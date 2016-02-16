Беспредел эвакуаторщиков: новые подробности истории

В пресс-релизе автоинспекция сообщила, что водитель вел себя неадекватно, в связи с чем, инспекторы заподозрили наличие у него наркотического опьянения. Водитель был доставлен в наркодиспансер, а после осмотра медиков было правомерно принято решение о задержании автомобиля. Также ГИБДД прокомментировала аналогичный инцидент, попавший в сюжет федерального телеканала — эвакуацию автомобиля с 317 километра автодороги «Тюмень-Екатеринбург», о которой ранее журналистам рассказал водитель по имени Константин. Как и в первом случае, действия автоинспекторов в результате проверки были сочтены законными. В ГИБДД пояснили, что обязанность задержать транспортное средство при подозрении на состояние опьянения установлена административным регламентом, и полицейские не могли поступить иначе.