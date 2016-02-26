Голосуй за лучший ландшафтный проект

3. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: Проект благоустройства территории в Зубарева выполнен в составе комплексного решения, включающего так же проект реконструкции фасадов (оформление входных групп и террасы над гаражом) и проект архитектурной подсветки жилого дома. Ландшафт решен в пейзажном стиле, композиция генерального плана пластичная, динамичная. В рамках ограниченной территории такой подход более выигрышный, возникают нелинейные, сложные сценарии восприятия. На территории расположены: гриль-беседка с террасой, баня, теплица и разнообразные зоны для отдыха. Над гаражом — терраса (эксплуатируемая крыша), которая увеличивает зону благоустройства территории. Так же в процессе проектирования было разработано решение элементов ограждения территории. Помимо визуализации в летнее время была выполнена визуализация в зимний период. Важно чтобы участок выглядел одинаково привлекательно летом и зимой. Общий характер и настроение меняются существенно. В первую очередь, меняется цветовая гамма, сказывается отсутствие цветовых акцентов и обилия зелени. Ландшафт приобретает более сдержанный, спокойный вид, не теряя своей привлекательности. Ландшафтное и архитектурное освещение становится более контрастным и выразительным Проект находится на стадии реализации. Площадь участка: 1800 квадратных метров. Площадь застройки: 493 квадратных метров. Площадь дорожных покрытий: 388 квадратных метров. Площадь озеленения: 919 квадратных метров.