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Предпремьерный показ «Чемпионов» — в «Синема Парке»

15 февраля 2016, 09:36
Премьера долгожданного фильма «Чемпионы: Быстрее! Выше! Сильнее!» пройдет 18 февраля в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE». Это кинотеатр номер один по количеству эксклюзивных показов и громких премьер.
Сюжет
Тюмень

В мире их называли «Асфальтоукладчик», «Королева брусьев» и «Русская торпеда». Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов — реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению — Олимпийский чемпион. Они стали легендами мирового спорта и дали возможность всей стране сказать «Мы победили!».

18 февраля в 19:00 кинолюбителей ждёт поистине чемпионский вечер: мастер-класс по основам правильного питания от заслуженного мастера спорта России по бодифитнесу, двукратной чемпионки мира, чемпионки Европы, абсолютной чемпионки России, великолепной Элины Гоок и премьера долгожданных «Чемпионов»!

«Синема Парк» ждет всех — от болельщиков до спортсменов! Вы те, для кого имеют вес и значение три слова рядом: Быстрее! Выше! Сильнее!

Сбор гостей 19:00

Начало показа 20:00

Приобрести билет можно на сайте: http://www.cinemapark.ru/films/schedule/2858

Количество мест ограничено. Успейте занять любимые места!

#Новости#Кино#Синема Парк#Тюмень#Премьера#Ирина#Культура
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