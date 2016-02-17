nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Породистого пса в Тюмени выбросили в мусорный бак

17 февраля 2016, 15:06
Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в Тюмени 15 февраля. В мусорном баке в районе дач Суходолье по Ялуторовскому тракту была найдена собака. Неизвестный оставил в контейнере далматина.
Сюжет
Тюмень

О находке тюменцы сообщили группе помощи бездомным животным в Вконтакте «ЖиВи». «На контейнере лежит большой клок картона на котором написано „Осторожно, под ним живая собака“. С ужасом убираю ее и предстает картина не для слабонервных. Пес лежал сверху мусора, на нас никак не реагируя. Быстро перекладываем его на простынь в машину, летим в клинику», — написала в соцсети представитель «ЖиВи» Инна Моисеева.

«Когда собаку достали, девочки сказали, что он в очень тяжелом состоянии и они боялись, что даже до ветклиники не успеют довезти», — рассказала участник группы Ирина Бутакова. Обследование показало, что у собаки есть шанс выжить. «Чумы у него нет, позвоночник цел, общий анализ крови более менее нормальный. Результатов биохимии я пока не знаю. Но на передержке пес кушал, пил воду. Сейчас наша задача использовать все возможности, чтобы собака встала на ноги, для этого нужны средства на лекарства и услуги врачей, памперсы, одноразовые пеленки, курицы, мяско, консервы для собак из мяса», — рассказала Ирина.

Сейчас далматин лечится, находится на домашней передержке, пес сильно простужен. Лечение и обследование проводится в ветеринарной клинике «Призвание», по адресу Институтская,7. Волонтеры также намерены разыскать владельца собаки и составляют заявление в полицию.

«Если владелец далматина будет установлен, ему придется отвечать по 245 статье уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животыми», — уточнила пресс-секретарь областного УМВД Светлана Новик. Возможно, найти хозяина все же удастся — у пса имеется клеймо.

#Новости#Собаки#Животные#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25