В Тюмени снижается число наркоманов, но борьбу с недугом нужно продолжать

В 2015 году от передозировки наркотиками в Тюменской области умерли 44 человека. В 60% случаев причиной смерти стало отравление синтетическими психостимуляторами.
В 2015 году ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» провели медицинские профилактические осмотры с использованием иммунохроматографического экспресс-тестирования на наркотические вещества, а также информационно-просветительскую работу среди несовершеннолетних. Так, специалисты детского наркологического отделения ГБУЗ ТО «ОНД» провели: обучающие семинары-тренинги, лекции на родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях г. Тюмени, лекции на родительском собрании для родителей детей учетных категорий, наглядные демонстрации, групповые дискуссии, социально-психологические тренинги, индивидуальные и групповые занятия, направленные на формирование мотивации здорового образа жизни, дополнительные досуговые, тренинговые занятия, направленные на развитие мотивации межличностного общения и познавательной мотивации детей, находящихся на лечении.
«Взрослое население также активно задействуется сотрудниками ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» в проведении профилактической работы. На сайте «ОНД» (ondnarko.ru) организована электронная запись на прием к врачу психиатру-наркологу, индивидуальные онлайн-консультации. Регулярно подготавливаются и обновляются методические материалы, статьи. Подготовлены и записаны аудиолекции, посвященные проблеме распространения наркомании, потреблению «солей» и «спайса» подростками. Подготовлены и выложены на сайте памятки для родителей о последствиях употребления дезоморфина, «спайс», «солей», — сообщает пресс-секретарь областного департамента Александра Малыгина.
Для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, с октября 2012 года дважды в неделю регулярно проводятся интерактивные лекции для лиц группы риска — освидетельствованных на посту экспертизы и имеющих заключение — установлено алкогольное, наркотическое опьянение, больных алкоголизмом, наркоманией, находящихся в длительной, подтвержденной ремиссии при получении разрешения на управление транспортом.
Добавим, что с апреля 2015 года в городе работает «молодежная администрация» — это 75 девушек и юношей, готовых к массе проектов, направленных на развитие и образование. На заседании постоянной комиссии по социальной политике Тюменской городской Думы о деятельности организации доложил директор департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин.
«Представители „молодежной администрации“ приняли участие в разработке и реализации нового формата празднования Дня молодежи — „Город молодых“, организации велосипедных дорожек в Тюмени и внесли свой вклад в появление велодорожки на Текутьевском бульваре, стали авторами литературных проектов, провели ряд субботников и так далее», — отметил Хромин. 14 проектов поддержаны финансово и рекомендованы к реализации в 2016 году. Общий объем финансирования проекта «Молодежная Администрация Тюмени» в 2016 году составляет 465 тысяч рублей. Объем финансирования наиболее успешных проектов 2015 года составляет 100 тысяч рублей.
Именно этой организации депутаты гордумы посоветовали вносить в свои проекты способы борьбы с наркотиками и продолжать пропагандировать здоровый образ жизни.