Портреты Путина на стенах конюшни не остановили приставов: строения снесли

Снос построек на конюшне, находящейся в районе дома культуры «Водник», на границе Гагаринского лесопарка и территории судоремонтного завода, начался сегодня в 9:00.
Освободить занимаемую территорию, как писала газета «Тюменский курьер», конно-любительский кооператив «Русская тройка» должен по решению арбитражного суда после разбирательства по иску ООО «Гудвилл».
Конюшня Владимира Афанасьева известна многим и в поселке Мыс и вообще в городе. Посетить ее мог каждый, а подростков Афанасьев обучал езде, разрешал им кататься и ухаживать за лошадьми. По документам конюшня находилась на территории судоремонтного завода, часть площади которого ООО «Гудвилл» и приобрело. С 2014 года через суд компания пыталась преодолеть препятствия для использования. Афанасьев хотел оспорить решение арбитражного суда, но из-за некорректно составленной жалобы и потерянного на почте ответа суда сроки были пропущены: решение вступило в законную силу.
Когда около десяти судебных приставов в специальном обмундировании, в касках и с автоматами вошли на территорию кооператива, их встретил Владимир Афанасьев, хозяин конюшни, с несколькими сочувствующими в казачьих папахах. В специальных огороженных загонах стояли лошади. В самом ближнем от ворот загоне по воротам, закрытым цепью и замком, била копытом белая лошадь. «Кто уполномочил?», — спросил на расстоянии Афанасьев. Приставы подошли вплотную и стали ссылаться на решение арбитражного суда. У председателя «Русской тройки» были вопросы к решению суда по поводу несовпадения адреса, по которому зарегистрирован кооператив, и адресов, постройки по которым должны быть снесены.
Он пытался убедить приставов, что несколько построек в число ликвидируемых не входит: «У нас была здесь экспертиза, и я спросил эксперта, где граница оспариваемого участка, она сказала: „От березы — по воздуху — вон до той березы, там был угол Компрессорной“, — то есть полог не вошел в оспариваемую территорию, гараж не вошел и где дети переодеваются, тоже не вошел, поэтому у меня просьба к приставам: если вы желаете, мы можем по телефону вызвать эксперта».
Представитель УФССП от такого звонка отказался и напомнил о возможной ответственности по статье 315 уголовного кодекса за воспрепятствование выполнению решения суда. Недалеко от скопившихся приставов, казаков и журналистов остановились две юные всадницы, держащие флаги Российской Федерации. Одна из них плакала. «Мы сопротивление не оказываем, а психологическое — имеем право, не надо нам рты затыкать», — сказал Афанасьев. На стенки построек, которые ждал снос, были расклеены портреты Владимира Путина.
Хозяин конюшни сначала настаивал на том, что снос должен быть принудительным и не выводил животных из-за ограждений, которые въехваший на территорию трактор собирался снести. Пристав продолжал ссылаться на 315 статью и грозил составить акт о воспрепятствовании. Когда экскаватор аккуратно снес часть забора, того самого, за которым била копытом белая лошадь, Владимир Афанасьев сказал воспитаннице оседлать и вывести животное. Под прицелами камер и фотоаппаратов было снесено это ограждение, затем трактор переехал к следующему. Быстро справился с манежем, обнесенным забором из старых автомобильных покрышек, хорошо знакомым тем, кто бывал на территории конюшни. Постепенно лошадей седлали и выводили из оставшихся построек.
Петр Маракулин