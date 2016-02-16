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«Рубин» всухую проиграл «Ариаде» на своем льду

16 февраля 2016, 09:05
Тюменский «Рубин» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ принимал на своем льду «Ариаду» из Волжска. Встреча завершилась поражением хозяев — 2:0.

За первый период команды заработали 20 штрафных минут и провели 13 бросков в створ ворот, однако, голов зрители так и не дождались, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Сказывалась спешка и неточность в передачах, а также надежная игра вратарей.

Счет был открыт лишь на 29-й минуте встречи — автором первой шайбы в ворота «Рубина» стал Владимир Шепелев. Рубиновцы взвинтили темп и активно насели на владения голкипера «Ариады» Михаила Мейера, однако, восстановить паритет не смогли.

Активные действия они продолжили и в третьем периоде, волжане однако с большим трудом, но выдержали натиск и ближе к экватору отрезка поймали соперника на контратаке, которую с успехом завершил Ильнар Мисбахов. На 55-й минуте у «Рубина» появилась реальная возможность «размочить» счет, когда гости были наказаны двойным малым штрафом. Однако все попытки не увенчались успехом.

#Новости#ХК Рубин#Хоккей#Алексей#Спорт
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