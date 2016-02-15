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В Тюмени медтехнику можно будет взять напрокат

15 февраля 2016, 09:21
В Тюмени стартует проект «Добрый прокат!». Весной этого года у горождан появится возможность взять напрокат бывшие в употреблении инвалидные кресла-коляски, кресла-каталки, костыли и т.п. совершенно бесплатно.

Организаторы проекта — областной геронтологический центр, благотворительный фонд «Старшее поколение» и медицинский магазин «Доброта.ру». У многих людей нет денег на необходимую медтехнику, а у других в то же время она пылится без дела. Поэтому организаторы предлагают тюменцам поддержать проект по сбору бывших в употреблении техсредств реабилитации и ухода за больными, чтобы сформировать бесплатный прокатный фонд, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Чтобы принять участие в акции, достаточно принести средства реабилитации любых производителей и брендов, в рабочем состоянии в магазин медицинских товаров «Доброта.ру» (ул. Одесская, 48а). Если оборудование имеет большие габариты, будет организована доставка. Все принятые изделия пройдут тщательную санобработку, после чего будут переданы нуждающимся.

#Новости#Медицина#Тюмень#Коля#Общество
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