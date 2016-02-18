Владелец тюменского хостела — лицом к лицу с «Ревизорро»

«Мне сказали, что сейчас будут показывать ваш хостел, и я улыбнулась. Во-первых, потому что мне очень нравится название, а во-вторых, встретили хорошо. Хотела бы сказать вам отдельное спасибо за то, что вы не просто владеете хостелом, занимаетесь бизнесом, но и взяли перчатки и сами убрали в ванной комнате после того, как подчиненная отказалась это делать», — отметила Елена Летучая.