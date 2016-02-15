В Тюмени открывается дельфинарий

Вы сможете увидеть шоу с участием северных дельфинов-белух и морских котиков. Эти млекопитающие отлично поддаются дрессировке, а потому являются прирожденными цирковыми артистами. Во время представления они поют, танцуют, рисуют и исполняют различные трюки.
Начало представлений во вторник, среду, четверг и пятницу в 17 часов и 19 часов; в субботу и воскресенье — в 12, 14, 16 и 18 часов.
Помещение, в котором проходит представление, отапливается.
Информации о стоимости билетов пока нет, телефон для справок 61-73-53.