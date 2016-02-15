В Тюмени снижается число наркоманов, но борьбу с недугом нужно продолжать

В 2015 году ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» провели медицинские профилактические осмотры с использованием иммунохроматографического экспресс-тестирования на наркотические вещества, а также информационно-просветительскую работу среди несовершеннолетних. Так, специалисты детского наркологического отделения ГБУЗ ТО «ОНД» провели: обучающие семинары-тренинги, лекции на родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях г. Тюмени, лекции на родительском собрании для родителей детей учетных категорий, наглядные демонстрации, групповые дискуссии, социально-психологические тренинги, индивидуальные и групповые занятия, направленные на формирование мотивации здорового образа жизни, дополнительные досуговые, тренинговые занятия, направленные на развитие мотивации межличностного общения и познавательной мотивации детей, находящихся на лечении.