Выиграй билеты на фильм «День выборов 2»

В 2015 году, спустя 8 лет с момента выхода «Дня выборов», «Квартет И» решил вернуться к своему популярному сюжету. Зритель снова увидит на экране любимых актеров — Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина, Александра Демидова, Нонну Гришаеву, Максима Виторгана, Михаила Ефремова, Алексея Кортнева и, конечно, Василия Уткина.
Действие второго фильма начинается в Москве 2015 года. Наши герои — все, кроме Макса, давно уволились с «Как бы Радио», их жизнь наполнена смыслом и шоу-бизнесом, но в самый неподходящий момент все планы меняет звонок Саши. С момента первых выборов он служит правой рукой губернатора Цаплина, который под конец своего второго срока оскандалился в связи с крайне неприятным происшествием. Третий губернаторский срок может поменяться на тюремный. Но Саша знает, что делать — он зовет на помощь своих старых друзей и коллег.
«Мы снова покажем галерею русских характеров — лихих, разудалых, — говорит Ростислав Хаит. — Когда люди не монотонно занимаются делом в офисе, а так — эх!!!! Нараспашку! Поэтому и результат с ног на голову, что все ходы через пень колоду».
«День выборов 2», как и первый фильм — это приключения героев, когда они собираются и по-русски так вот берут и, когда это уже кажется невозможным, причудливым образом выполняют задачу, только не так, как все ожидали, — рассказывает Ростислав Хаит. — И вроде делают они все правильно. И кажется, что может быть либо один выход, либо другой, а получается третий, и он, как ни странно, лучше, чем всех остальных».
«Это прекрасная комедия о нравах провинциального города и о жизни вообще в России — и в столицах, и на периферии, — говорит Алексей Кортнев. — Конечно, в фильме много гротеска. Но, поскольку мне приходилось принимать участие в выборных и предвыборных кампаниях, в основном в 90е годы (я работал сКириенко, с Черномырдиным, даже на Ельцина мы что-то играли в кампании „Голосуй сердцем“), то должен сказать, что тогда это так гротескно все и происходило. То есть у нас, конечно, много чего допридумано, но ничто не высосано из пальца. Все могло бы быть и так на самом деле».
Конкурс
Чтобы выиграть один из пригласительных на двоих на премьеру фильма «День выборов — 2», вам нужно определить, кто из героев произносил эти фразы в первой части фильма.
1. «Ты мне можешь объяснить, почему я с 5 утра должен был скачивать все из интернета о Среднем Поволжье»
2. «Кто знает Оливера Кромвеля, кроме нас с тобой?»
3. «Нельзя последнюю фразу выбросить?» «Да ты че? Ради нее все и писалось!»
4. «Мне недаром вручили эту грамоту, потому что я не понаслышке достоин этой награды»
5. «Низкий тебе поклон — никогда мне еще не писало за 2 часа 56 человек»
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