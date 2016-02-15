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За два года в Тюменской области построят 5 новых школ

15 февраля 2016, 09:51
За два года в Тюменской области планируют построить пять новых школ, еще шесть капитально отремонтируют. В соответствии с федеральной программой, в течение десяти лет все школы должны перейти на одну смену, информирует областной департамент образования и науки.

Как сообщил начальник Главного управления строительства ТО Сергей Шустов на заседании Общественного совета, в настоящее время подрядчик возводит школу на полторы тысячи мест в микрорайоне Восточный-2. Работы ведутся в графике.

«Ведется также проектирование четырех детских садов, три из которых будут расположены в Тюмени и один — в селе Исетское, четырех школ (эти объекты планируется построить в микрорайонах комплексной застройки в Тюмени), дома культуры в поселке Винзили и поликлиники на 500 посещений в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени», — сообщает пресс-служба ГУСа.

По уточненным из департамента сведениям, школы возведут: в микрорайонах Ямальский-1 и Ямальский-2, вблизи улиц Бориса-Житкова — Янтарная и в районе Новый Мыс. Каждая из новых школ сможет вместить более 1100 учеников.

В течение этого и следующего года в Тюмени капитально отремонтируют школы 5, 13, 14, Бархатовскую школу Исетского района, Новоандреевскую Сладсковского района, школу № 8 г. Тобольска.

«Вместе с капитальным ремонтом школы № 5 города Тюмени прорабатывается вопрос строительства пришкольного спортивного комплекса. В течение ближайших двух лет будет реконструирована ишимская школа № 5. Здание не только обновится, но и получит новый спортивный зал и учебные мастерские», — сообщила член Общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Елена Лобовская.

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