Предпремьерный показ «Чемпионов» — в «Синема Парке»

В мире их называли «Асфальтоукладчик», «Королева брусьев» и «Русская торпеда». Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов — реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению — Олимпийский чемпион. Они стали легендами мирового спорта и дали возможность всей стране сказать «Мы победили!».