Вместо ветхого жилья Тюмень получит новые микрорайоны

В начале февраля состоялись аукционы, в которых были определены победители. Через месяц договоры будут подписаны — и работа закипит. Сегодня эту тему обсудили на круглом столе «Развитие жилищного строительства в Тюменской области. Применение новых материалов, подходов и технологий при комплексном освоении территорий», который прошел в рамках специализированной выставки «Строительство и архитектура. Недвижимость — 2016».
«Для развития определены 10 территорий, по ним неоднократно пытались проводить аукционы, но в основном, они оказывались несостоявшимися. Мы пересмотрели ряд условий заключения договоров и внесли некоторые изменения», — сказал сегодня директор земельного департамента Руслан Кухарук.
Десятки вместо миллионов
Одной и явной причиной для отказа застройщиков долгое время была начальная цена аукциона. Только для того, чтобы просто зайти на площадку, нужно было заплатить от 5 и до 40 млн рублей. Теперь ситуация изменилась, и начальную цену аукциона пересчитали по новой формуле, она составила, можно сказать, символическую сумму относительно первоначальной, — от 17 до 230 тысяч рублей в зависимости от конкретной территории. Так, чтобы расселить и застроить 1,8 га в районах улиц Магнитогорская-Ростовская-Амурская-Восстания, компания, заявляющаяся на тендер, должна отталкиваться от суммы не в миллионы рублей, а лишь 17 тысяч 639 рублей. Разница, согласитесь, колоссальная.
Второй причиной оказалась все-таки неполная неосведомленность стройкомпаний в том, что и зачем нужно предпринимать, чтобы не прогореть на многомиллионном расселении. «Информация подавалась в разных источниках. Теперь на сайте администрации создан специальный баннер „Развитие застроенных территорий“, который ведет на подробный механизм развития застроенной территории и полную документацию», — отметил Руслан Николаевич.
Расселение и снос
Процедура развития застроенных территорий предусматривает снос ветхого и аварийного жилищного фонда, а именно такой сосредоточен на утвержденных территориях. Жильцов, которые не являются собственниками, а лишь нанимателями, придется расселять. А владельцам собственного жилья — выплачивать выкупную стоимость. Источником финансирования мероприятий по сносу и реконструкции многоквартирных домов в рамках указанной процедуры являются средства инвесторов-застройщиков. И вот тут нередко начинаются сложности. В частности, собственники не всегда довольны выкупной ценой, и решать эти вопросы приходится в судебном порядке. В то же время и наниматели обычно не довольны тем, что из насиженного района из выселяют, например, на окраину. Ну, тут ничего не поделаешь — либо старая хибара, либо новое жилье, но далеко не в центре города. Владельцам земельных участков и частных построек также оплатить выкуп придется строителю.
Опыт имеется
Напомним, два аукциона на развитие застроенных территорий с городе проведено еще в 2012 году — согласно им, ООО «Монолит» развивает территорию в границах улиц Мориса Тореза-Мурманская-Малыгина площадью 1,4 га — здесь должен появиться культурно-досуговый центр с паркингом. В границах улиц Парковая-Амурская-Новосибирская-Магнитогорская, площадью 2,7 га жилой квартал строит ЗАО «Жилье — 2000». Окончание срока исполнения договоров — конец 2017 года.
Отметим, что еще четыре территории ждут принятия решения о развитии. Это районы Дружбы-Ватутина, Береговая-Республиканец, Холодильная-Жигулевская-Бастрыгина, Новая-Амурская-Парковая-Магнитогорская. По ним планируется решение все-таки принять и позже начать работу по схеме развития застроенных территорий.
Необходимо отметить, что в результате развития названных территорий, объем сносимого жилого фонда в многоквартирных домах составит 172 552 квадратных метра, а объем планируемого строительства жилого фонда — 1 555 281 квадратных метров.