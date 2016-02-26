Голосуй за лучший ландшафтный проект

Напомним, открыто голосование за лучший загородный дом, за лучший проект дома. Следующая номинация — лучший ландшафтный проект. Здесь можно помечтать о своем будущем доме, ведь дизайнеры предлагают самые уникальные примеры своих работ, откуда можно почерпнуть вдохновение и убедиться, что специалисты отрасли все же существуют, и они рядом с нами.
1. Stebelskiy Studio: Общая площадь участка около 20 соток. На участке присутствуют двухэтажный коттедж с гаражом общей площадью 480 квадратных метров, баня с летней верандой площадью — 120 квадратных метров, навес для машин и детская площадка. В оформлении участка применены малые формы (мостики, перголы), озеленение крупномерными растениями и кустарниками, центром композиции является «сухой» ручей.
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2. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: Проект благоустройства участка в Березняках был выполнен в составе комплексного решения, которое включало в себя: архитектурные проекты жилого дома и банного комплекса, проект архитектурной подсветки дома. Ландшафт выполнен в регулярном парковом стиле, отвечая заданной стилистике жилого дома. С помощью ландшафтного благоустройства удалось гармонично увязать между собой все архитектурные объекты, обеспечить оптимальные функциональные связи и при этом добиться нужного уровня эстетической выразительности. Проект находится на стадии реализации. Площадь участка: 3 676 квадратных метров. Площадь застройки: 775 квадратных метров. Площадь дорожных покрытий: 1 028 квадратных метров. Площадь озеленения: 1 873 квадратных метров.
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3. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: Проект благоустройства территории в Зубарева выполнен в составе комплексного решения, включающего так же проект реконструкции фасадов (оформление входных групп и террасы над гаражом) и проект архитектурной подсветки жилого дома. Ландшафт решен в пейзажном стиле, композиция генерального плана пластичная, динамичная. В рамках ограниченной территории такой подход более выигрышный, возникают нелинейные, сложные сценарии восприятия. На территории расположены: гриль-беседка с террасой, баня, теплица и разнообразные зоны для отдыха. Над гаражом — терраса (эксплуатируемая крыша), которая увеличивает зону благоустройства территории. Так же в процессе проектирования было разработано решение элементов ограждения территории. Помимо визуализации в летнее время была выполнена визуализация в зимний период. Важно чтобы участок выглядел одинаково привлекательно летом и зимой. Общий характер и настроение меняются существенно. В первую очередь, меняется цветовая гамма, сказывается отсутствие цветовых акцентов и обилия зелени. Ландшафт приобретает более сдержанный, спокойный вид, не теряя своей привлекательности. Ландшафтное и архитектурное освещение становится более контрастным и выразительным Проект находится на стадии реализации. Площадь участка: 1800 квадратных метров. Площадь застройки: 493 квадратных метров. Площадь дорожных покрытий: 388 квадратных метров. Площадь озеленения: 919 квадратных метров.
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4. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: На участке в Патрушева по улице Строителей находятся: двухэтажный жилой дом, гараж, баня, гриль-беседка и теплица. Проект благоустройства выполнен в классическом стиле, отвечая заданному экстерьерному решению дома. В композиции генплана прослеживаются ярко выраженные композиционные оси. Особое внимание уделялось проработке элементов дорожного мощения. Присутствуют контрастные сочетания по цвету и фактуре мощения. Ключевые композиционные зоны выделены цветовыми акцентами элементов озеленения и мощения. Проект находится на стадии реализации. Площадь участка: 2 908 квадратных метров. Площадь застройки: 604 квадратных метров. Площадь дорожных покрытий: 783 квадратных метров. Площадь озеленения: 1 408 квадратных метров.
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5. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: Ландшафт на Таежной улице в том же Патрушева решен в пейзажном стиле. На участке находятся: жилой дом с бассейном, гриль-беседка, теплица и декоративная «зеленая» арка. В качестве основного элемента мощения используются крупноформатные гранитные плиты. Несмотря на пейзажную композицию генплана, активно используются регулярные приемы озеленения: композиции из стриженных и формированных насаждений с четкой геометрией. Регулярные ритмы посадки подчеркивают плавные линии мощения. В процессе работы были выполнены предварительные эскизы основных функциональных зон, а затем 3d визуализация для более реалистичной демонстрации проектных решений. Проект находится на стадии реализации. Площадь участка: 2 354 квадратных метров. Площадь застройки: 749 квадратных метров. Площадь дорожных покрытий: 629 квадратных метров. Площадь озеленения: 976 квадратных метров.
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6. Архитектурно-проектное бюро «Радуга улиц»: Это проект сада на крыше (полуподземный паркинг жилого комплекса «Гагарин») Фундамент — подушка, кровля — бетонное перекрытие, асфальтовое покрытие, спортивное покрытие мягкое, озеленение (система «сад на крыше» технология перекрытия — компания ZinCo).
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Напомним, организуют конкурс информационный портал NashGorod.ru, Клуб загородных жителей и сайт «Затюмень». Поддерживают конкурс ведущие медиапорталы города: портал о недвижимости Vsemetri.com, городской портал Тюмени Tumix.ru, интернет-сайт «Квартирочка.ру», портал городских событий Events72.ru и «Афиша Бизнес Событий». В марте станет известно, чьи проекты понравились интернет-пользователям и компетентному жюри больше.
Если вы еще не приняли участие в голосованиях, то вы можете успеть до 13 марта. Сделать это можно на странице проекта «Тюмень загородная».