В Тюмени медтехнику можно будет взять напрокат

Организаторы проекта — областной геронтологический центр, благотворительный фонд «Старшее поколение» и медицинский магазин «Доброта.ру». У многих людей нет денег на необходимую медтехнику, а у других в то же время она пылится без дела. Поэтому организаторы предлагают тюменцам поддержать проект по сбору бывших в употреблении техсредств реабилитации и ухода за больными, чтобы сформировать бесплатный прокатный фонд, сообщает департамент социального развития Тюменской области.