика Сукачева и Константина Никольского. После встречи в «Пионере» известный комментатор отправился в тюменский бар «Авиатор» продолжать неформальное общение с фанатами.
Одна из зрительниц, которая приехала в Тюмень из Пензы, рассказала NashGorod.ru, что осталась довольна остроумием Губерниева, сравнив его с резидентом «Comedy Club». «Повеселились мы от души. Веселый он парень. Удивительно, как человек может петь песни и комментировать их одновременно. Пора Диме и в „Comedy Club“ выступать, вместо Павла Воли», — с улыбкой отметила болельщица.
Виталий Беспалов