Портреты Путина на стенах конюшни не остановили приставов: строения снесли

Он пытался убедить приставов, что несколько построек в число ликвидируемых не входит: «У нас была здесь экспертиза, и я спросил эксперта, где граница оспариваемого участка, она сказала: „От березы — по воздуху — вон до той березы, там был угол Компрессорной“, — то есть полог не вошел в оспариваемую территорию, гараж не вошел и где дети переодеваются, тоже не вошел, поэтому у меня просьба к приставам: если вы желаете, мы можем по телефону вызвать эксперта».