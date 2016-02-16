Вместо ветхого жилья Тюмень получит новые микрорайоны

Процедура развития застроенных территорий предусматривает снос ветхого и аварийного жилищного фонда, а именно такой сосредоточен на утвержденных территориях. Жильцов, которые не являются собственниками, а лишь нанимателями, придется расселять. А владельцам собственного жилья — выплачивать выкупную стоимость. Источником финансирования мероприятий по сносу и реконструкции многоквартирных домов в рамках указанной процедуры являются средства инвесторов-застройщиков. И вот тут нередко начинаются сложности. В частности, собственники не всегда довольны выкупной ценой, и решать эти вопросы приходится в судебном порядке. В то же время и наниматели обычно не довольны тем, что из насиженного района из выселяют, например, на окраину. Ну, тут ничего не поделаешь — либо старая хибара, либо новое жилье, но далеко не в центре города. Владельцам земельных участков и частных построек также оплатить выкуп придется строителю.