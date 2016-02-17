Породистого пса в Тюмени выбросили в мусорный бак

«Когда собаку достали, девочки сказали, что он в очень тяжелом состоянии и они боялись, что даже до ветклиники не успеют довезти», — рассказала участник группы Ирина Бутакова. Обследование показало, что у собаки есть шанс выжить. «Чумы у него нет, позвоночник цел, общий анализ крови более менее нормальный. Результатов биохимии я пока не знаю. Но на передержке пес кушал, пил воду. Сейчас наша задача использовать все возможности, чтобы собака встала на ноги, для этого нужны средства на лекарства и услуги врачей, памперсы, одноразовые пеленки, курицы, мяско, консервы для собак из мяса», — рассказала Ирина.