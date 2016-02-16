«Рубин» всухую проиграл «Ариаде» на своем льду

Активные действия они продолжили и в третьем периоде, волжане однако с большим трудом, но выдержали натиск и ближе к экватору отрезка поймали соперника на контратаке, которую с успехом завершил Ильнар Мисбахов. На 55-й минуте у «Рубина» появилась реальная возможность «размочить» счет, когда гости были наказаны двойным малым штрафом. Однако все попытки не увенчались успехом.