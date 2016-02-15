В Тюмени открывается дельфинарий

Вы сможете увидеть шоу с участием северных дельфинов-белух и морских котиков. Эти млекопитающие отлично поддаются дрессировке, а потому являются прирожденными цирковыми артистами. Во время представления они поют, танцуют, рисуют и исполняют различные трюки.