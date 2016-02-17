Породистого пса в Тюмени выбросили в мусорный бак

О находке тюменцы сообщили группе помощи бездомным животным в Вконтакте «ЖиВи». «На контейнере лежит большой клок картона на котором написано „Осторожно, под ним живая собака“. С ужасом убираю ее и предстает картина не для слабонервных. Пес лежал сверху мусора, на нас никак не реагируя. Быстро перекладываем его на простынь в машину, летим в клинику», — написала в соцсети представитель «ЖиВи» Инна Моисеева.
«Когда собаку достали, девочки сказали, что он в очень тяжелом состоянии и они боялись, что даже до ветклиники не успеют довезти», — рассказала участник группы Ирина Бутакова. Обследование показало, что у собаки есть шанс выжить. «Чумы у него нет, позвоночник цел, общий анализ крови более менее нормальный. Результатов биохимии я пока не знаю. Но на передержке пес кушал, пил воду. Сейчас наша задача использовать все возможности, чтобы собака встала на ноги, для этого нужны средства на лекарства и услуги врачей, памперсы, одноразовые пеленки, курицы, мяско, консервы для собак из мяса», — рассказала Ирина.
Сейчас далматин лечится, находится на домашней передержке, пес сильно простужен. Лечение и обследование проводится в ветеринарной клинике «Призвание», по адресу Институтская,7. Волонтеры также намерены разыскать владельца собаки и составляют заявление в полицию.
«Если владелец далматина будет установлен, ему придется отвечать по 245 статье уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животыми», — уточнила пресс-секретарь областного УМВД Светлана Новик. Возможно, найти хозяина все же удастся — у пса имеется клеймо.