Традиционные русские песни в современной обработке — в Тюменской филармонии

«Русская песня всегда была, есть и будет. Пока есть русский человек, будет жить и русская песня — именно это чувство я хочу передать публике через свое творчество», — говорит вокалистка.
Марина Девятова — исполнительница традиционных русских песен в современной обработке.
Хорошую музыку Марина полюбила в раннем детстве, на что сильно повлиял её отец — Народный артист России Владимир Девятов. Уже в три года девочка хорошо пела и чувствовала ритм, поэтому решение отправить дочь в музыкальную школу в семье было принято единогласно. А дальше — музыкальное училище имени Шнитке (1999–2003), академия имени Гнесиных (2003–2008), выступления на вокальных конкурсах и фестивалях, в том числе на «Славянском базаре», и, наконец, телевизионный проект, сделавший ее звездой.
В 2006 году на кастинг «Народного артиста — 3» Марина отправилась, чтобы доказать, что русская песня интересна публике. В телепроекте дошла до финала, но уступила победу другому исполнителю. После окончания шоу Марина Девятова подписала контракт с продюсером Евгением Фридляндом.
В 2009 в Московском театре эстрады состоялся первый сольный концерт Марины Девятовой. Тогда аншлаговый концерт для молодой исполнительницы явился заявкой на успех. Уже некоторое время спустя певица представила русскую песню королеве Великобритании Елизавете II и всей королевской семье на светском приеме в Лондоне.
Также Марина в составе российской делегации принимала участие в Гватемале на церемонии выбора столицы зимних олимпийских игр 2014 года, где она поставила настоящий рекорд — восемь раз на бис исполнила песню «Катюша»!
Певица по-настоящему влюблена в народный фольклор, и этого нельзя не заметить, когда она выходит на сцену — с таким огоньком в глазах она исполняет любимые народом песни.
В Тюмени она исполнит программу «Симфония моей души» — юбилейный концерт, посвященный 15-летию творческой деятельностью певицы
Стоимость билетов: 600 — 1600 рублей.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.
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