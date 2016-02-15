Традиционные русские песни в современной обработке — в Тюменской филармонии

Хорошую музыку Марина полюбила в раннем детстве, на что сильно повлиял её отец — Народный артист России Владимир Девятов. Уже в три года девочка хорошо пела и чувствовала ритм, поэтому решение отправить дочь в музыкальную школу в семье было принято единогласно. А дальше — музыкальное училище имени Шнитке (1999–2003), академия имени Гнесиных (2003–2008), выступления на вокальных конкурсах и фестивалях, в том числе на «Славянском базаре», и, наконец, телевизионный проект, сделавший ее звездой.