За два года в Тюменской области построят 5 новых школ

«Ведется также проектирование четырех детских садов, три из которых будут расположены в Тюмени и один — в селе Исетское, четырех школ (эти объекты планируется построить в микрорайонах комплексной застройки в Тюмени), дома культуры в поселке Винзили и поликлиники на 500 посещений в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени», — сообщает пресс-служба ГУСа.