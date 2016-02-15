Выиграй билеты на фильм «День выборов 2»

«Это прекрасная комедия о нравах провинциального города и о жизни вообще в России — и в столицах, и на периферии, — говорит Алексей Кортнев. — Конечно, в фильме много гротеска. Но, поскольку мне приходилось принимать участие в выборных и предвыборных кампаниях, в основном в 90­е годы (я работал сКириенко, с Черномырдиным, даже на Ельцина мы что-­то играли в кампании „Голосуй сердцем“), то должен сказать, что тогда это так гротескно все и происходило. То есть у нас, конечно, много чего допридумано, но ничто не высосано из пальца. Все могло бы быть и так на самом деле».