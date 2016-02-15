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В Тюмени открывается дельфинарий

15 февраля 2016, 17:26
Передвижной дельфинарий с бассейном объемом 300 кубометров начнет работать возле торгового центра «Орион» 20 февраля.
Сюжет
Тюмень

Вы сможете увидеть шоу с участием северных дельфинов-белух и морских котиков. Эти млекопитающие отлично поддаются дрессировке, а потому являются прирожденными цирковыми артистами. Во время представления они поют, танцуют, рисуют и исполняют различные трюки.

Начало представлений во вторник, среду, четверг и пятницу в 17 часов и 19 часов; в субботу и воскресенье — в 12, 14, 16 и 18 часов.

Помещение, в котором проходит представление, отапливается.

Информации о стоимости билетов пока нет, телефон для справок 61-73-53.

#Новости#Тюмень#Развлечения#Ирина#Культура
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