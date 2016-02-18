Владелец тюменского хостела — лицом к лицу с «Ревизорро»

Накануне вышел выпуск «самого справедливого шоу страны» «Ревизорро-шоу», в котором принял участие владелец тюменского хостела «У дедушки Ленина» Александр Галимов. Он запомнился зрителям тем, что во время проверки «Ревизорро» в мае 2015 года собственноручно помыл унитаз и душевой поддон, когда Летучая обнаружила на них волосы. Тогда администратор хостела отказалась драить унитаз под прицелами камер, а вот Александр Галимов — не постеснялся сделать это.
«Мне сказали, что сейчас будут показывать ваш хостел, и я улыбнулась. Во-первых, потому что мне очень нравится название, а во-вторых, встретили хорошо. Хотела бы сказать вам отдельное спасибо за то, что вы не просто владеете хостелом, занимаетесь бизнесом, но и взяли перчатки и сами убрали в ванной комнате после того, как подчиненная отказалась это делать», — отметила Елена Летучая.
«Правильно, что хозяин хостела стал убирать, потому что рыба гниет с головы. Если он не будет собственным примером показывать сотрудникам, что есть сервис и гостеприимство, то ни один сотрудник не будет ничего делать и не будет уделять внимание гостям», — высказались эксперты.
Александр рассказал, откуда у хостела такое название. «Когда мы запланировали открывать хостел в нашем славном городе Тюмень, оказалось, что он находится в непосредственной близости от Центральной площади, которую многие называют площадь Ленина. Там есть бронзовый памятник вождю, самый крупный в России. Мы не стали изобретать велосипед, а воспользовались тем, что памятник рядом», — поведал владелец хостела. Дочь Александра Кира вручила Елене Летучей подарки: конфеты «Морские камушки», которые понравились ведущей во время визита, и немного шоколада, чем немало растрогала ведущую.