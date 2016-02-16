Беспредел эвакуаторщиков: новые подробности истории

Фото: кадр из репортажа «Первого канала»
Напомним, автомобиль тюменца Ивана в начале января остановил экипаж ДПС. Стражи порядка заподозрили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Врачи наркологического диспансера не смогли немедленно опровергнуть подозрения полицейских — для исследования крови задержанного требовалось продолжительное время. Пока проводились анализы, автомобиль Ивана был эвакуирован на штрафстоянку, и забрать его впоследствии оказалось непросто. Несмотря на то, что медики признали водителя трезвым, а ГИБДД прекратило дело о правонарушении, автостоянка на улице 2-ая Луговая отказывалась выдавать транспортное средство, требуя оплаты эвакуации и хранения. В общей сложности Иван понес многотысячные убытки — одни лишь «услуги» автостоянки стоили тюменцу порядка 36 тысяч.
Как сообщила пресс-служба ГИБДД, после выхода на «Первом канале» сюжета о беспределе эвакуаторщиков была проведена проверка правомерности действий сотрудников ДПС. По результатам контроля был сделан вывод о том, что в действия полицейских, эвакуировавших автомобиль, нарушений нет.
В пресс-релизе автоинспекция сообщила, что водитель вел себя неадекватно, в связи с чем, инспекторы заподозрили наличие у него наркотического опьянения. Водитель был доставлен в наркодиспансер, а после осмотра медиков было правомерно принято решение о задержании автомобиля. Также ГИБДД прокомментировала аналогичный инцидент, попавший в сюжет федерального телеканала — эвакуацию автомобиля с 317 километра автодороги «Тюмень-Екатеринбург», о которой ранее журналистам рассказал водитель по имени Константин. Как и в первом случае, действия автоинспекторов в результате проверки были сочтены законными. В ГИБДД пояснили, что обязанность задержать транспортное средство при подозрении на состояние опьянения установлена административным регламентом, и полицейские не могли поступить иначе.
Вместе с тем в автоинспекции пояснили, что ни один из упомянутых водителей не должен был оплачивать услуги эвакуации и стоянки. Соответствующее письмо за подписью врио зам. начальника ГИБДД в редакцию NashGorod.ru направил представитель Ивана Мамеева юрист Александр Воронов. Как следует из документа, в случае отказа в привлечении водителя к ответственности, спецстоянка обязана вернуть автомобиль без взимания платы.
В настоящий момент Иван Мамеев и его представитель готовят исковое заявление и собирают доказательную базу. Точку в резонансном деле о «беспределе эвакуаторщиков» поставит суд.